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    Ventas de Molymet aumentaron 32% debido a mejor precio del molibdeno y utilidades alcanzan US$ 66 millones

    El presidente ejecutivo de Molymet, Edgar Pape, declaró que “los resultados del primer semestre reflejan la solidez de nuestro modelo de negocios". Las utilidades de la firma crecieron 50% y el Ebitda aumentó 45%.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera

    Positivos resultados presentó Molymet, uno de los principales procesadores de molibdeno y renio a nivel mundial. La compañía reportó ante la CMF ganancias por US$ 66 millones entre enero y junio de este año, creciendo 50% respecto de los US$ 44 millones, ejercicio que fue impulsado tras un mayor volumen de ventas.

    Así, los ingresos de la compañía alcanzaron US$ 1.517 millones, un aumento importante de 32%, desde US$ 1.149 millones de los primeros seis meses del año pasado. Los costos de ventas presentaron una subida relevante de 31% a US$ 1.366 millones, los que dependen, según explica la compañía, de los volúmenes y precio del molibdeno y descuentos en la compra de molibdenita. El Ebitda de la firma reportó US$ 115 millones en el periodo, un alza de 45%.

    El presidente ejecutivo de Molymet, Edgar Pape, sostuvo que “los resultados del primer semestre reflejan la solidez de nuestro modelo de negocios, el avance en productos de mayor valor agregado, y nuestra capacidad para capturar las oportunidades que presenta el mercado del molibdeno”.

    Añadió que seguirán “avanzando en nuestra estrategia de crecimiento y diversificación hacia metales de alto valor estratégico, reflejo de esto es nuestro arribo con instalaciones industriales en Estados Unidos, y el plan de inversiones que este año alcanzará cerca de US$ 90 millones”.

    El segundo trimestre de la compañía totalizó utilidades por US$ 37 millones, aumentado 58%, cuando el mismo periodo del año pasado registró ganancias de US$ 23 millones. Las ventas en este lapso crecieron 32% hasta las US$ 799 millones. Comparativamente, los primeros tres meses del año alcanzaron utilidades por US$ 30 millones, una notable alza de 42%, pero menor que la vista el segundo trimestre.

    En su reporte financiero ante la CMF, Molymet señala que el precio promedio del óxido de molibdeno llegó a US$ 27,7 por libra a junio de este año, lo que representa un incremento de 34% frente al precio del año pasado en el mismo periodo. El volumen que vendió que la firma anotó 62 millones de libras entre enero y junio de 2026, un alza de 5% frente a los 59 millones del 2025. En tanto, el volumen de productos de renio vendidos llegó a 58 mil libras, creciendo así 0,3%.

    La empresa cuenta con una gran participación mundial en sus principales productivos. Molymet dispone de una participación de 35% en el mundo, mientras que en el renio llega a 70%.

    Más sobre:MolymetCMFMolibdenoRenio

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