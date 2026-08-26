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    LipiAndes aumenta sus ganancias ante mayores ventas de gas en Chile y Colombia

    En los primeros seis meses del año las utilidades de la compañía aumentaron 14,8% interanual a $39.488 millones.

    Por 
    Patricia San Juan
    LipiAndes aumenta sus ganancias ante mayores ventas de gas en Chile y Colombia.

    LipiAndes, compañía que agrupa a las empresas Lipigas, EVOL y Rocktruck en Chile; Limagas GLP, Limagas Natural y EVA en Perú; las filiales del grupo GasPaís en Colombia; y NEVO en Ecuador, registró una mejora en sus resultados.

    La empresa tuvo ganancias atribuibles a los propietarios de la controladora de $22.337 millones (US$24,2 millones), mayores en 3,5% a las de igual periodo de 2025, mientras que sus ingresos subieron 3,5% a $251.891 millones.

    En los primeros seis meses del año las utilidades aumentaron 14,8% interanual a $39.488 millones y los ingresos se incrementaron en 1,4% a $467.332 millones.

    En tanto el Ebidta (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) subió 14,3% a $93.873 millones en el primer semestre, debido al buen desempeño de todos los mercados donde opera, dijo la compañía.

    Estrategia de diversificación

    Al cierre de junio, el 24% del Ebitda consolidado se generó fuera de Chile, en línea con el objetivo de diversificación internacional de la empresa, añadió.

    “Vemos estos resultados como una señal de avance de nuestra estrategia. Nuestro negocio principal, el del gas, mantiene su crecimiento y contamos con una operación cada vez más regional y diversificada. Seguiremos avanzando en esa dirección”, señaló Alberto Orlandi, gerente general de LipiAndes.

    El volumen de ventas de gas consolidado (licuado más natural) acumulado a junio fue de 458.746 toneladas equivalentes de GLP superior en 4,1% frente a igual periodo de 2025.

    El volumen de gas licuado acumulado a junio 2026 alcanzó 372.764 toneladas, aumentando en un 4,3% respecto al mismo período año anterior, con un sólido desempeño en Chile y una mayor venta en Colombia a causa de la escasez de gas natural, mientras que las ventas de gas natural sumaron 111 millones m3 aumentando un 3,3% respecto al mismo período 2025, representando un 18,7% del volumen total de ventas en toneladas equivalentes, precisó la empresa.

    En el semestre el gas natural representó el 18,7% de los volúmenes comercializados y, junto con el negocio eléctrico, aportó 8,5% del Ebitda consolidado.

    Más sobre:EnergíaLipiAndesLipigasGas

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