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    Ángela y María José Prieto ante investigación por atropello de su hermana: “Queremos que su muerte no sea en vano”

    La detención de Ignacio Palma Weinfeld fue ampliada hasta este viernes.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Ángela y María José Prieto Larraín llegaron la tarde de este jueves al Centro de Justicia de Santiago para asistir a la audiencia de control de detención de Ignacio Palma Weinfeld.

    El sujeto, chileno de 53 años, fue detenido este miércoles en Santiago, en el marco de la investigación por el fatal atropello de la realizadora audiovisual Paz Ramírez, hermana de las actrices.

    “Estamos acá por respeto a nuestra hermana Paz Ramírez. Queremos que su muerte no sea en vano. Así es que vamos a hacer todo lo posible para que ojalá ninguna otra familia tenga que pasar por este dolor. Y la verdad es que no vamos a hacer mayores declaraciones porque confiamos en la justicia”, expresaron ambas figuras del espectáculo en un breve diálogo con la prensa.

    La directora ejecutiva de la productora Alga Estudio, productora, directora y guionista, de 39 años, fue atropellada cerca de las 17.00 horas de este 23 de agosto en la intersección de Andrés Bello con Manuel Montt, en Providencia.

    Ignacio Palma Weinfeld, que conducía el vehículo, no se detuvo y se dio a la fuga sin prestar auxilio a la víctima.

    Al ser detenido, habría afirmado que, en ese momento, pensó que había atropellado a una mascota.

    Este jueves, la Fiscalía de Ñuñoa-Providencia solicitó ampliar el plazo de su detención, lo que fue acogido por el 8° Juzgado de Garantía de Santiago.

    El tribunal dispuso que el imputado sea formalizado este viernes.

    La fiscal Rossana Folli explicó que esperan contar en esa audiencia con un antecedente que consideran “fundamental a efecto de poder determinar los delitos que serán imputados a la persona responsable de este hecho”.

    Se trata de un informe técnico de la SIAT de Carabineros, que es la unidad especializada en conocimiento de este tipo de delitos.

    “Los delitos, se comunicarán el día de mañana al tribunal en la audiencia de formalización respectiva. Eso será de cargo del Ministerio Público, comunicar los cargos al imputado y señalarle al tribunal los antecedentes que se tienen para dicha comunicación de cargo”, informó la fiscal Folli.

    Asimismo, la persecutora jefe de Ñuñoa-Providencia informó que “existe una declaración del imputado prestada ante personal de Carabineros del OS9”.

    Más sobre:Ignacio Palma WeinfeldFiscalía OrienteProvidenciaRossana FolliÁngela PrietoMaría José PrietoPaz Ramírez

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