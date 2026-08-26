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    Dónde y qué hora ver el debut de Vozinha en Colo Colo vs. Unión Española por la Copa Chile

    El guardameta se prepara para su primer partido en el Cacique.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Dónde y qué hora ver el debut de Vozinha en Colo Colo vs. Unión Española por la Copa Chile. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Vozinha se prepara para debutar en Colo Colo. Este miércoles, el Cacique recibe a Unión Española.

    El cuadro albo cierra la fase de grupos de la Copa Chile, donde ya tiene asegurada su clasificación a octavos de final.

    A qué hora ver el debut de Vozinha con Colo Colo vs. Unión Española

    El partido de Vozinha en Colo Colo vs. Unión Española es este miércoles 26 de agosto, a las 20.30

    Dónde ver el debut de Vozinha con Colo Colo vs. Unión Esoañola

    El partido de Vozinha en Colo Colo vs. Unión Española se transmite por TNT Sports Premium y HBO Max.

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