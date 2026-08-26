Walmart demanda a Transbank y exige pago de $54.154 millones por incumplir contratos de cobro con tarjetas

Desde comienzos de año se lleva a cabo en tribunales una disputa entre grandes actores del comercio. En marzo, Walmart Chile interpuso una demanda de indemnización de perjuicios en contra de Transbank.

La acción legal busca que se declare que Transbank incumplió los contratos de afiliación de pagos con tarjetas entre el 21 de septiembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2025, al haber descontado sistemáticamente montos por concepto de comisiones y tarifas superiores a los convenidos.

En su presentación ante el 5º Juzgado Civil de Santiago, la gigante estadounidense exigió que operadora de tarjetas sea condenada a pagar 1.359.249 UF (equivalentes a más de $54.154 millones a la fecha de la demanda), o bien la cifra menor que el tribunal estime ajustada a derecho, debidamente reajustada.

Walmart Chile es una cadena de supermercados que vende productos de consumo al público general a través de más de 400 locales a nivel nacional. Estos locales son operados a través de sus formatos Líder, Express de Líder, Superbodega Acuenta y Central Mayorista. Adicionalmente, Walmart Chile participa en el comercio electrónico a través de su portal Lider.cl, Acuenta.cl y Central Mayorista.cl y sus respectivas versiones para teléfonos móviles.

Por su parte, Transbank es la principal empresa que afilia comercios y presta el servicio de procesamiento de pagos con tarjetas de pago.

Según denunció Walmart en su demanda, el incumplimiento contractual por parte de Transbank se originó por el cobro sostenido de tarifas superiores a las originalmente pactadas en los acuerdos vigentes. Esta situación comenzó el 21 de septiembre de 2021, momento en el que la red de adquirencia decidió abandonar de manera unilateral el Plan de Autorregulación Tarifaria (PAR), instrumento que determinaba el precio de los servicios y que formaba parte constitutiva de los contratos de afiliación.

De acuerdo al escrito de Walmart, para ejecutar esta alza Transbank impuso un nuevo esquema tarifario amparándose en una resolución del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (la cual posteriormente fue revocada por la Corte Suprema), alterando así el contrato sin contar con el mutuo acuerdo de Walmart.

“Transbank descontaba la tarifa por los servicios prestados a Walmart Chile del monto de la compra efectuada por los clientes en los supermercados mediante el uso de tarjetas de pago. Lo anterior es relevante, puesto que este mecanismo de compensación impidió a Walmart Chile controlar el monto descontado por la demandada, haciendo imposible evitar el pago del sobreprecio”, acusa.

El plan de hace 10 años

Pero para entender la contienda hay que remontarse a 2006. Ese año el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) aprobó un Plan de Autorregulación Tarifaria para Transbank (PAR), el cual fue elaborado y propuesto por la misma compañía.

En el PAR, cada industria tenía asignada una tabla que, en base al número y monto de las transacciones pagadas con tarjeta, permitía determinar la tarifa o MD (Merchant Discount) aplicable a cada establecimiento comercial.

Lo anterior fue introducido por Transbank en los contratos de afiliación que suscribió con los comercios, lo que en el caso de Walmart se mantuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, dice la acción judicial.

Según la demanda, el contrato establecía mediante el Plan de Autorregulación Tarifaria (PAR) una comisión del 0,52% para tarjetas de débito y del 1,08% para tarjetas de crédito, pero Transbank decidió unilateralmente dejar de aplicar este acuerdo a partir del 21 de septiembre de 2021. Desde esa fecha y hasta el término del contrato el 31 de diciembre de 2025, Transbank impuso un nuevo sistema tarifario sin el consentimiento de Walmart, lo que se tradujo en cobros mayores que promediaron un 0,69% en las transacciones de débito y un 1,31% en las de crédito.

La defensa de Transbank

Frente a la demanda, Sergio Ávila, gerente general de Transbank señaló a Pulso que Walmart es un cliente muy importante para nosotros y que “si bien tenemos diferencias legales, confiamos en que este proceso se resolverá por las vías correspondientes, y seguimos comprometidos con seguir colaborando estrechamente con ellos como cliente”.

En la vía judicial, Transbank presentó al tribunal en mayo una excepción dilatoria de incompetencia absoluta.

La operadora de tarjetas cuestionó duramente la estrategia legal del gigante estadounidense citando a George Orwell: “La omisión es la manera más poderosa de faltar a la verdad”. Con ello, la firma acusó un intento deliberado de Walmart por distorsionar el origen y el contexto del conflicto mediante el ocultamiento de antecedentes cruciales.

Transbank sostuvo que el juzgado civil carece de competencia para conocer la controversia, ya que la materia objeto del juicio corresponde de forma privativa, exclusiva y excluyente al TDLC conforme al Decreto Ley N° 211 (DL 211).

También explicó que las tarifas cobradas a los comercios no surgen de la libre voluntad contractual privada, sino de un régimen regulatorio de origen jurisdiccional e impeditivo (Plan de Autorregulación Tarifaria, PAR) modificado por sucesivas sentencias del TDLC y de la Corte Suprema.

Al mismo tiempo, sostuvo que no es procedente una demanda de indemnización de perjuicios civil sin una previa declaración de ilicitud por parte del TDLC, la cual debe ser tramitada ante dicho tribunal especial.