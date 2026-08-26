Repasa la victoria de la UC ante Coquimbo Unido
El cuadro estudiantil se mide ante los aurinegros en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
Minuto a minuto
Coquimbo Unido 1-2 Universidad Católica
Hasta la próxima
Gracias por seguir el relato de El Deportivo en el triunfo de la UC sobre Coquimbo Unido. Sigue leyendo todo el contenido de La Tercera.
Finaliza el partido
90’. La UC concreta la remontada ante Coquimbo Unido y se impone por 2-1 en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
Gol de la UC
79′. Martín Gómez anota y adelanta a la UC, que remonta el partido y se pone 2-1 sobre Coquimbo Unido.
Gol de la UC
69′. Fernando Zampedri anota y empata el partido. La UC alcanza el 1-1 ante Coquimbo Unido.
La UC busca, Coquimbo aguanta
60′. Coquimbo Unido sigue en ventaja en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. La UC busca la igualdad, pero sin claridad en el ataque.
Comienza el segundo tiempo
46′. Ya está en marcha la segunda parte del partido entre Coquimbo Unido y la UC. El cuadro aurinegro se impone por 1-0.
Finaliza el primer tiempo
45′. Coquimbo Unido se va al descanso ganando por 1-0 ante la UC.
Gol de Coquimbo Unido
40′. Nicolás Johansen abre la cuenta con un cabezazo en el área chica. Coquimbo Unido abre la cuenta.
Escasas llegadas
35′. Sigue la paridad sin goles entre Coquimbo Unido y la UC en un partido con muy pocas oportunidades en ambos arcos.
Coquimbo Unido es superior
20′. El equipo local juega mejor en la recta inicial del partido, sin embargo, hasta ahora se mantiene el empate en la Cuarta Región.
Se mantiene la igualdad
10′. No se hacen daño en el tramo inicial del partido en Coquimbo. Vale recordar que este duelo corresponde a la fecha 19 y se postergó hasta hoy producto de la participación de ambos equipos en la Copa Libertadores.
Comienza el partido
1′. Ya está en marcha el enfrentamiento entre Coquimbo Unido y Universidad Católica en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
Formación de la UC
Formación de Coquimbo Unido
Bienvenidos
La UC visita a Coquimbo Unido y lo puedes seguir en vivo en El Deportivo.
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