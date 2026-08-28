SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Las mellizas Abraham se ilusionan de cara a la final del Mundial: “Estamos más rápidas; alcanzamos la madurez deportiva”

    Melita y Antonia lucharán este viernes (10.28 horas) por subirse al podio del certamen de remo del dos sin timonel que se disputa en Países Bajos.

    Matías ParkerPor 
    Matías Parker

    El remo vuelve ser motivo de alegría para Chile. Este miércoles, las mellizas Antonia y Melita Abraham se clasificaron a la final del dos sin timonel en el Mundial que se disputa en Ámsterdam, en Países Bajos.

    Las chilenas de 29 años competirán por segunda vez en su carrera por la máxima distinción. La otra vez que habían conseguido una figuración tan destacada en una competencia de este nivel se había producido en 2023. En esa oportunidad, finalizaron en el quinto puesto de la clasificación global.

    En las semifinales, las oriundas de San Pedro de La Paz, comuna de la región del Biobío, terminaron el heat a 8.91 segundos de la pareja de Rumania, una diferencia que se tornó ostensible. Hay que considerar que el binomio europeo, compuesto por Adriana Adam y Simona Radiș, son una pareja de jerarquía, pues detenta el título europeo de la disciplina. Anotaron un tiempo de 7:20.94.

    Por lo mismo, a horas de la final, las destacadas atletas chilenas abordan con El Deportivo la ilusión con la que enfrentan la final.

    “Cada año que pasa estamos más afiatadas, más rápidas, más consolidadas. Estamos alcanzando una madurez física y deportiva muy buena. Creo que los cambios han sido muy positivos. Hemos trabajado mucho con la gente de Redbull, que nos ha ayudado un montón en la parte médica y fisiológica. La clave ha sido un poco trabajar en todos los detalles, no dejar nada al azar. Estamos logrando un rendimiento muy bueno”, dice Antonia.

    “Es un trabajo de todo lo que venimos haciendo esta temporada, en un año que ha sido súper exitoso. Esto no es casualidad, es algo que veníamos construyendo hace mucho tiempo. Sabíamos el nivel que teníamos. Este año hemos hecho las cosas muy bien, muy profesionales y sumado a todo el tiempo que llevamos juntas en el bote nos ayuda a tener este nivel”, complementa Mellita.

    “Nos imaginamos en el podio, pero las finales hay que competirlas. Si tenemos la oportunidad, saldremos a ganar. No tenemos presión, disfrutamos mucho competir. Solo hay que hacerlo”, cierra Melita.

    Hace casi tres meses, luego de brillar en Sevilla, las mellizas detallaban el trabajo que habían realizado para enfrentar la temporada. En España, el binomio nacional consiguió el tercer puesto y solo quedó por detrás de la dupla francesa compuesta por Emma Cornelis y Hezekia Peron(plata) y la pareja de República Checa integrada por Anna Santruckova y Pavlina Flamikova(oro).

    Es una preparación que básicamente fue en Chile, estuvimos dos meses en Valdivia, luego nos fuimos a hacer altura, porque en verdad el país lo tiene todo para hacer pretemporada y ahora nos vinimos a Europa estos tres meses para competir. Así que con harta confianza, hemos hecho las dos nuestros récords en la máquina que simula el remo y te mide lo físico“, dijo Melita.

    La gran final se disputará este viernes a las 10:28 horas. En la instancia, las hermanas Abraham buscarán seguir llevando a Chile a lo más alto del mundo en el remo.

    Más sobre:ChileTeam ChileMundial de RemoMellizas AbrahamAntonia AbrahamMelita Abraham

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    PPD impulsará en más de 100 comunas ordenanza para transparentar uso de datos personales en plataformas digitales

    A dos años de muerte de Fabiola Flores en grabación en El Colorado: familia de realizadora audiovisual exige justicia

    Presidente iraní admite complicaciones por sanciones y bloqueos de EEUU

    Vientos tornádicos dejan viviendas afectadas y cortes de luz en Yungay, región de Ñuble

    Adolescente de 17 años muere baleado en Puente Alto: sujetos le dispararon desde un vehículo

    Cómo subir escaleras puede proteger tu corazón y prolongar tu longevidad, según una investigación

    Lo más leído

    1.
    Hasta el presidente de la FIFA reacciona al debut: Gianni Infantino aplaude el estreno de Vozinha en Colo Colo

    Hasta el presidente de la FIFA reacciona al debut: Gianni Infantino aplaude el estreno de Vozinha en Colo Colo

    2.
    El día en que Santiago 2023 amplió el poder de Harold Mayne-Nicholls

    El día en que Santiago 2023 amplió el poder de Harold Mayne-Nicholls

    3.
    Vozinha se lleva el rating: las marcas de audiencia que rompió el debut del caboverdiano en Colo Colo

    Vozinha se lleva el rating: las marcas de audiencia que rompió el debut del caboverdiano en Colo Colo

    4.
    “Reincide en conductas lesivas para la industria”: la denuncia con que la U exige la máxima pena contra Javier Correa

    “Reincide en conductas lesivas para la industria”: la denuncia con que la U exige la máxima pena contra Javier Correa

    5.
    “Pocos talentos tan grandes han jugado en Midtjylland”: Dinamarca se rinde ante Darío Osorio tras su golazo y anticipa su salida

    “Pocos talentos tan grandes han jugado en Midtjylland”: Dinamarca se rinde ante Darío Osorio tras su golazo y anticipa su salida

    6.
    Riveros enfrenta propuesta de eliminar el Mindep: “Lo que me encomendó el Presidente Kast es fortalecer el deporte”

    Riveros enfrenta propuesta de eliminar el Mindep: “Lo que me encomendó el Presidente Kast es fortalecer el deporte”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Servicios

    Emiten avisos por probables tormentas eléctricas y nubes tornádicas en Maule, Ñuble y Biobío

    Emiten avisos por probables tormentas eléctricas y nubes tornádicas en Maule, Ñuble y Biobío

    Dónde y a qué hora ver a Inter Miami de Messi vs. Montreal de Alexis Sánchez

    Dónde y a qué hora ver a Inter Miami de Messi vs. Montreal de Alexis Sánchez

    Así funciona la red de Metro este sábado 29 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este sábado 29 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    PPD impulsará en más de 100 comunas ordenanza para transparentar uso de datos personales en plataformas digitales
    Chile

    PPD impulsará en más de 100 comunas ordenanza para transparentar uso de datos personales en plataformas digitales

    A dos años de muerte de Fabiola Flores en grabación en El Colorado: familia de realizadora audiovisual exige justicia

    Vientos tornádicos dejan viviendas afectadas y cortes de luz en Yungay, región de Ñuble

    Vicepresidente del CFA: “Tenemos que entregar noticias que no son buenas para Hacienda, pero es nuestro mandato”
    Negocios

    Vicepresidente del CFA: “Tenemos que entregar noticias que no son buenas para Hacienda, pero es nuestro mandato”

    La hoja de ruta de Tucar para evitar su quiebra

    El 97,45% de los funcionarios públicos obtuvo la más alta calificación en los últimos cuatro años

    Cómo subir escaleras puede proteger tu corazón y prolongar tu longevidad, según una investigación
    Tendencias

    Cómo subir escaleras puede proteger tu corazón y prolongar tu longevidad, según una investigación

    Meteochile adelanta que el fenómeno El Niño será “muy intenso durante la primavera y el verano”

    Stephen Grosz, psicoanalista: “A menudo el amor requiere casi una ruptura amorosa”

    La historia detrás de las camisetas de Arturo Vidal y Charles Aránguiz que rifa el hijo de Kalule Meléndez
    El Deportivo

    La historia detrás de las camisetas de Arturo Vidal y Charles Aránguiz que rifa el hijo de Kalule Meléndez

    El ninguneo de un histórico de la Premier League a Dibu Martínez ante su inminente llegada a Chelsea

    El inesperado motivo por el que el PSG deberá pagar una millonaria multa

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6
    Tecnología

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Reseña de libros: de Benhard Schlink a Milena Vodanovic
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Benhard Schlink a Milena Vodanovic

    Alfonso Herrera y el éxito de La Captura: “En México están muy contentos de ver que finalmente los buenos ganan”

    El libro recomendado: John Banville en modo de misterio

    Presidente iraní admite complicaciones por sanciones y bloqueos de EEUU
    Mundo

    Presidente iraní admite complicaciones por sanciones y bloqueos de EEUU

    Ataque armado contra centros estratégicos de Niamey mantiene en alerta a fuerzas de seguridad en Níger

    Ucrania ataca almacenes en la región rusa de Rostov: cuatro personas fueron hospitalizadas

    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?
    Paula

    Juguetes con IA: ¿Qué pasa cuando el peluche de tu hijo puede conversar con él?

    ¿Ser flaca es el outfit?

    Kimchi: por qué este fermentado coreano hace tan bien