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    Gap nombra a nuevo CEO a cargo de Old Navy y sus acciones se disparan en bolsa

    En su nuevo cargo, Francis se enfocará en reforzar el relato de la marca en los canales comerciales y de marketing, mejorar la experiencia omnicanal del cliente.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Michael Francis

    Gap designó a Michael Francis como presidente y CEO de Old Navy, cargo que asumirá el 2 de noviembre de este año. En un comunicado, la firma dijo que el ejecutivo reemplazará a Haio Barbeito, quien dejará su rol operativo para pasar a una función de asesoría dentro de la compañía.

    Francis se incorporó a Gap en marzo de 2026 como Chief Customer Officer de Old Navy y jefe de los servicios compartidos de marketing.

    Cabe recordar que Old Navy es una de las cuatro marcas del holding, junto con Gap, Banana Republic y Athleta.

    El ejecutivo acumula más de cuatro décadas en cargos comerciales, de marketing y de transformación de negocios en marcas y retailers de consumo masivo en Estados Unidos. Trabajó 26 años en Target, donde fue vicepresidente ejecutivo y director de marketing por más de una década, y luego tuvo funciones en DreamWorks Animation y JCPenney.

    Además, fue asesor estratégico de la alta dirección y del directorio de Walmart durante diez años, período en el que, de acuerdo con el comunicado de Gap, acompañó al mayor retailer del mundo en un crecimiento cercano a los US$ 200.000 millones en ingresos, en su evolución hacia un modelo omnicanal, de comercio electrónico, membresías y publicidad.

    Francis también había asesorado antes a Gap en un trabajo de cartera más amplio.

    “Old Navy está preparada para su próximo capítulo de crecimiento, y Michael está excepcionalmente capacitado para asumir este rol operativo”, afirmó Richard Dickson, presidente y CEO de Gap, en el comunicado.

    “Michael es uno de los líderes comerciales, de marca y de clientes más respetados del retail. Su experiencia construyendo marcas icónicas, cultivando conexiones con los clientes e impulsando transformaciones a escala ayudará a Old Navy a fortalecer su relevancia, acelerar el crecimiento y entregar aún más valor a los clientes”, agregó.

    En su nuevo cargo, Francis se enfocará en reforzar el relato de la marca en los canales comerciales y de marketing, mejorar la experiencia omnicanal del cliente, elevar la experiencia en tiendas y profundizar el vínculo de Old Navy con las familias a las que atiende, detalló la empresa.

    Efecto en la bolsa

    Las acciones de Gap reaccionaron con un fuerte salto de casi 14% en la bolsa tras el anuncio, informó Reuters.

    De acuerdo a la agencia, Old Navy, la marca más importante de Gap, ha tenido dificultades para ganar terreno en determinadas categorías de ropa femenina en los últimos trimestres, lo que supone un obstáculo clave para la recuperación de la empresa.

    Desde que el director ejecutivo Richard Dickson asumió el cargo en 2023, Gap ha renovado su equipo directivo y su estrategia de marketing, impulsando las marcas Gap y Banana Republic, pero Old Navy sigue rezagada.

    “Es cierto que el segmento demográfico familiar al que se dirige Old Navy se encuentra bajo presión, pero Old Navy no les ha dado razones suficientes para comprar”, afirmó Neil Saunders, director general de GlobalData, y añadió que esta debilidad apunta a un problema más amplio que Gap ya no puede achacar a un «pequeño tropiezo en la gama de productos»

    Más sobre:EjecutivosGAPOld NavyVestuario

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