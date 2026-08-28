Las mellizas Abraham se ilusionan de cara a la final del Mundial: “Estamos más rápidas; alcanzamos la madurez deportiva”

El remo vuelve ser motivo de alegría para Chile. Este miércoles, las mellizas Antonia y Melita Abraham se clasificaron a la final del dos sin timonel en el Mundial que se disputa en Ámsterdam, en Países Bajos.

Las chilenas de 29 años competirán por segunda vez en su carrera por la máxima distinción. La otra vez que habían conseguido una figuración tan destacada en una competencia de este nivel se había producido en 2023. En esa oportunidad, finalizaron en el quinto puesto de la clasificación global.

En las semifinales, las oriundas de San Pedro de La Paz, comuna de la región del Biobío, terminaron el heat a 8.91 segundos de la pareja de Rumania, una diferencia que se tornó ostensible. Hay que considerar que el binomio europeo, compuesto por Adriana Adam y Simona Radiș, son una pareja de jerarquía, pues detenta el título europeo de la disciplina. Anotaron un tiempo de 7:20.94.

Por lo mismo, a horas de la final, las destacadas atletas chilenas abordan con El Deportivo la ilusión con la que enfrentan la final.

“Cada año que pasa estamos más afiatadas, más rápidas, más consolidadas. Estamos alcanzando una madurez física y deportiva muy buena. Creo que los cambios han sido muy positivos. Hemos trabajado mucho con la gente de Redbull, que nos ha ayudado un montón en la parte médica y fisiológica. La clave ha sido un poco trabajar en todos los detalles, no dejar nada al azar. Estamos logrando un rendimiento muy bueno”, dice Antonia.

“Es un trabajo de todo lo que venimos haciendo esta temporada, en un año que ha sido súper exitoso. Esto no es casualidad, es algo que veníamos construyendo hace mucho tiempo. Sabíamos el nivel que teníamos. Este año hemos hecho las cosas muy bien, muy profesionales y sumado a todo el tiempo que llevamos juntas en el bote nos ayuda a tener este nivel”, complementa Mellita.

“Nos imaginamos en el podio, pero las finales hay que competirlas. Si tenemos la oportunidad, saldremos a ganar. No tenemos presión, disfrutamos mucho competir. Solo hay que hacerlo”, cierra Melita.

Hace casi tres meses, luego de brillar en Sevilla, las mellizas detallaban el trabajo que habían realizado para enfrentar la temporada. En España, el binomio nacional consiguió el tercer puesto y solo quedó por detrás de la dupla francesa compuesta por Emma Cornelis y Hezekia Peron(plata) y la pareja de República Checa integrada por Anna Santruckova y Pavlina Flamikova(oro).

“Es una preparación que básicamente fue en Chile, estuvimos dos meses en Valdivia, luego nos fuimos a hacer altura, porque en verdad el país lo tiene todo para hacer pretemporada y ahora nos vinimos a Europa estos tres meses para competir. Así que con harta confianza, hemos hecho las dos nuestros récords en la máquina que simula el remo y te mide lo físico“, dijo Melita.

La gran final se disputará este viernes a las 10:28 horas. En la instancia, las hermanas Abraham buscarán seguir llevando a Chile a lo más alto del mundo en el remo.