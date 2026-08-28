Delpiano llama a insistir en derogación de decreto argentino que declara cogestión del Estrecho de Magallanes: “Hay que ir por él”

La exministra de Defensa Adriana Delpiano llamó en Desde la Redacción de La Tercera al gobierno de José Antonio Kast a que insista al estado argentino en la derogación del decreto 457/2021 , que califica la administración del Estrecho de Magallanes como “un espacio compartido”.

Lo anterior tras la polémica generada esta semana por las declaraciones del general de la Fuerza Aérea argentina Gustavo Valverde, quien calificó el territorio chileno como parte de la soberanía de su país. La situación provocó la reacción política chilena y la presentación de una carta de protesta.

Mientras tanto, desde la Cancillería argentina emitieron un comunicado en que reafirmaron respecto al Estrecho de Magallanes lo establecido en los tratados de 1881 y 1984, lo que confirma la soberanía chilena en la zona.

Consultada sobre la respuesta del Ejecutivo a este nuevo conflicto diplomático con Argentina, Delpiano recordó la existencia de este decreto firmado durante la administración de Alberto Fernández.

“ Uno de los espacios compartidos que resulta fundamental continuar fortaleciendo es el de la exploración, estudio y control conjunto sobre el Estrecho de Magallanes y el Mar de Hoces , espacios estratégicos tanto por su rol como vías navegables naturales entre el OCÉANO ATLÁNTICO y el OCÉANO PACÍFICO como por constituir puntos privilegiados de acceso al continente antártico”, señala el anexo que establece la política de Defensa Nacional del país trasandino.

Sobre él, Delpiano detalló que buscaron con el embajador de Chile en Argentina durante la administración de Gabriel Boric, José Antonio Viera-Gallo, concretar la derogación.

“Lo que logró fue representarle esto a la Cancillería o al Ministerio de Defensa Argentino y le dijeron que ese decreto se derogaría cuando terminaran un instrumento que estaban elaborando, como una especie de plan de la defensa argentina, una cosa así. Pero, mientras tanto, le dieron un documento, firmado por el alto mando con que se estaban reuniendo, en que decía que se iba a hacer esa derogación”, detalló Delpiano.

Sin embargo, enfatizó que aquello todavía no ha ocurrido. “El documento ese se lo firmaron y está, lo primero que le pasé al ministro Barros. Le dije, ministro, esto está para que usted lo continúe, lo siga, etcétera”, explicó.

A pesar de esto, también destacó la respuesta del gobierno tras los dichos de Valverde, que consideró “rápida y bastante contundente”.

“Sin embargo, todavía da vuelta ese decreto. Y yo creo que ese decreto hay que ir por él, porque es un decreto presidencial que señala, no es que se salió de las filas un militar y dijo lo que quiso”, remarcó.

Comisión para nueva arquitectura del Estado

Esta semana, el Presidente José Antonio Kast también anunció la conformación de una comisión para una nueva arquitectura del Estado, en la cual invitó a participar a la exministra de Defensa, Educación y Bienes Nacionales.

Sobre su participación, Delpiano enfatizó: “ Yo no fui invitada a una comisión para achicar el Estado ”.

En ese sentido, espera conseguir mejoras en la administración de las diversas carteras y la coordinación entre los ministerios.

Además, enfatizó que resulta problemático que un ministro quede a cargo de dos carteras totalmente distintas.

“Eso no ha funcionado. Se intentó hacer con Vivienda y Bienes Nacionales, ahora se está haciendo con Secretaría General de Gobierno y Ministerio del Interior. Siguen existiendo los dos ministerios con sus lógicas, sus leyes, sus tareas, y tienes una cabeza. ¿Qué te resuelve eso? Te resuelve mucho nada. No es muy fácil", remarcó.

Por otro lado, sí apuntó a la creación del Ministerio de Ciencia y señaló que “no es un buen diseño” su separación de la Subsecretaría de Educación Superior.

“Al separarse Ciencia creo que queda separado el qué investigar, el cómo entenderte con las universidades, el vínculo con los saberes, que son distintos. Y tienes, por otro lado, una Subsecretaría de Educación Superior que sí se entiende con las universidades y que puede pensar distinto que esto. Entonces terminas más enredando que facilitando”, explicó.

Para concluir: “De eso hay mucho. Entonces no todo es achicar para nada”.

Revisa la entrevista completa acá: