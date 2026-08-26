El Deshielo: cómo será la carrera a los Oscar y con quién competirá la alabada cinta de Manuela Martelli

El deshielo apunta a los Oscar 2027. Tras ser seleccionada por la Academia de Cine de Chile como la representante para los Premios de la Academia, la cinta de Manuela Martelli consiguió el boleto que toda producción no estadounidense necesita para entrar en la lucha por el premio a Mejor película internacional.

Ese es un paso crucial, pero apenas el primero en una larga carrera que durará al menos hasta diciembre, el mes en que se anunciará la “lista corta”, es decir, el listado de 15 títulos preseleccionados que buscarán un lugar entre los cinco nominados, los que se conocerán el 21 de enero de 2027.

El filme cuenta con algo que a estas alturas es casi mandatorio si se desea soñar con la estatuilla dorada: un distribuidor en Estados Unidos, una empresa cuyo rol es tanto estrenar el filme en ese país como diseñar y financiar una campaña para la temporada de premios. Un armado que considera funciones especiales, conversatorios y otros eventos en que se convoca a los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por sus siglas en inglés), y que generalmente implica un desembolso económico de gran magnitud.

El nuevio largometraje de Martelli suma el respaldo de Kino Lorber, que la lanzará en salas norteamericanas en enero de 2027 y durante estos meses montará una campaña que apunta a robustecer sus posibilidades. La empresa estuvo detrás de Mr Nobody against Putin (2025), que este año ganó el Oscar a Mejor documental, y acaba de adquirir El ser querido, dirigida por Rodrigo Sorogoyen y protagonizada por Javier Bardem.

Además, es la misma firma que llevó a los cines de Estados Unidos la ópera prima de Martelli, 1976 (2022), con la que la realizadora consiguió una histórica nominación a Mejor primer dirección en la 76° versión de los DGA Awards, los galardones que otorga el Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA, por sus siglas en inglés).

“Estamos encantados de volver a colaborar con Manuela Martelli, cuya película anterior, 1976, fue un éxito tanto de crítica como de público en Estados Unidos. Con El deshielo, vuelve a emplear con brillantez elementos del cine de misterio y suspenso para explorar la historia política de Chile desde la perspectiva de protagonistas femeninas fuertes y complejas”, explicó Karoliina Dwyer, vicepresidenta de adquisiciones de Kino Lorber.

Ambientada en 1992, la cinta gira en torno a Inés (Maya O’Rourke), una niña de nueve años cuyos padres se encuentran de viaje en España en la Exposición Universal de Sevilla. Mientras pasa una temporada en el hotel de montaña que pertenece a sus abuelos (Paulina Urrutia y Mauricio Pešutić), se vuelve cercana a Hanna (Maia Rae Domagala), una joven esquiadora alemana que ha llegado a Chile junto a sus compañeros y entrenador. Esa amistad se corta violentamente con la desaparición de Hanna.

Si bien una tajada importante de los votantes de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas están en Estados Unidos, la institución se ha vuelto cada vez más internacional en los últimos años, generando que sea clave su llegada a otros territorios. En ese contexto, puede resultar fundamental su estreno comercial en Francia (justo hoy, tres meses después de su debut en la sección Un Certain Regard en el Festival de Cannes) y su exhibición en el Festival de San Sebastián, en septiembre, donde competirá en la sección Horizontes Latinos.

En tanto, en Latinoamérica será distribuida por Mubi, plataforma que, según detalló la producción de El deshielo, se comprometió a levantar una campaña enfocada en México, Brasil y Argentina, países que concentran un número considerable de miembros.

Competencia a la vista

Fjord, del rumano Cristian Mungiu, aparece como gran favorita en la disputa por el Oscar a Mejor película internacional. Ganadora de la Palma de Oro en el último Festival de Cannes, sigue a una familia con padre rumano (Sebastian Stan) y madre noruega (Renate Reinsve) que se muda al pueblo natal de ella y recibe una dura acusación de sus vecinos.

De acuerdo con un artículo de Variety, el filme podrá competir en la categoría pese a que cuenta con diálogo en inglés (la exigencia de la Academia es que más del 50 % de los diálogos estén en un idioma distinto del inglés). Si su país la escoge como representante, tiene casi garantizado un lugar entre las cinco nominadas.

Otras dos producciones reconocidas en Cannes ya están en esa carrera: Coward, de Lukas Dhont, recibió el espaldarazo de Bélgica, y lo propio ocurrió con All of a sudden, de Ryusuke Hamaguchi, seleccionada por Japón. Aún está por verse si España optará por La bola negra (con la que Javier Calvo y Javier Ambrossi alzaron el premio a Mejor director en el mismo certamen); Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar; El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, o alguna otra.

Austria ya se decantó por Rose, de Markus Schleinzer. Distinguida con el Oso de Plata a Mejor interpretación principal, gira en torno a un soldado (Sandra Hüller) que llega a un remoto pueblo protestante afirmando ser el heredero desaparecido de una finca abandonada y despierta sospechas en torno a su verdadero nombre y género.

En tanto, México tenía 17 aspirantes (entre ellas, Un hijo propio, de Maite Alberdi) y escogió a En el camino, largometraje con el que David Pablos triunfó en la sección Orizzonti en el Festival de Venecia 2025.

Votación pareja

El deshielo fue la ganadora en la votación organizada por la Academia de Cine de Chile y en la que se inscribieron otros nueve títulos. Según información a la que accedió Culto, la cinta de Manuela Martelli consiguió 51 votos, ocho más que Hangar rojo (43), de Juan Pablo Sallato, que quedó en segunda posición.

Más abajo se ubicaron Guerra de verano, de Alicia Scherson (13 votos); Il cileno, de Sergio Castro San Martín (11); La perra, de Dominga Sotomayor (seis); Cuerpo Celeste, de Nayra Ilic García (cuatro). Hubo dos preferencias para Mil pedazos y Lo que no se dijo, y una para Matapanki y Después de la niebla.

Con 134 votos registrados, el porcentaje de participación fue de un 67,3%.