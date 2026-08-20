La dura reprimenda de José Mourinho a Vinicius Junior en Real Madrid: “Debes encontrar equilibrio para celebrar un gol”

José Mourinho está de regreso en Real Madrid. Como entrenador, consejero y velador de sus jugadores; con la misma cercanía que ha sido su sello en una carrera de más de dos décadas como técnico titular. Así quedó de manifiesto en la larga entrevista ofrecida al programa hispano El Chiringuito de Jugones.

Una transparente conversación en la que detalló su relación con Vinicius Junior. Fresco en el recuerdo está el enfrentamiento por los playoffs de la Champions League entre Benfica de Portugal, con Mou en la banca, y el cuadro merengue.

Serie que tuvo un polémico conflicto, cuando el argentino de los lusos Gianluca Prestianni habría proferido un insulto racista al brasileño, situación que abrió un expediente disciplinario por parte de la UEFA en contra del transandino.

“¿En cuántos estadios le ha pasado esto? ¿En cuántos? Es un jugador de otro mundo, me encanta en absoluto, pero marcas un gol como este, sale a los hombros de tus compañeros. Se acabó el partido, ahí se acabó el partido”, dijo el DT, en febrero pasado.

Precisamente, esa fue una de las interrogantes que debió enfrentar The Special One, quien cambió diametralmente su discurso para ahora defender al exjugador de Flamengo, blanco favorito de los hinchas rivales.

“Creo que la gente tiene que aprender a comportarse con Vini, en eso hablo también de los árbitros. Vinicius es un jugador como los otros, pero tú no puedes cobrar un penal si eres Pedrerol… y no cobrarlo porque es Vinicius”, advirtió el adiestrador tras dirigirse a su entrevistador Josep Pedrerol.

A renglón seguido advirtió que “no puedes proteger a Mourinho y no proteger a Vinicius. La gente lo tiene que mirar más allá, no se trata de si es muy simpático o menos simpático que el resto. El mundo tiene que mirar dentro del campo a Vinicius como un jugador más, porque es mejor que los otros”.

Falta de respeto

Sin embargo, uno de los puntos que más inquieta Mou es la falta de empatía que existe entre uno de sus jugadores estrella y los simpatizantes. El portugués de una flagrante falta de respeto, pero también envió un duro mensaje al atacante.

“A Vinicius no lo respetan, sobre todo, nivel de estadios… estoy de acuerdo con el tema de las provocaciones y lo he hablado con el jugador. Una cosa es celebrar un gol con los tuyos y otra cosa es celebrar delante de la afición contraria. Debes encontrar equilibrio para celebrar un gol… ¿Pero qué sentido tiene que un estadio pifie a uno de los mejores jugadores del mundo cuando no tienes nada contra él? Vas a jugar un amistoso en A Coruña o ante el Schalke y no creo que Vinicius haya jugado ante el Schalke en el pasado o ante el Depor. ¿Por qué le silbas la primera vez que toca el balón? Hay que intentar encontrar un compromiso porque verle jugar es un privilegio”, explicó el carismático entrenador.

Lo cierto es que goleador del Scratch en la última Copa del Mundo estuvo muy cerca de marcharse a Arsenal de Inglaterra, club que puso en la mesa cerca de 140 millones de dólares para llevárselo. En la misma nota, el adiestrador narró qué le dijo al jugador para que no se marchara.

“Claro que hablé con él, pero Vinicius se ha enamorado del Real Madrid. Lo único que le he dicho: ‘Vini, ¿dónde quieres ir? Has estado solo en Brasil y solo conoces al Real Madrid… Solo conoces el Real Madrid cuando te vas. Cuando te vas… sabes lo que es el Real Madrid. No te vayas. No vale la pena’. Creo que lo que él ha sentido en cuanto al crecimiento del grupo, en el modo como estábamos trabajando y creciendo, le ha dado un feeling muy importante. Tenemos mucha calidad”, dijo el DT lusitano.