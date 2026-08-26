SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Chile es el tercer país de la Ocde donde más han subido los precios de las viviendas en últimos 16 años

    Un estudio de Econsult, encargado por la CChC, mostró ejemplos internacionales de países que cuentan con incentivos en ahorro habitacional. Así, el gremio de la construcción entregó una propuesta que apunta a implementar este tipo de medidas en Chile.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    El alza promedio del precio de las viviendas es de 38% en los países Ocde.

    Este miércoles la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) llevó a cabo el seminario “Desafío Vivienda 2035: ciclo de conversaciones para recuperar el acceso a la vivienda”, donde presentó un estudio, realizado en conjunto a Econsult, con un diagnóstico sobre el acceso a la vivienda por la caída del ahorro familiar y las mayores restricciones hipotecarias.

    El estudio fue presentado por Andrés Osorio, socio de Econsult Capital, que recalcó algunos datos de la situación habitacional en Chile, donde las ventas han descendido un 50%, mientras que el ahorro ha caído del 16% de los ingresos de los hogares en el 2003, al 7% en la actualidad.

    Qué pasa cuando el ahorro cae? Sube la deuda (...) la carga financiera, que es cuánto dedica de su ingreso cada hogar, en pagar la deuda, es un 32% en los hogares que tienen crédito hipotecario. Cada hogar que tiene un crédito hipotecario paga casi un tercio de su ingreso, solamente en deuda”, resaltó.

    Osorio planteó una comparación internacional de esta situación en Chile, versus los otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). Mientras que el promedio del alza del precio real de las viviendas entre estos países es de 38% entre el 2010 y el 2024, en Chile los valores se dispararon un 92%, siendo el tercer país con el incremento más relevante, después de Turquía e Islandia.

    El fuerte aumento que han mostrado los precios de las viviendas en Chile. JAVIER SALVO/ATON CHILE

    En el estudio, se identificaron 10 países en los que hay incentivos al ahorro habitacional: tres en América, cinco en Europa y dos en Oceanía.

    Estos son Reino Unido, Canadá, Finlandia, Polonia, Colombia, Australia, México, Nueva Zelanda, Irlanda y Alemania. Las medidas implementadas en estos países tuvieron como efecto un menor plazo en adquirir viviendas, mayor ahorro habitacional, y que las personas puedan adquirir su primer vivienda a una menor edad.

    Entre las características comunes entre los incentivos internacionales al ahorro de vivienda se encuentran beneficios tributarios en el uso de ahorro para vivienda, bonos estatales directos sobre los montos ahorrados, el sistema previsional o empleo como canal de ahorro.

    En las medidas se observan topes de aportes y acumulación, periodos y montos mínimos de ahorro, periodicidad mínima (ya sea trimestral mensual o anual) y restricciones al uso, incluyendo penalidades.

    La propuesta de la CChC para premiar el ahorro habitacional

    De esta forma, la CChC propuso la creación de un instrumento financiero con bonificaciones al horro e incentivos tributarios. En este se establecería un periodo mínimo de ahorro continuo de 3 años, con aportes que podrían ser o trimestrales o anuales para poder acceder a una bonificación estatal y a exenciones tributarias.

    Estudio identificó 10 países en los que hay incentivos al ahorro habitacional. NADIA PEREZ

    La propuesta apunta a un plazo máximo de 15 años desde la apertura de la cuenta para destinar efectivamente los recursos a fines habitacionales aprobados.

    Adicionalmente, la CChC propone que la cuenta de ahorro sea de uso exclusivo para primera vivienda, ya sea nueva o usada, pero con un tope de hasta las 4.000 UF. En caso de ocupar los fondos para fines habitacionales, se perderían todos los beneficios tributarios, y la bonificación estatal.

    Estos ahorros podrían complementarse con otras políticas habitacionales como subsidios y garantías estatales para créditos hipotecarios, entre otras.

    Precio de las viviendas ha subido 92% desde 2010.

    Con esto, el gremio de la construcción estima que se podrían reducir entre 2 y 4 años el tiempo necesario para reunir el pie. La CChC proyecta que podrían incorporarse más de 130 mil nuevos hogares al sistema de ahorro, y aumentar en 2,5 puntos porcentuales la tasa de ahorro de los hogares que participen.

    Además, aseguran que se podrían generar entre 12 mil y 30 mil nuevos empleos anuales directos en construcción, con un impacto total de entre 18 mil y 45 nuevos puestos de trabajo en toda la economía.

    El presidente comisión alternativas de financiamiento de la CChC apuntó a que “es una medida sumamente importante. No estamos hablando de más dinero. Creemos que con la reorganización de los subsidios, es posible llegar a este tipo de políticas que van a ser muy empujadoras de que la gente acceda a la vivienda”.

    La medida debería ser empujada por el poder ejecutivo, por lo que la CChC, por lo que se pondrán en contacto con el Ministerio de Hacienda, Vivienda y de Economía, para promoverla.

    Al respecto, la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornel, “el chileno sí ahorraen la medida que puede (...) en la medida que se establece incentivos al ahorro, podría mejorarla consistencia del ahorro, en dar mayor entusiasmo a efectivamente ahorrar de manera consistente”, declaró.

    Lee también:

    Más sobre:Mercado inmobiliarioViviendaAhorroCréditos hipotecarios

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corea del Norte critica la venta de armas de Estados Unidos a Corea del Sur: “Es una prueba de la hostilidad persistente”

    Consejo de Ministros de la Información Territorial aprueba tres acuerdos en su primera sesión realizada en La Moneda

    Gremio de jueces ingresa tutela laboral contra la Suprema por cuadernos de remoción a magistrados que viajaron con licencia

    Centro de Identificación Metropolitano ha enrolado a más de 40 mil extranjeros desde su inauguración hace dos años

    Mercado Libre anuncia que triplicará su capacidad logística en Chile hacia fines de 2027, sumando otros 2.500 empleos

    BID y Tasa Máxima Convencional: “El impacto sobre el crédito suele ser importante, terminas racionando clientes por un tema de oferta”

    Lo más leído

    1.
    Liquidador demanda a Rodrigo Topelberg para anular la venta de su Jeep en medio de quiebra y deudas por $15.000 millones

    Liquidador demanda a Rodrigo Topelberg para anular la venta de su Jeep en medio de quiebra y deudas por $15.000 millones

    2.
    Las nuevas monedas chilenas son elaboradas por la Casa de Moneda de Canadá y su costo de producción baja a la mitad

    Las nuevas monedas chilenas son elaboradas por la Casa de Moneda de Canadá y su costo de producción baja a la mitad

    3.
    Mercado Libre anuncia que triplicará su capacidad logística en Chile hacia fines de 2027, sumando otros 2.500 empleos

    Mercado Libre anuncia que triplicará su capacidad logística en Chile hacia fines de 2027, sumando otros 2.500 empleos

    4.
    Repetto por efecto de los subsidios para bajar la pobreza por ingresos: “La única transferencia relevante es la PGU”

    Repetto por efecto de los subsidios para bajar la pobreza por ingresos: “La única transferencia relevante es la PGU”

    5.
    Quiroz y su positiva lectura del fallo del TC por la invariabilidad tributaria: “La sentencia es muy, muy, muy contundente”

    Quiroz y su positiva lectura del fallo del TC por la invariabilidad tributaria: “La sentencia es muy, muy, muy contundente”

    6.
    “¿Por qué las AFP invierten tan poco en Chile?”: el debate entre Osvaldo Macías y el gerente de inversiones de Habitat

    “¿Por qué las AFP invierten tan poco en Chile?”: el debate entre Osvaldo Macías y el gerente de inversiones de Habitat

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Cómo la postura al sentarse puede mejorar el estado de ánimo y la toma de decisiones, según un estudio

    Cómo la postura al sentarse puede mejorar el estado de ánimo y la toma de decisiones, según un estudio

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Athletic en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Athletic en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver en vivo el sorteo de la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver en vivo el sorteo de la Champions League en TV y streaming

    Rating del miércoles 26 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 26 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Consejo de Ministros de la Información Territorial aprueba tres acuerdos en su primera sesión realizada en La Moneda
    Chile

    Consejo de Ministros de la Información Territorial aprueba tres acuerdos en su primera sesión realizada en La Moneda

    Gremio de jueces ingresa tutela laboral contra la Suprema por cuadernos de remoción a magistrados que viajaron con licencia

    Centro de Identificación Metropolitano ha enrolado a más de 40 mil extranjeros desde su inauguración hace dos años

    Mercado Libre anuncia que triplicará su capacidad logística en Chile hacia fines de 2027, sumando otros 2.500 empleos
    Negocios

    Mercado Libre anuncia que triplicará su capacidad logística en Chile hacia fines de 2027, sumando otros 2.500 empleos

    El crecimiento que importa

    BID y Tasa Máxima Convencional: “El impacto sobre el crédito suele ser importante, terminas racionando clientes por un tema de oferta”

    ¿A qué hora comienza a llover en Santiago? Esto dice el pronóstico
    Tendencias

    ¿A qué hora comienza a llover en Santiago? Esto dice el pronóstico

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Cómo la postura al sentarse puede mejorar el estado de ánimo y la toma de decisiones, según un estudio

    Chiqui Tapia se sale con la suya: las sanciones a los jugadores de Argentina se podrán cumplir en partidos amistosos
    El Deportivo

    Chiqui Tapia se sale con la suya: las sanciones a los jugadores de Argentina se podrán cumplir en partidos amistosos

    Lo que no se vio del esperado debut de Vozinha en Colo Colo

    Otro papelón en el fútbol argentino: árbitro es castigado por la AFA luego de “farmear aura”

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie
    Tecnología

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Zoom a los nuevos chips M6 y M5 Ultra para los Mac de Apple

    Rockstar Games aborda las filtraciones de GTA 6 y anuncia un avance “histórico” en Netflix

    ¿Natalie Portman, destruida en una novela? El escándalo que rodea el nuevo libro de Rachel Cusk
    Cultura y entretención

    ¿Natalie Portman, destruida en una novela? El escándalo que rodea el nuevo libro de Rachel Cusk

    Pixies regresa a Chile con show en Movistar Arena

    La Furia Ilustrada vuelve al GAM con más de 170 expositores

    Corea del Norte critica la venta de armas de Estados Unidos a Corea del Sur: “Es una prueba de la hostilidad persistente”
    Mundo

    Corea del Norte critica la venta de armas de Estados Unidos a Corea del Sur: “Es una prueba de la hostilidad persistente”

    Estados Unidos bloquea el paso de 75 buques en Ormuz en medio de su cierre perimetral

    Irán afirma estar sumido en una “guerra económica total” y subraya que “derrotará al enemigo”

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular
    Paula

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular

    Qué leer de Roberto Merino, candidato al Premio Nacional de Literatura

    Panqueques con limón