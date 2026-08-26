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    MOP inicia pavimentación de un nuevo tramo de la Carretera Austral que facilitará conectividad con las Catedrales de mármol

    El proyecto contempla 16,2 kilómetros entre el sector de Bahía Murta y el Puente El Belga,

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Inician segundo tramo de pavimentación de la Carretera Austral.

    El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció este miércoles que dio inicio a las obras de pavimentación de un nuevo tramo de la Carretera Austral (Ruta 7), en la comuna de Río Ibáñez, Región de Aysén.

    El proyecto contempla 16,2 kilómetros entre el sector de Bahía Murta y el Puente El Belga, con una inversión cercana a los $70 mil millones, según informó la cartera.

    Los trabajos serán ejecutados por la Dirección de Vialidad del MOP.

    De acuerdo con el ministerio, la obra mejorará la conectividad entre los poblados de Bahía Murta y Puerto Tranquilo y potenciará el desarrollo de atractivos turísticos como las Catedrales de Mármol, en el Lago General Carrera.

    El biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, encabezó la ceremonia de primera piedra en la comuna.

    “Estamos acá dando inicio a las obras de pavimentación de un nuevo tramo de la gran Carretera Austral, un proyecto estratégico que ha sido impulsado con fuerza por el Presidente José Antonio Kast. Esta iniciativa es el resultado de un aporte conjunto muy significativo del gobierno central, del ministerio de Obras Públicas, del gobierno regional y de las municipalidades, en una gran obra que junto con mejorar la conectividad y la soberanía, además, va a potenciar la economía, del turismo y el empleo”, señaló la autoridad.

    Inician pavimentación de nuevo tramo de la Carretera Austral

    De Grange agregó que “se trata del tramo que conecta los sectores de Bahía Murta y el Puente El Belga, que es tremendamente importante para la conectividad local. Estamos tremendamente contentos, porque el éxito de este proyecto es el éxito para la región y para sus habitantes que hacen soberanía durante todo el año”.

    Un plan de $800 mil millones hasta 2030

    Las obras forman parte del “Plan Ruta Austral: Soberanía que conecta”, anunciado en abril de este año por el Presidente José Antonio Kast, que contempla una inversión total cercana a los $800 mil millones.

    Del total, $758.858 millones corresponden al MOP y $44.940 millones al Gobierno Regional a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

    Más sobre:Obras PúblicasCarretera AustralTurismoCatedrales de mármol

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