Estados Unidos cede en su postura: la nueva condición para el viaje de Irán en el cierre de la fase de grupos del Mundial

Estados Unidos cede en su postura y autoriza a Irán a viajar dos días antes de los partidos en el Mundial 2026.

Tras varias semanas de serios problemas de logística, la selección de Irán recibe una buena noticia en el Mundial 2026. Estados Unidos cedió en su estricta postura para hospedar a la delegación persa y los autorizó a permanecer por dos días en suelo local. Cabe remarcar que, previamente, debían volar desde Tijuana hasta Los Ángeles exclusivamente para el día del partido. Además, por la falta de garantías de seguridad para albergarlos, debían retornar de inmediato a la concentración ubicada en México una vez finalizados sus compromisos.

La determinación del país anfitrión se da luego de los constantes reclamos del equipo asiático hacia la FIFA. Tras los cotejos ante Nueva Zelanda y Bélgica, en el Grupo G de la cita planetaria, el entrenador Amir Ghalenoei y el capitán Mehdi Taremi habían declarado las dificultades que tenían a la hora de aterrizar en EE.UU. y los excesivos protocolos que debían enfrentar en los aeropuertos. Derechamente, en sus palabras dijeron sentirse como “la selección más maltratada en la historia del Mundial”.

Mehdi Taremi, capitán de Irán, había reclamado a la FIFA por los malos tratos de Estados Unidos en el Mundial.

Sin embargo, el organismo presidido por Gianni Infantino se había comprometido para mejorar las condiciones en las que eran recibidos, al menos para la jornada de cierre de la fase de grupos. En esa misma línea, el embajador iraní ante la ONU en Ginebra también había realizado un llamado de atención esperando una reacción en el país organizador. “Estados Unidos ha instrumentalizado todas las obligaciones que tenía con los distintos equipos para ejercer presión sobre el nuestro”, advirtió.

Y lo cierto es que después de múltiples tratativas, la administración dirigida por Donald Trump suavizó las restricciones: permitió que Irán viaje dos días antes del choque frente a Egipto, que está pactado para el viernes 26 de junio a las 23:00 horas, en Seattle.

En el duelo con los africanos, el combinado persa buscará la clasificación a la ronda de dieceseisavos de final. Actualmente marchan en la segunda posición con dos puntos, por detrás del equipo liderado por Mohamed Salah. Bélgica le sigue en la tercera casilla, también con dos unidades, mientras que Nueva Zelanda es colista con uno. Todos tienen chance de acceder a la próxima ronda en una última jornada de infarto.