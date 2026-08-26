Chile es el tercer país de la Ocde donde más han subido los precios de las viviendas en últimos 16 años

El alza promedio del precio de las viviendas es de 38% en los países Ocde.

Este miércoles la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) llevó a cabo el seminario “Desafío Vivienda 2035: ciclo de conversaciones para recuperar el acceso a la vivienda”, donde presentó un estudio, realizado en conjunto a Econsult, con un diagnóstico sobre el acceso a la vivienda por la caída del ahorro familiar y las mayores restricciones hipotecarias.

El estudio fue presentado por Andrés Osorio, socio de Econsult Capital, que recalcó algunos datos de la situación habitacional en Chile, donde las ventas han descendido un 50%, mientras que el ahorro ha caído del 16% de los ingresos de los hogares en el 2003, al 7% en la actualidad.

“ Qué pasa cuando el ahorro cae? Sube la deud a (...) la carga financiera, que es cuánto dedica de su ingreso cada hogar, en pagar la deuda, es un 32% en los hogares que tienen crédito hipotecario. Cada hogar que tiene un crédito hipotecario paga casi un tercio de su ingreso, solamente en deuda”, resaltó.

Osorio planteó una comparación internacional de esta situación en Chile, versus los otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). Mientras que el promedio del alza del precio real de las viviendas entre estos países es de 38% entre el 2010 y el 2024, en Chile los valores se dispararon un 92%, siendo el tercer país con el incremento más relevante, después de Turquía e Islandia.

El fuerte aumento que han mostrado los precios de las viviendas en Chile. JAVIER SALVO/ATON CHILE

En el estudio, se identificaron 10 países en los que hay incentivos al ahorro habitacional: tres en América, cinco en Europa y dos en Oceanía.

Estos son Reino Unido, Canadá, Finlandia, Polonia, Colombia, Australia, México, Nueva Zelanda, Irlanda y Alemania. Las medidas implementadas en estos países tuvieron como efecto un menor plazo en adquirir viviendas, mayor ahorro habitacional, y que las personas puedan adquirir su primer vivienda a una menor edad.

Entre las características comunes entre los incentivos internacionales al ahorro de vivienda se encuentran beneficios tributarios en el uso de ahorro para vivienda, bonos estatales directos sobre los montos ahorrados, el sistema previsional o empleo como canal de ahorro.

En las medidas se observan topes de aportes y acumulación, periodos y montos mínimos de ahorro, periodicidad mínima (ya sea trimestral mensual o anual) y restricciones al uso, incluyendo penalidades.

La propuesta de la CChC para premiar el ahorro habitacional

De esta forma, la CChC propuso la creación de un instrumento financiero con bonificaciones al horro e incentivos tributarios. En este se establecería un periodo mínimo de ahorro continuo de 3 años, con aportes que podrían ser o trimestrales o anuales para poder acceder a una bonificación estatal y a exenciones tributarias.

Estudio identificó 10 países en los que hay incentivos al ahorro habitacional. NADIA PEREZ

La propuesta apunta a un plazo máximo de 15 años desde la apertura de la cuenta para destinar efectivamente los recursos a fines habitacionales aprobados.

Adicionalmente, la CChC propone que la cuenta de ahorro sea de uso exclusivo para primera vivienda, ya sea nueva o usada, pero con un tope de hasta las 4.000 UF. En caso de ocupar los fondos para fines habitacionales, se perderían todos los beneficios tributarios, y la bonificación estatal.

Estos ahorros podrían complementarse con otras políticas habitacionales como subsidios y garantías estatales para créditos hipotecarios, entre otras.

Precio de las viviendas ha subido 92% desde 2010.

Con esto, el gremio de la construcción estima que se podrían reducir entre 2 y 4 años el tiempo necesario para reunir el pie. La CChC proyecta que podrían incorporarse más de 130 mil nuevos hogares al sistema de ahorro, y aumentar en 2,5 puntos porcentuales la tasa de ahorro de los hogares que participen.

Además, aseguran que se podrían generar entre 12 mil y 30 mil nuevos empleos anuales directos en construcción, con un impacto total de entre 18 mil y 45 nuevos puestos de trabajo en toda la economía.

El presidente comisión alternativas de financiamiento de la CChC apuntó a que “es una medida sumamente importante. No estamos hablando de más dinero. Creemos que con la reorganización de los subsidios, es posible llegar a este tipo de políticas que van a ser muy empujadoras de que la gente acceda a la vivienda”.

La medida debería ser empujada por el poder ejecutivo, por lo que la CChC, por lo que se pondrán en contacto con el Ministerio de Hacienda, Vivienda y de Economía, para promoverla.

Al respecto, la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornel, “el chileno sí ahorraen la medida que puede (...) en la medida que se establece incentivos al ahorro, podría mejorarla consistencia del ahorro, en dar mayor entusiasmo a efectivamente ahorrar de manera consistente”, declaró.