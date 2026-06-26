El insólito deseo de Mourinho con los jugadores del Real Madrid en el Mundial: “Quiero que pierdan y se vayan de vacaciones”

José Mourinho quiere que los jugadores del Real Madrid queden eliminados del Mundial y así poder contar con ellos lo más pronto posible.

José Mourinho vive sus primeras semanas como nuevo entrenador del Real Madrid. El portugués fue anunciado como una de las promesas de campaña para la presidencia de Florentino Pérez y, a contar de la temporada 2026/27, vivirá su segundo período en la Casa Blanca (el anterior duró desde 2010 a 2013).

En la antesala del inicio de los trabajos de preparación, que están pactados en Valdebebas para el 13 de julio, el director técnico luso dio su segunda entrevista desde que está al mando del club español en el podcast Beast Mode On, de Adebayo Akinfenwa, exfutbolista inglés. Allí aprovechó para salir al paso de los rumores sobre una limpieza de vestuario y dejar claro cuál es su postura con la plantilla que se encuentra.

“He leído algunas cosas en las que se decía que iba a llegar aquí y cortaría a algunos de los jugadores que supuestamente tuvieron problemas durante la temporada. No, yo quiero a estos jugadores. Quiero a los mejores. Ahora tengo que encontrar la manera de tener un equipo y no tener los problemas que, no sé, según leo, tuvieron en temporadas anteriores”, afirmó.

The Special One es consciente de la tensa relación que marcó a los futbolistas merengues con los procesos que lideraron Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa. Por ello, descarta cualquier tipo de inconveniente de entrada. “Tener a los mejores jugadores es el mejor problema que puede tener un entrenador. Si tienes problemas con jugadores que no son muy buenos, eso sí es un gran problema”, agregó.

José Mourinho descartó que se fueran a repetir los problemas que tuvieron las estrellas del Real Madrid con Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa.

Sin embargo, lo más llamativo de la conversación no fue la relación que mantendrá el portugués con sus pupilos, sino que el particular deseo que tiene para ellos en pleno Mundial 2026. ¿Quieres saber lo que quiero de verdad? Quiero que los jugadores del Real Madrid pierdan y se vayan de vacaciones. Porque quiero a los chicos de vuelta a la pretemporada“, lanzó en tono de burla.

El exadiestrador de Benfica aseguró que quiere contar con todos los futbolistas internacionales a la brevedad, principalmente, para comenzar a preparar una temporada que será clave para las aspiraciones merengues: deben cortar la sequía de dos campañas consecutivas sin títulos, tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League.