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    Tricot mejora resultados trimestrales y destaca creciente aumento en participación del canal digital

    La compañía tuvo ganancias por $7.630 millones el segundo trimestre, lo que representó un alza de 48,8% respecto a igual periodo de 2025.

    Por 
    Patricia San Juan
    Tricot mejora resultados trimestrales.

    La cadena de multitiendas Tricot mejoró sus resultados trimestrales en medio de un favorable comportamiento de sus negocios de retail y financiero. La compañía tuvo ganancias por $7.630 millones (US$8,28 millones) el segundo trimestre, lo que representó un alza de 48,8% respecto a igual periodo de 2025.

    En su reporte de resultados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la empresa señaló que “este desempeño permitió que, en términos acumulados a junio de 2026, la ganancia del ejercicio se ubique prácticamente en línea con la registrada en el primer semestre de 2025, compensando así el desempeño observado en la ganancia del ejercicio durante el primer trimestre del año”.

    En efecto, en los primeros seis meses del año las utilidades sumaron $9.395 millones, lo que representó un leve descenso de 0,1% frente a igual periodo de 2025.

    En cuanto a los ingresos, Empresas Hites destacó que en el segundo trimestre de 2026 mantuvo el dinamismo mostrado en los trimestres anteriores, logrando crecimientos de dos dígitos en ambos segmentos de negocio, con una expansión de 10,2% en Retail y de 11,5% en Financiero, lo que se tradujo en un crecimiento consolidado de los ingresos de 10,5%, los que totalizaron $75.320 millones. En el semestre, en tanto, los ingresos subieron 10,8% a $138.198 millones.

    “En lo que respecta al Segmento Retail, este trimestre constituye el segundo más relevante del año en términos de ingresos y resultados, después del cuarto trimestre, dado que incluye el mes de mayo y la celebración del Día de la Madre, motivo por el cual Tricot desarrolló una propuesta comercial agresiva, focalizada y pensada para este evento, lo que permitió superar las expectativas de crecimiento planificadas para el periodo”, dijo al empresa en su reporte.

    Ventas online

    Al respecto precisó que dentro de este segmento, resaltó también “el desempeño del canal e-commerce, que mantiene una tendencia muy positiva y crecimientos por sobre el canal físico, en línea con la estrategia de la compañía orientada a incrementar de manera sostenida la participación de este canal”.

    En el segundo trimestre el e-commerce registró un crecimiento de 17,2%, alcanzando una participación de 7,7% sobre las ventas totales, que se compara favorablemente con el 7,3% registrado en igual periodo del año anterior.

    “Este es un logro no menor, considerando que para alcanzarlo el canal debe superar el crecimiento de las tiendas físicas, las cuales han mostrado tasas de expansión superiores al 10% de forma sostenida durante los últimos trimestres”, añadió la compañía.

    Respecto a la expansión de los ingresos en el negocio financiero la compañía dijo que estuvo directamente relacionada con el crecimiento de la cartera, la cual ha mantenido una evolución positiva y sostenida, en línea con la estrategia definida por la empresa.

    Los ingresos de Empresas Tricot se componen de la suma de los ingresos generados por el Segmento Retail y el Segmento Financiero. Dentro de esta composición, la participación del Segmento Retail tuvo una baja de 0,2 puntos en el segundo trimestre del año, pasando de 73,3% en el segundo trimestre del 2025 a 73,1% en el mismo periodo de 2026.

    Más sobre:RetailTricot

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