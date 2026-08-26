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    EN VIVO

    Repasa la victoria de la UC ante Coquimbo Unido

    El cuadro estudiantil se mide ante los aurinegros en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

    Repasa la victoria de la UC ante Coquimbo Unido. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Minuto a minuto

    Coquimbo Unido 1-2 Universidad Católica

    Actualiza el relato

    Hasta la próxima

    Gracias por seguir el relato de El Deportivo en el triunfo de la UC sobre Coquimbo Unido. Sigue leyendo todo el contenido de La Tercera.

    Finaliza el partido

    90’. La UC concreta la remontada ante Coquimbo Unido y se impone por 2-1 en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

    Gol de la UC

    79′. Martín Gómez anota y adelanta a la UC, que remonta el partido y se pone 2-1 sobre Coquimbo Unido.

    Gol de la UC

    69′. Fernando Zampedri anota y empata el partido. La UC alcanza el 1-1 ante Coquimbo Unido.

    La UC busca, Coquimbo aguanta

    60′. Coquimbo Unido sigue en ventaja en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. La UC busca la igualdad, pero sin claridad en el ataque.

    Comienza el segundo tiempo

    46′. Ya está en marcha la segunda parte del partido entre Coquimbo Unido y la UC. El cuadro aurinegro se impone por 1-0.

    Finaliza el primer tiempo

    45′. Coquimbo Unido se va al descanso ganando por 1-0 ante la UC.

    Gol de Coquimbo Unido

    40′. Nicolás Johansen abre la cuenta con un cabezazo en el área chica. Coquimbo Unido abre la cuenta.

    Escasas llegadas

    35′. Sigue la paridad sin goles entre Coquimbo Unido y la UC en un partido con muy pocas oportunidades en ambos arcos.

    Coquimbo Unido es superior

    20′. El equipo local juega mejor en la recta inicial del partido, sin embargo, hasta ahora se mantiene el empate en la Cuarta Región.

    Se mantiene la igualdad

    10′. No se hacen daño en el tramo inicial del partido en Coquimbo. Vale recordar que este duelo corresponde a la fecha 19 y se postergó hasta hoy producto de la participación de ambos equipos en la Copa Libertadores.

    Comienza el partido

    1′. Ya está en marcha el enfrentamiento entre Coquimbo Unido y Universidad Católica en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

    Formación de la UC

    Formación de Coquimbo Unido

    Bienvenidos

    La UC visita a Coquimbo Unido y lo puedes seguir en vivo en El Deportivo.

    Más sobre:En vivoMinuto a minutoLa UCUniversidad CatólicaCoquimbo UnidoFútbolFútbol NacionalFútbol Chileno

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