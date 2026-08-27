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    Dijo creer que atropelló a una mascota y tiene antecedentes por conducir ebrio: lo que se sabe del detenido por la muerte de Paz Ramírez

    Ciudadano chileno, de 53 años, fue aprehendido esta jornada por Carabineros en un inmueble de Santiago Centro, por su presunta responsabilidad en el fatal atropello de la realizadora audiovisual registrado el domingo pasado en Providencia. El automóvil del imputado presentaba daños compatibles con el accidente.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    Esta jornada, personal del OS-9 de Carabineros, en un trabajo conjunto con la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (Siat) y la Fiscalía de Flagrancia Oriente, logró la detención de un ciudadano chileno, de 53 años, por su responsabilidad en el atropello que causó la muerte de la realizadora visual Paz Ramírez Larraín (39), el pasado domingo en Providencia.

    Todo comenzó a las 17.05 del día en cuestión, cuando la mujer fue arrollada por un vehículo mientras cruzaba, junto a su perro, la intersección de avenida Andrés Bello con Manuel Montt. Tras el impacto, el conductor se dio a la fuga sin prestar auxilio a la víctima, lo cual quedó registrado en cámaras de seguridad del sector.

    Y fueron estas mismas cámaras las que permitieron a la policía uniformada reconstruir los 15 kilómetros que recorrió el sujeto tras su huida, para finalmente dejar su automóvil en el estacionamiento de su domicilio, un edificio de calle Merced, en el centro de Santiago.

    Según señaló el teniente coronel Fernando Bozo, jefe del departamento OS-9, “los equipos investigativos realizan diversas diligencias, empadronamiento de testigos y seguimiento de cámaras, tanto públicas como privadas, realizando un recorrido de cámaras de vigilancia, cerca de 15 kilómetros de recorrido de cámaras, llegando el día de hoy hasta un inmueble, en un edificio en la comuna de Santiago, en donde en su estacionamiento se encuentra al vehículo motorizado que participó en este incidente, el cual tenía los daños compatibles con dicho accidente de tránsito, y posteriormente encontramos también al conductor”.

    Según trascendió, el individuo -quien tenía su licencia de conducir y los documentos del vehículo al día- habría reconocido ser quien manejaba el automóvil al momento del accidente, pero habría afirmado que, en ese momento, pensó que había atropellado a una mascota, lo que deberá ser corroborado por el Ministerio Público en la audiencia de control de detención programada para este jueves.

    Por su parte, el teniente coronel Mario Ugarte, de la Siat, sostuvo que, además de las imágenes de las cámaras, para determinar que el vehículo hallado participó en el atropello, también contribuyeron los restos del automóvil levantados en el lugar del accidente.

    “Con todos los rastros, huellas, indicios, en este caso partes del vehículo que se siniestró con el atropello, logramos posicionar este móvil en la comuna de Santiago Centro, ya que al hacer un match específico con las partes que nosotros recogímos en el lugar del accidente, estas concordaban con las piezas faltantes y dañadas de este móvil”, sostuvo la autoridad policial.

    Agregó que pese a que la investigación continúa, “conforme a los primeros indicios, se trataría del mismo vehículo” y que el sujeto detenido es sindicado como el conductor.

    Asimismo, sostuvo que a pesar de que ya pasaron tres días del accidente, al sujeto -quien tenía antecedentes por conducción en estado de ebriedad- se le realizó la alcoholemia y un narcotest, para determinar si mantiene rastros de alguna sustancia ilegal en su organismo.

    Confusión con venezolano

    Cabe recordar que inicialmente, debido a imágenes proporcionadas por la Municipalidad de Providencia, se indagó la responsabilidad en el hecho de un vehículo de propiedad de un ciudadano venezolano, lo que fue finalmente descartado por la investigación.

    Consultado por una posible confusión policial, el teniente coronel Bozo sostuvo que “toda la información es analizada, confirmada o descartada. La información que usted me dice fue analizada en su oportunidad y posteriormente descartada (...) Esa cámara fue rápidamente descartada, continuando con las diferentes diligencias investigativas y confrontes de cámaras de seguridad”.

    Y, al respecto, rechazó que tal información pudiera haber retrasado la ubicación del responsable.

    “El tema del levantamiento de cámaras, obviamente, es un poco lento, es cuadro a cuadro. En su oportunidad no se tenía una patente identificada y eso, obviamente, ralentiza o dificulta un poco lo que es el seguimiento de cámaras. Es así que los equipos investigadores trabajan, en este caso, afirmando, confirmando información que va llegando”, cerró.

    Más sobre:Paz RamírezdetenidochilenoCarabinerosOS-9Siat

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