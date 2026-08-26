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    Pensionados pueden solicitar el retiro de fondos de la AFC: ¿Cómo hacer el trámite?

    Quienes reciben su pensión pueden acceder al saldo de la Administradora de Fondos de Cesantía en un solo pago.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Pensionados pueden solicitar el retiro de fondos de la AFC: ¿Cómo hacer el trámite? Foto referencial de archivo

    Las personas que actualmente son pensionadas pueden revisar si cuentan con dinero en la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) y gestionar el retiro del saldo de la Cuenta Individual.

    Según datos de la AFC, actualmente 550 mil pensionados cuentan con fondos que se encuentran pendientes para cobrar, por lo que el organismo realizó un llamado a verificar la información.

    Cómo retirar fondos de la AFC para pensionados

    El retiro de fondos de la Administradora de Fondos de Cesantía se puede solicitar en afc.cl, donde se debe ingresar mediante Clave Única.

    Dentro de la plataforma se deben verifican los datos como el saldo disponible, el monto y la fecha en la que se realizará el pago.

    En tanto, la gestión también se encuentra disponible de forma presencial en oficinas de la AFC.

    De acuerdo al sitio web del organismo se permite realizar este trámite con los siguientes los tipos de pensión:

    • Vejez a la edad legal o anticipada
    • Invalidez total, con certificado de la AFP
    • Invalidez parcial definitiva con saldo retenido liberado
    • Pensión de vejez o invalidez de Capredena o Dipreca
    • Pensión del régimen antiguo del IPS
    • Pensión por enfermedad terminal de la Ley 21.309

    La solicitud del retiro se puede gestionar desde el momento en que se recibe el primer pago de la pensión y permite acceder al monto en una sola entrega.

    Desde la AFC se indica que el pago se procesará el jueves siguiente a la aprobación de la solicitud, donde se ofrece la opción de recibir un depósito en cuenta bancaria personal, como CuentaRUT, vista, corriente o de ahorro; o bien, contar con dinero en efectivo a retirar en sucursales de BancoEstado.

    El organismo también aclara que no hay un plazo máximo para completar este trámite y que el saldo no cuenta con fecha de vencimiento.

    Más sobre:PensionadosAFCAdministradora de Fondos de CesantíaFondosFondos AFCRetiro de fondosConsultar saldoRetirar fondosRevisar con el RUT

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