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    “Te puede pasar algo antes del 18″: la nueva amenaza que terminó con el alcalde White en shock e internado

    La autoridad comunal de San Bernardo se encuentra en la Clínica Indisa de Maipú debido a una descompensación.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Santiago, 12 de agosto 2024 El gobernador de Santiago, encabeza la entrega de mas de 200 chalecos antibalas para inspectores municipales de 15 comunas, esto ademas de un kit de emergencia vehicular. Ambos equipamientos son parte del programa Proteger del Gobierno de Santiago para reforzar la seguridad, recursos y la proteccion a las labores tanto policiales como de fiscalización en las comunas. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Tras la detención de Juan Flores Valenzuela, conocido como el “Indio Juan”, el Ministerio Público se reunió con el alcalde de San Bernardo, Christopher White, para confirmar que existían nuevas amenazas de muerte en su contra y que el hombre capturado era el sospechoso.

    En un comunicado divulgado esta mañana, la Fiscalía Occidente informó que se encontraba investigando un delito de amenazas que involucraría un posible riesgo a la seguridad del alcalde de San Bernardo, Christopher White.

    El Ministerio Público añadió que “se trata de una investigación de carácter reservado, que incluye medidas de protección (...). La Fiscalía Occidente informó oportuna y personalmente al alcalde White respecto a los hechos ya señalados y de las diligencias en curso”.

    Ante la noticia, cercanos al jefe comunal confirmaron a La Tercera que White entró en shock y que a pesar de las amenazas anteriores que ha recibido, esta vez fue más preocupante al ser informada directamente por Fiscalía, quienes además le confirmaron que las medidas de protección hacia su persona se verían incrementadas.

    Fue el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien confirmó que el alcalde estaba siendo atendido en un centro asistencial luego de recibir la noticia. “Una situación complicada cuando el Estado y funcionarios públicos y autoridades son amenazados, pero acá no podemos retroceder y por eso incrementamos los niveles de seguridad hacia su persona”, indicó.

    Según relataron a este medio colaboradores del alcalde White, las acciones contra el alcalde estaban planificadas para ocurrir antes del 18 de septiembre del presente año. “Te puede pasar algo antes del 18”, le habrían dicho.

    Tras recibir la información, la autoridad comunal sufrió una descompensación y fue internado en la Clínica Indisa de Maipú para que recibiera atención médica.

    Durante la mañana de este martes, White comentó a Chilevisión que “es un momento muy fuerte, muy duro para mí y los que están conmigo. Que el Estado me notifique que me van a matar es algo tremendo. La verdad es que con algo así uno se replantea si vale la pena seguir adelante en este camino”.

    A pesar del cuestionamiento planteado por el alcalde, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, y el gobernador Claudio Orrego visitaron a White en el recinto asistencial y expresaron que el jefe comunal se mantiene firme dentro de sus convicciones.

    Cinco amenazas de muerte

    En mayo de 2026, en conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, el jefe comunal admitió que “es muy difícil e injusto” vivir con este tipo de amenazas, sobre todo considerando que no es la primera que recibe desde que asumió la alcaldía de San Bernardo, en 2021.

    Llevo cinco años como alcalde y es la quinta amenaza de muerte. La primera fue por comercio ambulante, por desbaratar una cadena de venta de cigarrillos clandestinos en el espacio público”, contó en esa ocasión.

    Más sobre:San BernardoChristopher WhiteAmenazasIndio Juan

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