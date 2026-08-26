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    Nacional

    Suprema confirma rechazo a amparo de Karen Rojo por negativa a fijar audiencia para que acceda a libertad vigilada

    El máximo tribunal ratificó la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta en contra de las aspiraciones de la exalcaldesa.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La Corte Suprema confirmó el rechazo a un recurso de amparo que presentó la exalcaldesa de Antofagasta Karen Rojo ante la negativa del Juzgado de Garantía de Antofagasta a que se fije una audiencia en que se discuta su acceso a un régimen de libertad vigilada.

    La Segunda Sala del máximo tribunal, integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, Jean Pierre Matus, María Gajardo y Jorge Luis Zepeda, confirmó la sentencia dictada el 7 de agosto por la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

    Llanos y Gajardo estuvieron por revocar la resolución en alzada y, en su lugar, declarar admisible el recurso de amparo interpuesto, estimando que no se advertía cuestión formal alguna que impidiera su tramitación.

    La petición, presentada por el abogado de la exalcaldesa, Fidel Castro, buscaba fijar una audiencia para discutir la sustitución de la pena privativa de libertad que cumple Rojo.

    Esto, luego que se le abonaran 1.463 días a su condena de cinco años y un día de cárcel, por el tiempo que permaneció recluida en Países Bajos.

    La exalcaldesa completó cuatro años detenida en la nación europea, tras escapar hacia esas tierras para eludir una condena por un delito de fraude al Fisco.

    El Juzgado de Garantía de Antofagasta resolvió que no es posible citar a una audiencia de solicitud de pena mixta al no contar aún con un informe favorable de Gendarmería, requisito que el tribunal calificó como indispensable.

    Al llegar a Chile, Rojo fue detenida para ser ingresada al Centro Penitenciario Femenino de Santiago, en la comuna de San Joaquín, recinto en el que permanece a la espera de una audiencia en que se discuta su opción de salir en libertad.

    Más sobre:Karen RojoCorte SupremaAntofagasta

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