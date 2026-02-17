Champions League: Real Madrid da el primer golpe al Benfica de Mourinho en un duelo marcado por protocolo de racismo

Real Madrid respira un poco más tranquilo. El equipo blanco se llevó un valioso triunfo por la mínima en la casa del Benfica de Portugal, en la ida de los playoffs que definen los clasificados a los octavos de final de la Champions League. El gran protagonista fue Vinicius Junior, autor del único gol, quien acusó insultos racistas en su contra.

Pero el equipo lisboeta no se amedrentó frente a la riqueza individual de los merengues. Al contrario, José Mourinho intentó sacar a los jugadores de su campo e intentó darle un mayor volumen ofensivo al grupo. Ganó las segundas pelotas y obligó a un esfuerzo de los hispanos.

Tras ese cuarto de hora de mediano agobio, el equipo visitante logró sacudirse. Poco antes de la veintena de minutos, un remate directo de Kylian Mbappé puso en alerta a Anatoli Trubin. Sin embargo, la primera clara estuvo del lado de los lusos, cuando un remate del noruego Fredrik Aursnes rozó en un compañero para obligar a una gran reacción del golero Thibaut Courtois.

En los minutos finales de la primera parte, el club más ganador del torneo apretó un poco más el trámite. Al menos en tres ocasiones, Mbappé estuvo cerca de celebrar el primero, en una de ellas tras una enorme jugada que se fue por muy poco. Justo en los 45’, un potente de Arda Güler debió ser repelido por el meta de los locales.

En la segunda parte, el Madrid retomó las cosas donde las dejó. Así, no tardó en ponerse en ventaja con un golazo de Vinicius Junior, a los 50’. El brasileño enganchó en la izquierda y definió con un espectacular disparo al segundo palo.

Entonces, tras la desbordada celebración del carioca, se desató la polémica en Da Luz. El autor del gol advirtió al juez francés François Letexier de que el argentino Gianluca Prestianni lo trató de “mono” y el árbitro aplicó el protocolo. Después de 10 minutos, en los que Vini incluso se sentó en la banca, se reanudó el partido sin sanciones.

La detención afectó claramente al ritmo del partido. Benfica se quedaba sin ideas y los merengues se atrevían menos para conservar la ventaja. Tras 12 minutos de tiempo agregado, el marcador no se movió y los españoles se van con una pequeña ventaja para la vuelta, el 25 de febrero, en el estadio Santiago Bernabéu.

Cae Juventus

La sorpresa de la jornada la dio Galatasaray, escuadra que goleó por 5-2 a la Juventus con remontada, en Turquía. El brasileño Gabriel Sara puso en ventaja a los locales, a los 15’. Sin embargo, el neerlandés dio vuelta el parcial para la Vecchia Signora (16’ y 32’). En la segunda parte, el equipo de Estambul no dio tregua a los turineses y se impuso con dos conquistas del neerlandés Noa Lang (49’ y 75’), el colombiano Davinson Sánchez (60’) y el francés Sacha Boey (86’). Paris Saint-Germain ganó 3-2 en Mónaco y Borussia Dortmund dio cuenta de 2-0 a Atalanta de Italia.

El miércoles suma los otros cuatro partidos de ida al calendario. A las 14:45 horas, Qarabag de Kazajstán recibe a Newcastle United. Asimismo, a las 17:00: Inter de Milán visita a Bodo/Glimt de Noruega, Atlético de Madrid hará la propio con Club Brujas de Bélgica y Olympiacos de Grecia recibe a Bayer Leverkusen.