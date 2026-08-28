Desafiando a las potencias del remo: las mellizas Abraham terminan en el sexto lugar en el Mundial de Ámsterdam

Las mellizas Antonia y Melita Abraham siguen haciendo historia en su carrera y en sus aspiraciones de llegar a pelear por una medalla en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Esta vez en el Mundial de Remo de Ámsterdam, por segunda vez en su carrera, se instalaron en la definición por el título.

En 2023 habían conseguido un histórico quinto lugar en la cita de Belgrado y la meta era buscar mejorar esa ubicación, más allá de que al frente había verdaderas potencias de la disciplina. Con esa experiencia, salieron a competir. Y si bien, no lograron ese objetivo y culminaron en el sexto lugar, mejoraron su tiempo en más de 20 segundos con respecto a las semifinales.

En aquella ronda, las oriundas de San Pedro de La Paz, comuna de la región del Biobío, terminaron el heat a 8″91 segundos de la pareja de Rumania, compuesta por Adriana Adam y Simona Radiș, quienes ostentan el título europeo de la disciplina. Anotaron un tiempo de 7′20″94.

“Es un trabajo de todo lo que venimos haciendo esta temporada, en un año que ha sido súper exitoso. Esto no es casualidad, es algo que veníamos construyendo hace mucho tiempo. Sabíamos el nivel que teníamos. Este año hemos hecho las cosas muy bien, muy profesionales y sumado a todo el tiempo que llevamos juntas en el bote nos ayuda a tener este nivel”, declaraba Mellita Abraham a El Deportivo en la previa de la definición.

Una final demorada

En un comienzo, la final A estaba programada para las 10.28 de Chile. Sin embargo, la presencia de tormentas eléctricas que ponían en riesgo la integridad de los competidores obligó a retrasar la definición de la prueba por casi una hora y media.

Superada esa tensión de la espera, las exponentes nacionales comenzaron su participación, con el objetivo claro de bajar sus tiempos de la ronda previa para tener opciones.

Bajo una intensa lluvia, el comienzo fue bastante cerrado, con la pareja rumana sacando rápida ventaja hasta el final de la competencia. Las chilenas, en tanto, mantuvieron el ritmo durante los primeros 500 metros hasta caer al sexto puesto y de ahí en más no pudieron salir de esa posición, a pesar del gran esfuerzo realizado.

Al término de los 2.000 metros, las oriundas de la Octava Región culminaron con un tiempo de 7′07″54, a 17″68 de las ganadoras de la prueba, quienes mostraron un nivel realmente excepcional.