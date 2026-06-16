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    El capitán de Irán se queja por el trato en el Mundial: “La FIFA podría haberlo hecho mejor; estamos cansados”

    Mehdi Taremi alza la voz por las dificultades que ha tenido que enfrentar el combinado de su país, que está enfrentado en un conflicto bélico con Estados Unidos, uno de los organizadores de la cita planetaria.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Mehdi Taremi, capitán de Irán.

    La participación de Irán en el Mundial fue una de las grandes incógnitas que marcó la antesala del evento que se realiza en Estados Unidos, México y Canadá. La explicación no era deportiva, sino política: el país asiático está enfrentado en un conflicto bélico con los norteamericanos, lo que, naturalmente, traspasa la tensión a todos los ámbitos.

    De hecho, los persas han notado los efectos de la tirantez. Su técnico, Amir Ghalenoei, fue categórico en la apreciación con la que resumió la sensación generalizada. "Somos el equipo más maltratado de todo el Mundial”, planteó el estratega, en desacuerdo con los permanentes viajes a los que es sometido su plantel.

    El capitán de Irán se queja por el trato en el Mundial: “La FIFA podría haberlo hecho mejor; estamos cansados”

    Ghalenoei no fue el único que alzó la voz. Mehdi Taremi, capitán de la escuadra del golfo Pérsico, también se quejó por las condiciones que ha tenido que soportar su escuadra. ““Es mucho estrés para los jugadores. Tenemos poco apoyo, creo que la FIFA podría haberlo hecho mejor. Estamos en una mala situación y estamos cansados, porque esto viene desde hace dos meses. Hemos tenido muchos problemas, y es tan grave que está afectando a nuestro equipo. Solo queremos que haya paz”, puntualizó, luego del empate frente a Nueva Zelanda, en el debut en el evento global.

    El atacante del Olympiacos se quejó, también, por una planificación confusa. "Se supone que debíamos hacer la recuperación mañana por la mañana, después volar a Tijuana y luego volveríamos a Los Ángeles otra vez. Pero ahora mismo tenemos que volver y no sé con quién hablar, porque es algo entre nuestra federación y la FIFA, y no tenemos nada”, lamentó.

    El lamento también abarca a la ausencia de apoyo durante el desarrollo del evento. “No tenemos a nuestro presidente de la federación, a nuestro encargado de prensa, ni a nadie. Nos faltan integrantes de nuestro cuerpo técnico también que son importantes. Ahora nuestro analista hizo labor de comunicaciones. El Mundial es un desastre para nosotros. No queremos tener excusas, pero no es una competición justa”, sentenció.

    Eso sí, el atacante valoró la disposición de Gianni Infantino, el presidente de la FIFA. “Él quiere ayudar, pero hay otros problemas“, rescató.

    Taremi, sin embargo, se reservó una reflexión para agradecer el respaldo que han recibido de parte del público y, particularmente, de los mexicanos, en su centro de operaciones “El ambiente en el partido ha sido increíble y lo agradecemos mucho, ha sido como jugar en casa, espero lo sigan haciendo igual. Y en Tijuana estamos a gusto y lo agradecemos”, sostuvo.

    Paradójicamente, después de los lamentos, Taremi volvió a enfrentar problemas. Tanto él como Saeed Al-Hawie, quien integra el cuerpo técnico de Irán, fueron retenidos por autoridades migratorias. En la delegación calificaron la situación como “demoras injustificadas” en los trámites de control de pasaportes y visados. Finalmente, fueron liberados al comprobarse la validez de su documentación y pudieron regresar a México.

    Más sobre:Mehdi TaremiMundial 2026IránEstados UnidosFútbolFútbol Internacional

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