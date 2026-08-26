Dónde y qué hora ver el debut de Vozinha en Colo Colo vs. Unión Española por la Copa Chile
El guardameta se prepara para su primer partido en el Cacique.
Vozinha se prepara para debutar en Colo Colo. Este miércoles, el Cacique recibe a Unión Española.
El cuadro albo cierra la fase de grupos de la Copa Chile, donde ya tiene asegurada su clasificación a octavos de final.
A qué hora ver el debut de Vozinha con Colo Colo vs. Unión Española
El partido de Vozinha en Colo Colo vs. Unión Española es este miércoles 26 de agosto, a las 20.30
Dónde ver el debut de Vozinha con Colo Colo vs. Unión Esoañola
El partido de Vozinha en Colo Colo vs. Unión Española se transmite por TNT Sports Premium y HBO Max.
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