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    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Según los meteorólogos, este miércoles 26, será el día más intenso del sistema frontal, con hasta 30 mm y chubascos en la Región Metropolitana. Revisa aquí el pronóstico.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Distintos meteorólogos del país han avisado que este miércoles 26 será el día con precipitaciones más intensas de este nuevo frente. La inestabilidad comenzó el pasado martes 25, con algo de lluvia en ciertos sectores de la Región Metropolitana.

    Pero un factor inesperado provocó que las temperaturas subieran inusualmente, sobre los 20 °C en Santiago. Esto, por un viento catabático que secó el ambiente y disparó el termómetro.

    Sin embargo, de acuerdo al pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), desde este miércoles las temperaturas vuelven a bajar drásticamente, al menos 5 o 6 °C. También se le suma la probabilidad de lluvia en forma de chubascos en toda la región.

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Qué esperar del evento de lluvia en Santiago

    De acuerdo a Meteochile, la mayoría de los sectores de la Región Metropolitana comenzarán a recibir lluvia a partir de la mañana de este miércoles 26. En algunos lugares, las precipitaciones terminarán en la tarde para dar paso a una noche nublada, pero seca.

    Este miércoles sería la jornada más intensa, ya que el sistema frontal llegará con un río atmosférico que aumentará la intensidad y cantidad de agua caída en la región: se esperan entre 20 o 30 mm.

    Sin embargo, los sectores más afectados serán los que están ubicados en la precordillera y cordillera.

    Es por esto que en sectores cordilleranos, como San José de Maipo, se espera lluvia desde la madrugada de este miércoles 25 que se prolongaría hasta el jueves 26.

    Esto es lo que puedes esperar del evento de lluvias en cada sector, según Meteochile.

    Miércoles 26

    • Colina: chubascos aislados por la mañana y tarde.
    • Santiago centro: chubascos aislados por la mañana, chubascos normales por la tarde.
    • Santiago norte: chubascos aislados por la mañana, chubascos normales por la tarde.
    • Santiago oriente: chubascos durante la mañana y tarde.
    • Santiago sur: chubascos durante la mañana y tarde.
    • Santiago poniente: chubascos durante la mañana y tarde.
    • Curacaví: chubascos aislados por la madrugada, y chubascos normales por la mañana y tarde.
    • Melipilla: chubascos aislados en la madrugada. Chubascos normales en la mañana y tarde.
    • San José de Maipo: chubascos desde la mañana hasta la tarde. En la noche, chubascos aislados.
    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Jueves 27

    • Colina: chubascos aislados por la tarde y noche.
    • Santiago centro: chubascos aislados por la tarde y noche.
    • Santiago norte: chubascos aislados por la tarde y noche.
    • Santiago oriente: chubascos aislados por la tarde y noche.
    • Santiago sur: chubascos aislados por la tarde y noche.
    • Santiago poniente: chubascos aislados por la tarde y noche.
    • Curacaví: no hay probabilidad de lluvia (por ahora).
    • Melipilla: no hay probabilidad de lluvia (por ahora).
    • San José de Maipo: chubascos aislados durante todo el día. Terminan en la noche.

    Recordemos que los chubascos —también conocidos como aguaceros— son un tipo de precipitación caracterizados por comienzos y finales bruscos, con variaciones rápidas y violentas de intensidad. Sus gotas suelen ser mayores que las de una lluvia continua.

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