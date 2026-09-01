José Antonio Viera-Gallo y decreto 457: “Tiene un valor muy relativo cuando ha sido desautorizado por las autoridades argentinas”

Fue en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, a fines de la semana pasada, en que la exministra de Defensa, Adriana Delpiano, puso un antecedente sobre la mesa al abordar la controversia por las declaraciones del general de la Fuerza Aérea argentina, Gustavo Valverde, calificando territorio chileno como parte de la soberanía de su país: la existencia del decreto 457, que sostiene que el Estrecho de Magallanes es “cogestionado entre Argentina y Chile, lo que vulnera por lo menos dos tratados importantes”.

Quien puso en su momento el antecedente del decreto -relató-, fue el entonces embajador de Chile en ese país, José Antonio Viera-Gallo.

El exrepresentante diplomático, también exministro y exparlamentario, estuvo este martes en Desde la Redacción abordando la controversia que se ha generado con Argentina.

Entrevistado por Rodrigo Álvarez y Juan Andrés Quezada, se refirió a las gestiones que se hicieron entonces pero también puso paños fríos. “Creo que no debemos seguir alimentando todo esto porque la agenda entre los dos países es muy grande. Ni Argentina ni Chile pueden escalar este conflicto. Sería un pésimo error”, planteó, agregando que “mientras pasaba todo esto, una delegación de la Armada Argentina, de Ushuaia, confraternizaba con nuestra Armada en Puerto Williams. Tampoco hay que magnificar las cosas”.

¿El famoso decreto 457 es la piedra en el zapato de la relación con Argentina?

Respecto a ese decreto, que fija las directrices de la política de defensa de la Argentina, en la época de Alberto Fernández cometieron un error. Ellos reconocen, y el propio gobierno de Alberto Fernández publicó en 2023 un libro blanco, donde ese aspecto del Estrecho de Magallanes desaparece. Pero eso se cambia normalmente cada cinco o seis años. Cuando yo estaba allá hicimos muchas gestiones, hubo un intercambio de notas entre la embajada y el Ministerio de Defensa, donde ellos nos dijeron que iban a derogar ese decreto. En el fondo es como dictar una nueva directriz, y con eso queda superada la anterior. Pero eso es un proceso largo. (...) Se empezó a elaborar la nueva directriz por parte del gobierno de (Javier) Milei y pasó por nueve ministerios, y está en estudio o revisión en la Casa Rosada. ¿Cuál es el problema del gobierno argentino? No es Chile, son las Malvinas. El problema de ellos es el Atlántico Sur, la relación con el Reino Unido y con Trump. Toda la estrategia de Milei es acercarse mucho a Trump, a ver si le resta apoyo a Inglaterra respecto a las Malvinas. Creo que esto está en la Casa Rosada, esperando el documento de la defensa que fijó Trump recientemente a nivel global, y especialmente para América Latina, para que no haya ninguna contradicción entre la nueva directriz de defensa argentina y las de Trump. Si eso, que lo estarán cotejando, es así, debiera salir pronto, más o menos desbloquearse. Pero no es que lo va a desbloquear el actual presidente, son procesos lentos que tienen que ver con una política de Estado.

En la administración anterior, ¿esto se pidió y solo por tiempo no se logró corregir?

Claro, pero cuando hemos tenido ahora una declaración de la Cancillería Argentina reconociendo los tratados, que el presidente Milei retuiteó, una declaración del ministro de Defensa, y del comandante en jefe de la Armada Argentina reconociendo que el estrecho es chileno, está bien ese decreto, pero tiene un valor muy relativo cuando ha sido desautorizado por las autoridades argentinas. Si tuviéramos mañana un conflicto limítrofe ante un tribunal, bueno, la tesis chilena ganaría.

Fuentes militares señalan que confiaban en que, a raíz de la cercanía del presidente Kast con Milei estos incidentes, como los que hubo en el gobierno de Boric, no se iban a repetir, pero se repite en un gobierno con el que tiene sintonía el Mandatario

Claro, pero en el gobierno de Boric nunca nosotros dimos autorización para que un buque de guerra británico que opera en las Malvinas atracara en Punta Arenas, cosa que ha hecho el gobierno Kast. O sea, la afinidad entre presidentes o ideológica muchas veces no tiene que ver. Nunca en el gobierno de Boric hubo notas de protesta ni de Argentina a Chile ni de Chile a Argentina.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, dijo en Desde la Redacción que cada cierto tiempo Argentina tiene este afán de poner sobre la mesa la soberanía del Estrecho de Magallanes, que es lo que hizo el general Valverde

Sí, pero cometió un error y le quitaron el piso. Ahora, nuestras autoridades de Punta Arenas insisten constantemente en ampliar su comercio con las Malvinas, pasando por encima del hecho de que Chile respalda la soberanía argentina sobre esas islas y ellos quieren cada vez comerciar más con las que llaman ‘Falkland’.

¿Este impasse se debería cerrar con la visita de Milei esta semana a Chile?

Es que el presidente Milei es imprevisible, no me atrevo yo a decir si se va a cerrar, si se va a abrir. Los discursos que yo le escuché allá no son discursos a los que el pueblo chileno esté acostumbrado.