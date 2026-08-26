Trabajando.com ve un alza en ofertas para empleo parcial en el primer semestre y acusa falta de oportunidades para jóvenes

Este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicará la encuesta de empleo correspondiente al trimestre móvil mayo-julio. Hoy la tasa de desempleo se ubica en 9,4% y hay 980 mil desocupados.

En este contexto y en parte por el alza de los costos laborales que ha habido en los últimos años, las empresas están incrementando las ofertas de trabajo de jornada parcial.

De hecho, el gerente general de Trabajando.com, Eduardo Marín, afirma que “los avisos para cargos de jornada parcial crecieron en un 20% el primer semestre de 2026 en relación al mismo periodo del año anterior”.

Sin embargo, aclara que todavía “representan solo un 3,2% del total de los avisos que tenemos en la plataforma. En el mismo periodo del año anterior (2025), representaban un 2,5%. Es decir, si bien son minoritarios dentro de total de avisos que publican las empresas, han tenido un crecimiento importante”.

Por otro lado, el ejecutivo refrenda los indicadores que muestran que, en general, los avisos laborales en el país han bajado: “Hay sectores que efectivamente tienen un poquito más de dinamismo, como los vinculados a los temas de salud, por ejemplo, o de temas financieros o de ventas en particular, que han tenido un poco más de oportunidades y de ofertas. Por lo general esto también tiene que ver con algunos temas estacionales, pero si uno mira el contexto global y general, hoy día hay efectivamente menores oportunidades”.

En cuanto a las perspectivas de recuperación, Marín sostiene que “la reactivación económica no es exactamente inmediata o vinculada con el empleo, porque hay un rezago. No es porque se aprobó la megarreforma y que a lo mejor puede haber mayor incentivo para inversiones, se desarrolla más proyectos, que esto automáticamente va a generar más empleo”.

En ese sentido, dice que “definitivamente podríamos tener una mejor tasa de desempleo ya de cara a 2027. Ahora, el tema es que hoy día también hay otro factor que se debe mirar bien y que tiene que ver con la tecnología. Hoy día el desarrollo, la irrupción en particular de la inteligencia artificial, que está avanzando muy rápido y que también está pudiendo reemplazar ciertas funciones más operativas, podría tener algún efecto en el empleo”.

Puntualiza que “antes era una correlación entre crecimiento y empleo. Si había una mejora económica, había un mayor empleo”, pero ahora “puede que no tenga la misma correlación, porque efectivamente hay empresas que han visto aumentado su costo laboral, que podrían empezar a invertir en desarrollos de inteligencia artificial que pudiesen eventualmente reemplazar algún tipo de funciones. Eso está pasando, aunque todavía no hay datos duros (…) es algo que hay que observar”.

El representante de Trabajando.com asegura que donde sí ve un problema mayor es en los primeros trabajos. “En los jóvenes es donde hay un problema, porque hoy día hay menos oportunidades en los trabajos que no tienen experiencia. Ahí hay un problema. Las empresas no están generando oportunidades para cargos que no tienen experiencia, porque son cargos que se tienen que ir formando. Entonces, hay menos oportunidades ahí. Nosotros hicimos un estudio a 1.200 jóvenes y nos dicen que su principal dolor es que hay pocas oportunidades laborales para los cargos sin experiencia”.

Al respecto, asevera que “hoy hay un desafío que tenemos a nivel país, que es la vinculación temprana de los estudiantes con el mundo laboral, con el mundo de las empresas”.