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    Un oficio a los árbitros por Maxi Guerrero que no llegó y más: la tensa audiencia que marcó el castigo a Javier Correa

    La sesión estuvo marcada por las solicitudes que realizó Colo Colo para defender al atacante argentino que fue castigado por dos fechas.

    Matías ParkerPor 
    Matías Parker
    Futbol, Universidad de Chile vs Colo Colo. Fecha 20, Liga de Primera 2026. El jugador de Colo Colo Javier Correa es fotografiado durante el partido de la Liga de Primera contra Universidad de Chile disputado en el estadio Nacional de Santiago, Chile. 23/08/2026 Andres Pina/Photosport Football, Universidad de Chile vs Colo Colo. 20th turn, 2026 First Division League. Colo Colo’s player Javier Correa is pictured during a First Division League match against Universidad de Chile at Nacional stadium in Santiago, Chile. 23/08/2026 Andres Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Este martes, cerca de las 19.30 horas, el Tribunal de Disciplina abordó la denuncia de Universidad de Chile contra Javier Correa, el delantero de Colo Colo. En la sesión, que contó con el atacante de manera presencial, los abogados de Blanco y Negro defendieron al goleador del Cacique de las acusaciones en su contra por realizar gestos obscenos a la parcialidad de Universidad de Chile. De tres fechas solicitadas por Azul Azul, finalmente recibió dos.

    Según el escrito de tres hojas, al delantero argentino lo acusan de haber realizado gestos obscenos a Universidad de Chile, en el último Superclásico celebrado en el Estadio Nacional. “Carácter deliberado y dirigido de la acción. No se trató de un desahogo espontáneo ni de un gesto ambiguo susceptible de interpretación alguna.El jugador se dispuso hacia el sector de la hinchada rival, orientó su cuerpo hacia ella y sostuvo el gesto el tiempo suficiente para asegurar su percepción por parte del público, lo que revela un ánimo directo de provocación y escarnio”, establece. Además, lo acusan de reincidencia. El atacante ya había sido sancionado con tres fechas tras sus fuertes descargos contra el árbitro Nicolás Gamboa.

    Por lo mismo, durante la sesión de este martes, los abogados de Blanco y Negro se presentaron para intentar dejar sin sanción al transandino. El propio jugador entregó su versión de los hechos. Aseguró que no le hizo el gesto obsceno a los hinchas de la U y que se trataba de una celebración que acostumbra a realizar con los encargados de comunicaciones de club que, en ese momento, tomaban fotografías al plantel tras vencer a los azules.

    Más allá de las palabras del atacante, el Cacique solicitó varios puntos que acusan que no fueron atendidos. Por ejemplo, en la contestación a la denuncia le pidieron al Tribunal que oficiara a la Comisión de Árbitros de la ANFP para conocer cuáles fueron los criterios técnicos y reglamentarios para no denunciar a Maxi Guerrero, considerando que en su momento por realizar un gesto similar al de Correa a la barra de Coquimbo, en junio del 2025. En aquella oportunidad, el juez Franco Jiménez se limitó solo a mencionar la infracción por la que el delantero laico recibió la tarjeta roja. Guerrero recibió una fecha de castigo. Además, sí lo hicieron con Lucas Cepeda y Nicolás Castillo, a quienes sancionaron por realizar gestos a la barra de la U.

    El Cacique también pidió que Carlos Aravena se inhabilitara como miembro del Tribunal de Disciplina para resolver este caso. ¿La razón? Su pasado como abogado de la U. Este último, sin embargo, no se restó de la audiencia y participó de manera activa. Tras conocer los alegatos, el Tribunal de Disciplina acordó darle dos fechas de castigo que deberá cumplir contra Huachipato y Deportes Concepción.

    La reacción de Correa

    Una vez conocida la sanción, Javier Correa se descargó por la sanción. Apuntó directamente a los miembros del Tribunal de Disciplina. “Tendríamos que averiguar de club son hinchas los que dan el veredicto... Para mí debería ser en vivo, para que la gente vea como son sus reacciones y sus caras, porque -por ahí estás regalado”, lanzó el atacante.

    Luego, el artillero prosiguió con sus descargos contra los miembros del ente jurídico. “No te contestan, no te dicen nada y siento que no es parcial. Capaz que por decir esto, me perjudica más. Pero parece que es ‘castiguemos porque es Colo Colo’, siento que es así”.

    Las declaracion del atacante fueron respaldadas por Aníbal Mosa, el presidente del Cacique. Este último se molestó con la sanción al goleador del plantel albo. “Con respecto al tema de Javier Correa, yo creo que esta película todos los hinchas del fútbol y todos los chilenos ya la vimos el año 2024. Los mismos actores, los mismos protagonistas, el mismo guión. Lamentablemente sacan un tema fuera de la cancha, de cierta manera que lo llevan a un lugar que no debería estar, porque no tienen otros recursos. Entonces, lamentable. Estamos entre los sapos y un rey feudal”, se quejó.

    Más sobre:FútbolMaxi GuerreroJavier CorreaUniversidad de ChileAzul AzulBlanco y Negro

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