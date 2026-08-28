Starlink, el internet satelital de Elon Musk, incrementa sus clientes 67% en Chile durante el primer semestre

El internet satelital de Elon Musk, Starlink, sigue avanzando en Chile. De acuerdo a las estadísticas de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), al cierre de junio de este 2025, los clientes de la firma se incrementaron en un 67% versus el mismo periodo del año pasado.

Starlink en junio rozó los 170 mil clientes. En 12 meses la compañía logró sumar casi 68 mil clientes, al pasar de 101.468 clientes al cierre del primer semestre del 2026, a 169.445 para este 2026.

Para Starlink, las comunas donde tiene mayor popularidad son la Región Metropolitana (25.152), seguida de Los Lagos (20.753), Valparaíso con (17.718), La Araucanía (15.590) y el Biobío (14.350). Estas cinco comunas concentran más de la mitad de los clientes de Starlink, con poco más de 55% del total.

El internet fijo al primer trimestre consolidó un total de 4.900.369 conexiones en el país. De estas, sólo un 3,46% corresponden a Starlink, una proporción relativamente pequeña, aunque ha ido aumentando su peso trimestre a trimestre. Al cierre de 2025 su participación era de 2,66%.

El internet fijo está dominado por la fibra óptica, que con 4,1 millones de conexiones representa el 87,3% del total. Este segmento está liderado por Movistar, que concentra el 30,4% de participación en la fibra óptica.

El internet satelital está considerado como “otras tecnologías”, cuyas conexiones representan apenas un 3,8% del total, con 186.386. De ese total, Starlink tiene total liderazgo, con el 90,9%. La firma no ha parado de crecer desde su ingreso al mercado en noviembre del 2021.

Su competencia, Hughesnet, tiene una participación de apenas 2,2% en otras tecnologías, y de 0,08% en el total de conexiones de internet fijo. Al cierre de la primera mitad del año experimentó una caída anual de 24,7%, pasando de 5.507 en junio del 2025, a 4.146 en el mismo mes de este año.

El peak de Hughesnet en el mercado fue hacia finales el 2022, cuando llegó a tener 15.975 clientes, sin embargo, desde la entrada de Starlink al mercado chileno el total de clientes de esa compañía ha ido en picada mes a mes.

Si bien actualmente este es su única competencia, la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, confirmó la llegada de un nuevo actor al mercado durante el 2027.

“Hoy en día tenemos Starlink, tenemos Hughes, que es otro operador satelital menos conocido, y el próximo año se instala en Chile Amazon Leo con satélites de baja órbita y también con servicios como Starlink. Esto va a hacer que existiendo más oferta, los precios sean más competitivos, porque hoy en día los planes que ofrece la conectividad satelital son mucho más caros que los de la conectividad móvil” afirmó Garrido anteriormente.