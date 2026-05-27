Irán anuncia que trasladará a México su cuartel general para enfrentar el Mundial de Norteamérica 2026.

La selección de Irán ha decidido trasladar su base para los entrenamientos de cara al Mundial de Norteamérica 2026 de Estados Unidos a México debido a las preocupaciones por la seguridad de los futbolistas.

En un principio el combinado asiático tenía previsto preparar sus partidos en Tucson, Arizona, pero ahora lo harán en Tijuana después de que el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, sostuviera extensas conversaciones con los responsables de la FIFA.

A través de un comunicado que fue compartido por Associated Press, Taj sostiene que “Todos los campamentos base de los equipos participantes en el Mundial deben ser aprobados por la FIFA”.

“Afortunadamente, tras las solicitudes que presentamos y las reuniones que mantuvimos con la FIFA y los responsables del Mundial en Estambul, así como el encuentro virtual que tuvimos ayer en Teherán con el respetado secretario general de la FIFA, nuestra petición para cambiar la base del equipo de Estados Unidos a México ha sido aprobada”, destacó el dirigente.

Cabe recordar que Irán es uno de los integrantes del Grupo G de Norteamérica 2026. Su debut en la competencia está programado para el 15 de junio contra Nueva Zelanda en Los Ángeles. Luego, el 21 del mismo mes se medirá contra Bélgica en el mismo escenario. Por último, cerrará la primera fase del torneo contra Egipto en Seattle.

La selección de Irán.

Un exigente petitorio

Hace algunos días, el presidente de la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán (FFIRI), Mehdi Taj, dio a conocer en la televisión estatal de su nación una serie de condiciones que fueron exigidas a la FIFA. “Le hemos comunicado al ente rector que si nuestra selección va al Mundial, debe aceptar nuestras 10 condiciones”, aseguró.

Entre los puntos centrales de su petitorio está que se le conceda visa a “a todos los jugadores y al cuerpo técnico, incluyendo aquellos que hayan realizado el servicio militar obligatorio en la Guardia Revolucionaria Islámica”. Un problema no menor, pues dicha entidad es considerada como una organización terrorista por dos de los países anfitriones: Estados Unidos y Canadá.

También se pidió que toda la delegación quede exenta de interrogatorios por las autoridades migratorias y medidas de seguridad reforzadas en aeropuertos, hoteles y rutas hacia los estadios donde juegue la mencionada selección. La idea de la FFIRI es que sus representantes no se encuentren con protestas de la disidencia iraní que vive en Estados Unidos.

Por lo mismo, también se exigió que no haya críticas políticas hacia la oncena, que se respete a los militares que estarán custodiando a la delegación y que se haga reconocimiento oficial de los símbolos de la República Islámica.

Para ello, se exigieron garantías explícitas de que sólo se hará uso de la bandera oficial de Irán dentro de los estadios y habrá una correcta interpretación de su himno nacional durante los partidos. Tampoco se podrá ingresar a los estadios con otro pabellón que no sea el oficial de dicho territorio.

Finalmente, se pidió que las conferencias de prensa se limiten a cuestiones futbolísticas y no se permitan preguntas sobre política ni sobre el conflicto bélico que mantienen con Estados Unidos desde febrero pasado.