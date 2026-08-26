SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Presidente Kast encabezará nuevo consejo de gabinete este viernes en Cerro Castillo

    El espacio será realizado a partir de las 08.30 horas de la mañana hasta las 15.00 horas aproximadamente.

    Por 
    Helen Mora
     
    Pedro Rosas
    FOTO: Aton.

    Un nuevo consejo de gabinete liderará el Presidente José Antonio Kast este viernes en el Palacio Presidencial Cerro Castillo emplazado en Viña del Mar, región de Valparaíso.

    La cita que se realiza de manera protocolar cada mes, estará centrada en la reforma de seguridad y en coordinaciones internas.

    Y es que la instancia se dará en un momento de “desorden” por parte de algunos miembros del gabinete.

    Por ejemplo, uno de las últimos episodios de descoordinación se vio cuando el ministro de Defensa, Fernando Barros, dijo que Chile debería “deshacerse” del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), idea que luego fue descartada por el mismo Presidente.

    Como sea, el espacio será realizado a partir de las 08.30 horas de la mañana hasta las 15.00 horas aproximadamente.

    Más sobre:José Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corea del Norte critica la venta de armas de Estados Unidos a Corea del Sur: “Es una prueba de la hostilidad persistente”

    Consejo de Ministros de la Información Territorial aprueba tres acuerdos en su primera sesión realizada en La Moneda

    Gremio de jueces ingresa tutela laboral contra la Suprema por cuadernos de remoción a magistrados que viajaron con licencia

    Centro de Identificación Metropolitano ha enrolado a más de 40 mil extranjeros desde su inauguración hace dos años

    Mercado Libre anuncia que triplicará su capacidad logística en Chile hacia fines de 2027, sumando otros 2.500 empleos

    BID y Tasa Máxima Convencional: “El impacto sobre el crédito suele ser importante, terminas racionando clientes por un tema de oferta”

    Lo más leído

    1.
    Corte de Apelaciones declara admisible recurso de amparo de senadora Camila Flores (RN) para limitar acceso de equipos incautados

    Corte de Apelaciones declara admisible recurso de amparo de senadora Camila Flores (RN) para limitar acceso de equipos incautados

    2.
    Senador Huenchumilla y reforma constitucional de seguridad: “El diseño que hizo el ministro Arrau simplemente es un desastre”

    Senador Huenchumilla y reforma constitucional de seguridad: “El diseño que hizo el ministro Arrau simplemente es un desastre”

    3.
    “Aumenta la burocracia en tiempos de estrechez fiscal”: Diputadas del PDG critican restitución del gabinete de la Primera Dama

    “Aumenta la burocracia en tiempos de estrechez fiscal”: Diputadas del PDG critican restitución del gabinete de la Primera Dama

    4.
    Fichaje de Osvaldo Andrade a comisión de Kast desata molestia en el PS y obliga a la directiva a fijar postura

    Fichaje de Osvaldo Andrade a comisión de Kast desata molestia en el PS y obliga a la directiva a fijar postura

    5.
    Wulf defiende presencia de Kast en el Foro Madrid: “Ha participado en muchas ocasiones, tiene todo el derecho de poder seguir haciéndolo”

    Wulf defiende presencia de Kast en el Foro Madrid: “Ha participado en muchas ocasiones, tiene todo el derecho de poder seguir haciéndolo”

    6.
    Kast llama a avanzar en reforma de seguridad: “Tenemos que ponernos de acuerdo en qué legislación queremos”

    Kast llama a avanzar en reforma de seguridad: “Tenemos que ponernos de acuerdo en qué legislación queremos”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Cómo la postura al sentarse puede mejorar el estado de ánimo y la toma de decisiones, según un estudio

    Cómo la postura al sentarse puede mejorar el estado de ánimo y la toma de decisiones, según un estudio

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Athletic en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Athletic en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver en vivo el sorteo de la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver en vivo el sorteo de la Champions League en TV y streaming

    Rating del miércoles 26 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 26 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Consejo de Ministros de la Información Territorial aprueba tres acuerdos en su primera sesión realizada en La Moneda
    Chile

    Consejo de Ministros de la Información Territorial aprueba tres acuerdos en su primera sesión realizada en La Moneda

    Gremio de jueces ingresa tutela laboral contra la Suprema por cuadernos de remoción a magistrados que viajaron con licencia

    Centro de Identificación Metropolitano ha enrolado a más de 40 mil extranjeros desde su inauguración hace dos años

    Mercado Libre anuncia que triplicará su capacidad logística en Chile hacia fines de 2027, sumando otros 2.500 empleos
    Negocios

    Mercado Libre anuncia que triplicará su capacidad logística en Chile hacia fines de 2027, sumando otros 2.500 empleos

    El crecimiento que importa

    BID y Tasa Máxima Convencional: “El impacto sobre el crédito suele ser importante, terminas racionando clientes por un tema de oferta”

    ¿A qué hora comienza a llover en Santiago? Esto dice el pronóstico
    Tendencias

    ¿A qué hora comienza a llover en Santiago? Esto dice el pronóstico

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Cómo la postura al sentarse puede mejorar el estado de ánimo y la toma de decisiones, según un estudio

    Chiqui Tapia se sale con la suya: las sanciones a los jugadores de Argentina se podrán cumplir en partidos amistosos
    El Deportivo

    Chiqui Tapia se sale con la suya: las sanciones a los jugadores de Argentina se podrán cumplir en partidos amistosos

    Lo que no se vio del esperado debut de Vozinha en Colo Colo

    Otro papelón en el fútbol argentino: árbitro es castigado por la AFA luego de “farmear aura”

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie
    Tecnología

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    ¿Natalie Portman, destruida en una novela? El escándalo que rodea el nuevo libro de Rachel Cusk
    Cultura y entretención

    ¿Natalie Portman, destruida en una novela? El escándalo que rodea el nuevo libro de Rachel Cusk

    Pixies regresa a Chile con show en Movistar Arena

    La Furia Ilustrada vuelve al GAM con más de 170 expositores

    Corea del Norte critica la venta de armas de Estados Unidos a Corea del Sur: “Es una prueba de la hostilidad persistente”
    Mundo

    Corea del Norte critica la venta de armas de Estados Unidos a Corea del Sur: “Es una prueba de la hostilidad persistente”

    Estados Unidos bloquea el paso de 75 buques en Ormuz en medio de su cierre perimetral

    Irán afirma estar sumido en una “guerra económica total” y subraya que “derrotará al enemigo”

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular
    Paula

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular

    Qué leer de Roberto Merino, candidato al Premio Nacional de Literatura

    Panqueques con limón