Dónde y qué hora ver el debut de Vozinha en Colo Colo vs. Unión Española por la Copa Chile.

Vozinha se prepara para debutar en Colo Colo. Este miércoles, el Cacique recibe a Unión Española.

El cuadro albo cierra la fase de grupos de la Copa Chile, donde ya tiene asegurada su clasificación a octavos de final.

A qué hora ver el debut de Vozinha con Colo Colo vs. Unión Española

El partido de Vozinha en Colo Colo vs. Unión Española es este miércoles 26 de agosto, a las 20.30

Dónde ver el debut de Vozinha con Colo Colo vs. Unión Esoañola

El partido de Vozinha en Colo Colo vs. Unión Española se transmite por TNT Sports Premium y HBO Max.