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    Manuel Pellegrini responde al arrepentimiento de Mourinho: “Se lo ve con mayor raciocinio”

    El técnico portugués realizó un mea culpa tras unos dichos que lanzó en 2011 que tenían relación directa con el Ingeniero.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: Javier Vergara/PHOTOSPORT JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT

    Este viernes el Betis de Manuel Pellegrini y el Real Madrid de José Mourinho se enfrentarán por la cuarta fecha de la liga española. El duelo estará marcado no solo por lo que pueda suceder en la cancha, sino que también en el banco.

    Durante su primer paso a cargo de los merengues, el técnico portugués había lanzado una frase que acabó involucrando de manera directa al chileno. “Si me echan, no voy a entrenar al Málaga (equipo que en ese entonces estaba a cargo del Ingeniero tras dirigir a los merengues), iré a un equipo grande”, aseguró en el momento.

    Sin embargo, ahora Mou tomó la palabra en la conferencia de prensa previa al choque contra los verdiblancos y aprovechó de compartir su arrepentimiento. “No reprocho nada porque no podemos volver atrás en el tiempo. Pero, en mi pasado tan largo en el fútbol, hay momentos y palabras que dices y que, al final, te sientes un idiota, que te has equivocado. Con él, yo he tenido alguna palabra y algún comentario muy estúpido”, reconoció.

    “Seguramente si nos escucha se va a reír. Lo he pagado bien porque el campeonato que ganó en la Premier con el Manchester City, si el Liverpool llega a empatar con mi Chelsea, el Liverpool sería campeón, pero ganamos”, recordó entre risas.

    “Y después, ha tenido alguna cosa conmigo de gran señor, que ha sido un amistoso Betis-Roma donde la Roma, como consecuencia de un árbitro que amaba profundamente al Betis, nos quedamos con siete jugadores en el campo. Y él dijo: no vamos a machacar, lo dejamos como está, que era 3-1 o así. Nos podía haber metido ocho. Es un gran entrenador, un ejemplo como persona. Me gusta mucho. Mañana, abrazo antes y después”, cerró en su intervención.

    Estas palabras pronto encontraron eco en Manuel Pellegrini. El entrenador del Betis recibió con tranquilidad las frases de Mourinho y valoró el cambio en la actitud del portugués.

    Llevamos muchos años de enfrentamientos deportivos en los que a los dos nos ha tocado ganar y perder. Él hizo unas declaraciones hace mucho tiempo y la prensa buscó un enfrentamiento que nunca hubo”, comenzó señalando el Ingeniero.

    Además, defendió su paso hacia al Málaga, indicando que ese cambio fue “una de las mejores decisiones” de su vida deportiva.

    Volviendo a Mourinho, remarcó que “tengo una excelente opinión de él como técnico, siempre fue un gran entrenador” y que con el paso de los años ha mostrado una nueva versión. “Ahora se lo ve más maduro y con mayor raciocinio en lo que dice”, cerró.

    El partido entre el Real Betis y el Real Madrid, que se llevará a cabo en el estadio La Cartuja, está programado para este viernes 4 de septiembre a partir de las 15.00 horas de Chile.

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    Más sobre:FútbolManuel PellegriniJosé MourinhoBetisReal MadridLaLiga

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