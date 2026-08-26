Presidente Kast encabezará nuevo consejo de gabinete este viernes en Cerro Castillo

Un nuevo consejo de gabinete liderará el Presidente José Antonio Kast este viernes en el Palacio Presidencial Cerro Castillo emplazado en Viña del Mar, región de Valparaíso.

La cita que se realiza de manera protocolar cada mes, estará centrada en la reforma de seguridad y en coordinaciones internas.

Y es que la instancia se dará en un momento de “desorden” por parte de algunos miembros del gabinete.

Por ejemplo, uno de las últimos episodios de descoordinación se vio cuando el ministro de Defensa, Fernando Barros, dijo que Chile debería “deshacerse” del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), idea que luego fue descartada por el mismo Presidente.

Como sea, el espacio será realizado a partir de las 08.30 horas de la mañana hasta las 15.00 horas aproximadamente.