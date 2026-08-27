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    SII habilita convenio de pago para deudores del Préstamo Solidario: ¿Cómo solicitarlo en línea?

    La iniciativa permite regularizar la situación a través de la Tesorería General de la República.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    SII habilita convenio de pago para deudores del Préstamo Solidario: ¿Cómo hacer el trámite? Foto referencial de archivo JAVIER TORRES/ATON CHILE

    El Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció una nueva alternativa que permite solicitar un cupón de pago del Préstamo Solidario 2020 y 2021 a través su sitio web.

    La opción permite suscribir un convenio con la Tesorería General de la República, con el objetivo que los deudores puedan regularizar las cuotas pendientes.

    Cómo solicitar el convenio del Préstamo Solidario

    Desde el SII se explicó que para solicitar el cupón de pago del Préstamo Solidario se deben seguir los siguientes pasos:

    • Entrar a sii.cl.
    • Ir al menú Ayudas.
    • Ir a Servicios online .
    • Seleccionar Petición Administrativa.
    • Ingresar con Clave Tributaria.
    • Elegir alternativa F22 Pendientes de Préstamo Solidario.

    Dentro de la plataforma se deberá completar la información requerida, lo que permitirá ingresar la petición.

    Una vez recibido el cupón de pago se deberá esperar 8 días para solicitar el convenio con la TGR.

    El organismo destaca la nueva alternativa online como una opción rápida y segura para completar el trámite, sin la necesidad de acudir de forma presencial a una oficina.

    Sin embargo, también se dispone de un punto de atención presencial exclusivo para gestiones relacionadas al Préstamo Solidario, el que estará operativo hasta el 10 de septiembre en San Isidro 85, Santiago, de 9:00 a 14:00 horas.

    Más sobre:SIITGRServicio de Impuestos InternosConvenioTesorería General de la RepúblicaPréstamo SolidarioCómo solicitar

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