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    “Es un desastre para nosotros”: por qué Irán acusa ser la selección más maltratada en la historia de los mundiales

    El conflicto que mantiene Estados Unidos con el país persa ha sido uno de los condimentos más polémicos de la Copa del Mundo. De hecho, cuando el escalada de violencia se desató, el presidente norteamericano sugirió que no participaran. Sin embargo, tras el respaldo de la FIFA, los asiáticos se mantuvieron en el torneo. Ahora, con el certamen en marcha, acusan excesivos protocolos de seguridad.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Irán tuvo su debut en el Mundial 2026, en medio de la tensión por el conflicto bélico con Estados Unidos. Foto: Xinhua/Mao Siqian. Mao Siqian

    El pasado lunes por la noche se disputó uno de los partidos que reunía mayor expectación en el inicio del Mundial 2026. No porque se enfrentaran selecciones candidatas como España, Francia o Argentina. En Los Ángeles jugaba Nueva Zelanda ante Irán, país asiático que está en medio de un conflicto bélico con Estados Unidos, el principal anfitrión de la cita planetaria.

    Pese a que hubo un masivo apoyo de hinchas persas en el recinto californiano, lo cierto es que el recibimiento por parte del anfitrión no ha sido el mejor. De hecho, ha estado marcado por constantes rechazos, problemas de logística y excesivos protocolos de revisión. Sin ir más lejos, después del duelo, la delegación iraní tuvo que abandonar rápidamente el país para volver a México, lugar donde están concentrando, porque no están las condiciones de seguridad para quedarse en suelo estadounidense.

    Este último factor fue denunciado por los mismos jugadores y el entrenador iraní tras el debut contra los oceánicos. En sus protestas, acusan sentirse como la “selección más maltratada en la historia del Mundial”.

    Amenazas de no participar, la negativa de Trump y el respaldo de la FIFA

    Cuando la escalada de violencia entre Estados Unidos y Medio Oriente se desató, el conflicto impactó al fútbol de inmediato. Los bombardeos en Teherán, capital de Irán, se dieron a solo meses del inicio de la Copa del Mundo en Norteamérica, situación que llevó a la selección asiática a borrarse anticipadamente de la cita ante la falta de garantías para su participación.

    Esta marginación voluntaria trajo problemas para la FIFA, pues tuvo que interceder para evitar que el Mundial sufriera la baja de una de las 48 selecciones. No obstante, el organismo presidido por Gianni Infantino se encontró con otro inconveniente en medio de las tratativas, porque Donald Trump profundizó las diferencias y puso en tela de juicio la presencia de los persas. “La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad”, publicó el mandatario de EE.UU.

    Donald Trump y Gianni Infantino discutieron por la participación de Irán en el Mundial 2026.

    Sin embargo, más allá de las declaraciones cruzadas, el ente rector del fútbol mundial consiguió llegar a buen puerto. “Hablamos sobre la situación actual en Irán y el hecho de que el equipo iraní se ha clasificado para participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026″ aseguró el timonel suizo-italiano.

    Pero pese a la aceptación, igualmente hubo dificultades. En el arribo al país de las barras y las estrellas, se negó el visado a diversos miembros del cuerpo técnico y a fanáticos que ya tenían sus entradas compradas. Lo más grave, eso sí, fue que tuvieron que cambiar la base de concentración: el cuartel general estaba en Tucson, Arizona, pero debieron trasladarse a Tijuana, México, ya que no se garantizaba la seguridad de sus integrantes si permanecían por un tiempo prolongado en territorio estadounidense.

    Acusaciones y denuncias

    Con todos estos polémicos condimentos rodeando la preparación, la selección del Golfo Pérsico finalmente tuvo su estreno frente a Nueva Zelanda, donde igualaron por 2-2, en la primera fecha del Grupo G que también comparten con Bélgica y Egipto.

    No obstante, lo futbolístico nuevamente pasó a un segundo plano. Al final del duelo, Mehdi Taremi, capitán y máxima estrella del equipo, hizo un potente llamado a Gianni Infantino. “Es mucho estrés para los jugadores. Tenemos poco apoyo, creo que la FIFA podría haberlo hecho mejor. Estamos en una mala situación y estamos cansados, porque esto viene desde hace dos meses. Hemos tenido muchos problemas, y es tan grave que está afectando a nuestro equipo. Solo queremos que haya paz", advirtió.

    En esa línea, puntualizó en los estrictos protocolos en los que se han visto envueltos. "Se supone que debíamos hacer la recuperación mañana por la mañana, después volar a Tijuana y luego volveríamos a Los Ángeles otra vez. Pero ahora mismo tenemos que volver y no sé con quién hablar, porque es algo entre nuestra federación y la FIFA, y no tenemos nada. No tenemos a nuestro presidente de la federación, a nuestro encargado de prensa, ni a nadie. Nos faltan integrantes de nuestro cuerpo técnico también que son importantes. Ahora nuestro analista hizo labor de comunicaciones. El Mundial es un desastre para nosotros”, sentenció el excompañero de Alexis Sánchez en el Inter de Milán.

    Mehdi Taremi alzó la voz por los problemas de Irán en el Mundial 2026.

    Sin embargo, la acusación más fuerte estuvo del lado del entrenador Amir Ghalenoei, quien reflejó las dificultades que ha tenido que pasar la escuadra para poder competir en territorio estadounidense. “Somos el equipo más maltratado de todo el Mundial“, dijo de entrada. ”No sabemos por qué nos hacen volver. Es muy raro, porque otros están tomando las decisiones en nuestro nombre. Se supone que íbamos a llegar dos noches antes a Los Ángeles y no nos han permitido. Se supone que íbamos a dormir aquí e íbamos a volver a la hora de la comida y no nos lo han permitido. Hemos pasado momentos difíciles en el equipo. Mucho tiempo volando, en escalas. No hemos tenido tiempo de recuperarnos", complementó.

    Lo cierto es que Irán no lo ha pasado bien en el Mundial. Y en las jornadas venideras los problemas pueden continuar. Cabe recordar que en las próximas dos fechas vuelven a jugar en Estados Unidos, puntualmente, en Seattle y nuevamente en Los Ángeles.

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