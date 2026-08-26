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    El nuevo Real Madrid de José Mourinho se destapa con goleada y triplete de Kylian Mbappé en su estreno en el Bernabéu

    El cuadro merengue venció 4-1 a la Real Sociedad para alcanzar al Betis y al Sevilla, todos con campaña perfecta tras dos partidos

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Kylian Mbappé anotó tres veces ante la Real Sociedad. FOTO: LALIGA.

    José Mourinho está de regreso en el estadio Santiago Bernabéu. Su segundo ciclo en el Real Madrid comenzó sin sobresaltos en casa tras golear 4-1 a la Real Sociedad con tres de Kylian Mbappé, triunfo que le permite alcanzar campaña perfecta después de dos partidos jugados.

    Pero la largueza del resultado maquilla el comienzo tibio de los capitalinos. Fiel al estilo de esta nueva versión, la escuadra merengue subió bien alto las líneas para carecía de esa profundidad para incomodar a los vascos.

    Un cúmulo de largas, pero infructuosas posesiones de balón. Solo bien entrado el primer tiempo, a los 40 minutos, los dirigidos de The Special One pudieron comenzar a celebrar.

    La gran habilitación del mediocampista uruguayo Federico Valverde dejó solo en el área a Mbappé, quien se sacó la marca con un autopase para definir con justeza el 1-0.

    Alegría que duró muy poco. Cuando restaba un minuto para el descanso, el volante croata Luka Susic aprovechó los errores de la zaga de los blancos para colocar la paridad transitoria.

    Destape

    El ingreso de Marc Cucurella le dio un poco más de amplitud a la franja izquierda y el equipo del lusitano pudo despegar. Justo en la hora de partido fue Valverde quien inició las acciones para que la pared de Jude Bellingham con el artillero francés acabara en el 2-1 y la segunda conquista del galo.

    Con el rival, prácticamente, entregado la escuadra merengue terminó la faena. A los 68 minutos, el tiro de Bellingham dejó la pelota botando para que Vinicius Junior colocara el 3-1.

    A diez del final, Donatello se ganó el derecho a llevarse la pelota, después de definir con jerarquía ante la salida del arquero Remiro y completar la revitalizadora goleada de los capitalinos.

    Valiosa victoria para el reencuentro del adiestrador lusitano con el estadio Santiago Bernabéu que, además, le permite alcanzar los seis puntos en dos partidos del Betis de Manuel Pellegrini y el Sevilla de Gabriel Suazo.

    Más sobre:FútbolReal MadridJosé MourinhoReal SociedadKylian Mbappé

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