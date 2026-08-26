Nvidia más que duplica sus ingresos en el segundo trimestre y supera las expectativas

Nvidia superó las expectativas del mercado con sus resultados correspondientes al segundo trimestre, en medio del boom por las millonarias inversiones en torno a la inteligencia artificial y también de las aprensiones por una posible burbuja en el sector.

La firma reportó ingresos por US$96.221 millones durante el segundo trimestre, una subida de 106% respecto al mismo periodo del año anterior. Además, los ingresos se ubicaron por sobre los US$91.900 que esperaba el mercado.

De las ventas de la firma, el grueso, fueron por la división de los centros de datos. Dicha línea registró ingresos del segundo trimestre que fueron de US$89.000 millones, un 117% más que hace un año.

Por su parte, la línea edge computing (encargada de procesar datos) registró ingresos en el segundo trimestre de US$7.200 millones, un 27% más que hace un año.

Ante este contexto, la utilidad neta del ejercicio en el segundo trimestre llegó a US$59.688 millones, un avance de 125,90% en doce meses. Así, las ganancias por acción fueron de US$2,22 ajustados frente a los US$2,10 estimados.

En tanto, por segundo trimestre consecutivo, el margen bruto de la firma fabricante de chips fue del 75%.

“La demanda (por la IA) se está acelerando. El año pasado, un solo laboratorio impulsaba el desarrollo; hoy, vivimos una época dorada de nuevos laboratorios y startups de IA, múltiples laboratorios de vanguardia que se expanden en paralelo, un próspero ecosistema de modelos abiertos y la IA física entrando en funcionamiento, con un fuerte impulso en Estados Unidos y en todo el mundo. El desarrollo de la infraestructura de IA está a toda máquina. Vera Rubin, ahora en plena producción, fue diseñada precisamente para impulsar este momento”, dijo Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de Nvidia en un comunicado.

De cara al futuro, la firma reportó ingresos por US$ 108.000 millones para el tercer trimestre en curso, muy superiores al 44% que esperaba el consenso de los analistas.

La acción de la empresa reaccionó inicialmente a la baja, pero tras unos minutos revirtió las pérdidas y al cierre de esta edición mostraba un salto de más de 4%

Este repunte se explicó en el contexto de que se prevé un crecimiento de los ingresos del 70 % para el año fiscal 2028, mientras que los analistas esperaban un 44 %, según consignó CNBC.

La directora financiera, Colette Kress, declaró en una conferencia telefónica con analistas que las previsiones de los clientes “apuntan a que nuestro crecimiento se duplicará el próximo año”, pero aclaró que las proyecciones reflejan las limitaciones de la oferta.

Al analizar los resultados, Ignacio Mieres, head of research de XTB, dijo que la empresa más valiosa del mundo proyectó una rentabilidad algo menor a la esperada, en un momento en que enfrenta costos crecientes de componentes, sobre todo de memoria, y ha empezado a subir precios a sus clientes.

No obstante, advirtió que sus compromisos futuros de compra a proveedores se dispararon, más que duplicándose en un solo trimestre, lo que refleja la presión por asegurar suministros, pero esto también encarece su estructura.

“A esto se suman dudas sobre la creciente competencia, la incertidumbre en torno al mercado chino y señales de tensión financiera en el ecosistema de inteligencia artificial que sostiene buena parte de su demanda”, afirmó el experto.