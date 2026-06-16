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    La dura queja del entrenador de Irán en Norteamérica 2026: “Somos el equipo más oprimido del Mundial”

    Amir Ghalenoei reflejó las dificultades que ha tenido que pasar la escuadra para poder competir en territorio estadounidense.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: Xinhua News Agency. Mao Siqian

    La selección de Irán tuvo su esperado debut en el Mundial de Norteamérica 2026 este lunes contra Nueva Zelanda en el encuentro válido por el Grupo G. El equipo de Medio Oriente acabó igualando 2-2 contra los oceánicos.

    Una vez finalizado el encuentro, el entrenador iraní Amir Ghalenoei dio cuenta de las dificultades que han tenido que pasar para estar presentes en la Copa. “Somos el equipo más maltratado de todo el Mundial”, dijo, de entrada.

    A continuación expuso las restricciones que se le ha impuesto al plantel y al cuerpo técnico, indicando que debían volver de inmediato a territorio mexicano, lugar al que trasladaron su lugar de concentración.

    No sabemos por qué nos hacen volver. Es muy raro, porque otros están tomando las decisiones en nuestro nombre. Se supone que íbamos a llegar dos noches antes a Los Ángeles y no nos han permitido. Se supone que íbamos a dormir aquí e íbamos a volver a la hora de la comida y no nos lo han permitido”, lanzó.

    “Hemos pasado momentos difíciles en el equipo. Mucho tiempo volando, en escalas. No hemos tenido tiempo de recuperarnos. Nos han dicho que nos tenemos que marchar inmediatamente y para nosotros es fundamental tener tiempo de recuperación, pero nos han dicho que nos subamos al avión y volvamos a Tijuana. Esto es un obstáculo”, prosiguió con clara molestia.

    Además, recordó a las personas que no pudieron estar presentes por el rechazo de las visas para ingresar a Estados Unidos. “El presidente (de la Federación, Mehdi Taj) está ausente. No están nuestros medios representados. Nuestra dirección, tampoco. No teníamos a parte del cuerpo técnico para ayudarnos y nuestro personal técnico ha tenido que hacer tareas de gestión. Por eso somos el equipo más oprimido del Mundial”, sentenció.

    La visita de Infantino al camarín de Irán

    Por su parte, una de las grandes figuras del equipo iraní, Mehdi Taremi, también se refirió a las complicaciones que han tenido. “Es mucho estrés para los jugadores, tenemos poco apoyo, creo que la FIFA podría haberlo hecho mejor. Estamos cansados de esta situación, hemos tenido muchos problemas estos últimos meses, solo queremos paz, alegría, ¿no son esos los eslóganes de la FIFA?”, apuntó.

    “Uno de nuestros analistas tiene que venir a hacer de responsable ante la prensa, todo esto es un desastre”, añadió más adelante.

    También dio cuenta de la visita de Gianni Infantino al camarín del equipo. “Le pedimos las mismas cosas (...) él quiere ayudar, pero hay otros problemas”, remarcó.

    Este encuentro fue registrado en un video en el que el presidente de la FIFA expresó que “Esta noche han tenido un partido difícil y con un poco más de suerte podrían haber ganado. Le han demostrado a su familia, amigos y al mundo que merecen estar en la Copa del Mundo”.

    Les agradezco su presencia en esta competición. Sé cómo se sienten ahora, pero son más grandes que todos estos problemas y están enviando un mensaje muy poderoso al mundo”, continuó.

    “Esta noche lograron unir a todos los presentes en el estadio para apoyar a la selección iraní y demostrar solidaridad. Les agradezco por ello”, agregó.

    “Están haciendo historia y el mundo entero los está viendo. Sigan con pasión, denlo todo en la cancha y continúen por ustedes mismos, por sus familias, sus amigos, su nación y por toda la gente del mundo que se enamoró de la selección. Son más fuertes que nada”, concluyó Infantino.

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