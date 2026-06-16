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    Irán reacciona e iguala en su estreno en el Mundial 2026 ante Nueva Zelanda

    El elenco de Oriente Medio empató 2-2 por el Grupo H contra los oceánicos, que dejaron escapar la oportunidad de obtener su primer triunfo en mundiales adultos.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Alex Livesey - FIFA/FIFA via Getty Images. Alex Livesey - FIFA

    Irán tuvo su comentado estreno en la Copa del Mundo. Y fue en Los Ángeles, Estados Unidos. Este lunes, igualó 2-2 ante Nueva Zelanda, por la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026.

    El combinado de Oriente Medio comenzó mejor, intentando presionar para generar ocasiones. Sin embargo, en ese lapso, fueron los oceánicos los que consiguieron la ventaja. Chris Wood bajó un pelotazo desde el fondo, ante la pasividad de sus rivales en la marca, habilitó a Elijah Just, quien con un movimiento rápido atacó el área y abrió a cuenta a los 7′.

    Luego del gol vinieron los mejores momentos de Nueva Zelanda, que hasta incluso tuvieron chances de estirar la ventaja, pero no las aprovecharon. Irán volvió a despertar y encontró premio a los 32’, luego de un ataque que Shahriar Moghanlou no pudo culminar con éxito, Ramin Rezaeian apareció por detrás de todos para anotar el 1-1.

    En el segundo tiempo, ambos equipos continuaron generando ocasiones, todo ayudado por defensas que no marcaban con precisión y arqueros, Alireza Beiranvand y Max Crocombe, que no eran capaces de ofrecer demasiadas garantías. Y así llegaron más goles.

    A los 55′, otra buena jugada asociada entre Chris Wood y Elijah Just terminó con la definición del delantero del Motherwell F. C, que marcó su segundo de la jornada para el 2-1 de Nueva Zelanda.

    Pero la respuesta no tardó en llegar. A los 64′, un centro de Ramin Rezaeian, que fue un factor de ataque importante por la banda derecha, encontró la cabeza de Mohammad Mohebi para la igualdad 2-2.

    A pesar de las ocasiones de gol que siguieron sucediendo, no se pudo romper el empate. De esta manera, el equipo neozelandés dejó escapar una oportunidad histórica de conseguir su primer triunfo en mundiales adultos.

    Cabe destacar que durante la tarde de nuestro país, también por el Grupo H del torneo, Bélgica empató 1-1 ante Egipto, en un duelo en el que los europeos llegaban como favoritos, pero que se tuvieron que conformar con la igualdad.

    Más sobre:FútbolMundial 2026IránNueva Zelanda

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