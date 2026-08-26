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    Detienen a sujeto que atropelló y dio muerte a realizadora audiovisual Paz Ramírez

    Se trata de un hombre chileno, de 53 años, quien fue capturado por personal del OS-9 de Carabineros. Esto, luego de que se descartara la participación de un ciudadano venezolano en el hecho, como indicaba una de las hipótesis iniciales.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Foto: Instagram @algaestudio

    La Fiscalía de Ñuñoa-Providencia confirmó este miércoles la detención de un ciudadano chileno, de 53 años, por su responsabilidad en el atropello que causó la muerte de la realizadora visual Paz Ramírez Larraín en Providencia.

    Según se informó, su captura se registró en el centro de Santiago y fue ordenada por el 8° Juzgado de Garantía a petición del Ministerio Público, luego de una indagatoria efectuada por el OS-9 de Carabineros y la Fiscalía local de Ñuñoa.

    Tales diligencias investigativas permitieron dar con el paradero del vehículo involucrado y su conductor, quien pasará a control de detención este jueves en el bloque PM.

    Aunque inicialmente desde la Municipalidad de Providencia se entregaron a las autoridades imágenes que indicaban que el vehículo sería de propiedad de un ciudadano venezolano, esto fue descartado por Carabineros, ya que en las últimas horas se confirmó que un automóvil distinto sería el responsable del fatal atropello.

    Al respecto, el teniente coronel Mario Ugarte, de la Sección de Invetigación de Accidentes en el Tránsito (Siat), sostuvo que, tras las labores investigativas de su unidad y el OS-9, “se posicionó este vehículo acá en la comuna de Santiago Centro, con todos los rastros, huellas, indicios, que nosotros logramos recuperar”, además de declaraciones de testigos e imágenes de cámaras de seguridad.

    La autoridad indicó que, aunque la participación del sujeto en el hecho deber ser corroborada, “todo apunta, en la arista investigativa, a que se trataría de la persona que iba conduciendo al momento del incidente”.

    Asimismo, sostuvo que el automóvil encontrado “mantiene un daño en la parte frontal, lo cual, en primera instancia, es atribuible a la participación en un accidente de tránsito (...) Como Siat estamos haciendo match con las piezas que se lograron recuperar en el momento del accidente, cuyos resultados están siendo periciados”.

    Agregó que el sujeto detenido registra un antecedente por conducción en estado de ebriedad.

    Y respecto de las informaciones preliminares que indicaban que el dueño del auto involucrado era un ciudadano venezolano, el teniente coronel Ugarte sostuvo que “hasta el momento, como arista investigativa, no mantenemos nada al respecto de esa situación, no obstante ello puede cambiar”.

    El hecho

    El accidente que le costó la vida a Paz Ramírez Larraín, directora ejecutiva de la productora Alga Estudio, se registró la noche del pasado domingo.

    De acuerdo con información policial, Ramírez, de 39 años, hermana de las actrices Ángela y María José Prieto Larraín, fue atropellada cerca de las 17.00 horas del 23 de agosto en la intersección de Andrés Bello con Manuel Montt, en la comuna de Providencia.

    Mientras el conductor del vehículo se dio a la fuga, Ramírez fue trasladada por personal SAMU hasta la Clínica Indisa, recinto en que se constató su deceso a las 20.45 horas a consecuencia de las lesiones sufridas.

    Más sobre:PolicialPaz Ramírezdetenidoatropello

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