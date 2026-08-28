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    Detienen a dos carabineros por homicidio de rapero Vegetal en La Araucanía: “No existió un uso racional de la fuerza”

    “Conforme a los elementos recabados hasta este minuto se puede descartar una agresión hacia los funcionarios policiales y sí se puede acreditar un exceso en el uso de la fuerza por parte de estos en el procedimiento”, indicó el fiscal César Schibar.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    El fiscal regional (s) de La Araucanía, César Schibar, confirmó este viernes la detención de dos funcionarios de Carabineros en el marco de la investigación por la muerte de Gabriel Utreras Sanhueza la madrugada del lunes 17 de agosto en Padre Las Casas.

    Utreras, de 37 años, padre de tres hijos, era conocido en la escena hip hop de la región como Vegetal.

    Su deceso se investiga como homicidio.

    De acuerdo a la versión que se difundió inicialmente, a las 01.30 horas personal policial intentó fiscalizar a un vehículo que circulaba con sus luces apagadas en avenida Los Poetas con dos personas a bordo.

    El vehículo no se detuvo y comenzó una persecución que terminó en un cruce cercano al acceso del aeródromo Maquehue. Allí un carabinero disparó contra el conductor y provocó su muerte.

    “Podemos confirmar que se materializó la detención de dos funcionarios de Carabineros por su responsabilidad en el delito de homicidio y obstrucción a la investigación, por hechos ocurridos el día 17 de agosto del presente año, en horas de la madrugada en el sector de Marquehue”, indicó el fiscal Schibar la mañana de este viernes en un punto de prensa.

    El Ministerio Público instruyó a personal especializado de la Policía de Investigaciones las diligencias del caso.

    “Conforme a los elementos recabados hasta este minuto, se puede descartar una agresión hacia los funcionarios policiales y sí se puede acreditar un exceso en el uso de la fuerza por parte de estos en el procedimiento”, indicó el fiscal.

    En su momento, la Delegación Presidencial de La Araucanía categorizó el funeral del artista como de alto riesgo, lo que fue rechazado por la familia.

    Schibar explicó que los funcionaros que participaron del procedimiento policial señalaron en su oportunidad que “habría existido un ataque” en contra ellos desde los civiles y por ello utilizaron sus armas de fuego.

    “Aplicando la presunción de la Ley Nain Retamal, entonces se les dio el tratamiento preliminarmente de víctimas y testigo en su oportunidad”, precisó el persecutor.

    La investigación continuó y esa versión inicial se fue poniendo en duda.

    “Se lograron recabar una serie de antecedentes que permitieron establecer, en concreto, desvirtuar específicamente esta presunción, estableciendo una responsabilidad, conforme a los elementos de investigación allegados, para eliminar esta presunción, toda vez que no existió un uso racional de la fuerza”, aseguró Schibar.

    El fiscal regional (s) de La Araucanía indicó que se han recabado distintos elementos para tener claridad respecto de la dinámica de los hechos y uno de ellos es un video en el que “se puede observar la ausencia de un ataque por parte de las víctimas hacia Carabineros, y sí la reacción, sí la utilización, al menos de uno de los funcionarios, de su arma de fuego, disparando a corta distancia en contra del vehículo en que se transportaban”.

    El registro mencionado corresponde a la cámara trasera del vehículo policial. Esos elementos están incorporados dentro de esta carpeta de investigación y serán dados a conocer en la audiencia de control de detención de los imputados.

    El carabinero que disparó sería el autor de un delito de homicidio y él y su compañero son sindicados como responsables, además, de obstrucción a la investigación.

    Ambos funcionarios prestaron declaración el día del procedimiento y esas declaraciones fueron contrastadas con los demás elementos reunidos en la indagatoria.

    “Continuamos trabajando de manera discreta, sigilosa para el éxito de la investigación y luego de recabados estos elementos, ya con objetividad e imparcialidad se pudo establecer que la versión no era la fidedigna y conforme a ello se solicitaron las órdenes respectivas”, expuso el persecutor regional subrogante.

    De acuerdo a la información recabada hasta este punto, el disparo fue realizado por uno de los funcionarios policiales mientras el cantante y su acompañante se encontraban en el interior del vehículo.

    “El funcionario policial se encontraba fuera del vehículo policial y las víctimas en el interior del vehículo particular. Los demás antecedentes serán aportados específicamente en la audiencia respectiva”, dijo el fiscal.

    Ambos imputados pasarán durante este viernes a control de detención.

    Más sobre:La AraucaníaVegetalHip hopFiscalía de La AraucaníaCarabinerosCésar SchibarLey Nain Retamal

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