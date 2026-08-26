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    SernamEG se querella contra tíos de Makarena Tolosa por secuestro con homicidio y apunta a móvil de género

    Los acusados, de 49 y 55 años, permanecen en prisión preventiva. El servicio decidió intervenir tras advertir antecedentes de violencia contra la mujer y activó sus protocolos interinstitucionales.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Caso Makarena Tolosa

    El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) presentó este miércoles una querella de oficio contra los dos imputados que se encuentran en prisión preventiva por el secuestro con homicidio de Makarena Tolosa, ocurrido en la comuna de Pudahuel, en la Región Metropolitana.

    Por el caso están formalizados dos tíos de la víctima, identificados como Orlando C.U., de 49 años, y Francisco J.U.C., de 55, quienes habrían tenido el último contacto con la mujer, cuyo cuerpo aún no ha sido encontrado.

    A través de un comunicado, SernamEG informó que la acción judicial fue presentada en el marco de la Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

    La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, afirmó que “como ministerio estamos del lado de las mujeres y no vamos a relativizar la violencia ni permitir que ninguna mujer quede en el olvido”.

    “Esperamos que la investigación permita esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan. Nuestro compromiso es claro: defender a las mujeres, garantizar que estos hechos sean investigados con celeridad y avanzar hacia una vida libre de violencia”, agregó.

    La secretaria de Estado sostuvo además que “como gobierno condenamos todo acto de violencia contra las mujeres y continuaremos fortaleciendo el trabajo articulado con las instituciones involucradas para avanzar en la prevención, investigación y sanción de estos delitos”.

    SernamEG apunta a un posible móvil de género

    La directora (s) de SernamEG Metropolitano, Patricia Olate Herrera, explicó que el organismo identificó antecedentes que motivaron su intervención en el caso.

    “Tras un análisis preliminar, advertimos antecedentes que permiten sostener la existencia de un móvil de género asociado a la desaparición y muerte de la víctima”, señaló.

    Olate agregó que “por ello, una vez que tomamos conocimiento del caso a través de la Subcomisión de Coordinación Intersectorial de Femicidios, activamos los protocolos interinstitucionales correspondientes”.

    La autoridad regional indicó que, en su calidad de querellante, el servicio buscará contribuir al proceso judicial para que la familia de Tolosa “tenga acceso a la justicia y los responsables de estos hechos no queden impunes”.

    Según informó SernamEG, desde la entrada en vigencia de la Ley Integral y del reglamento que regula y estandariza la representación judicial de las víctimas, en marzo de 2026, se han presentado 17 querellas de oficio a nivel nacional, siete de ellas en la Región Metropolitana.

    Finalmente, el organismo reiteró el llamado a denunciar situaciones de violencia de género a través del 133 de Carabineros y el 134 de la PDI, y recordó que el fono 1455 SernamEG Te Orienta entrega atención gratuita, confidencial y especializada durante todo el año.

    Más sobre:NacionalSecuestroHomicidioMakarena TolosaPudahuelSernamEGMinisterio de la MujerJudith Marín

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