SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Irán anuncia que trasladará a México su cuartel general para enfrentar el Mundial de Norteamérica 2026

    El presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, informó que la FIFA autorizó el traslado del lugar de concentración del equipo desde Tucson a Tijuana.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Irán anuncia que trasladará a México su cuartel general para enfrentar el Mundial de Norteamérica 2026.

    La selección de Irán ha decidido trasladar su base para los entrenamientos de cara al Mundial de Norteamérica 2026 de Estados Unidos a México debido a las preocupaciones por la seguridad de los futbolistas.

    En un principio el combinado asiático tenía previsto preparar sus partidos en Tucson, Arizona, pero ahora lo harán en Tijuana después de que el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, sostuviera extensas conversaciones con los responsables de la FIFA.

    A través de un comunicado que fue compartido por Associated Press, Taj sostiene que “Todos los campamentos base de los equipos participantes en el Mundial deben ser aprobados por la FIFA”.

    “Afortunadamente, tras las solicitudes que presentamos y las reuniones que mantuvimos con la FIFA y los responsables del Mundial en Estambul, así como el encuentro virtual que tuvimos ayer en Teherán con el respetado secretario general de la FIFA, nuestra petición para cambiar la base del equipo de Estados Unidos a México ha sido aprobada”, destacó el dirigente.

    Cabe recordar que Irán es uno de los integrantes del Grupo G de Norteamérica 2026. Su debut en la competencia está programado para el 15 de junio contra Nueva Zelanda en Los Ángeles. Luego, el 21 del mismo mes se medirá contra Bélgica en el mismo escenario. Por último, cerrará la primera fase del torneo contra Egipto en Seattle.

    La selección de Irán.

    Un exigente petitorio

    Hace algunos días, el presidente de la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán (FFIRI), Mehdi Taj, dio a conocer en la televisión estatal de su nación una serie de condiciones que fueron exigidas a la FIFA. “Le hemos comunicado al ente rector que si nuestra selección va al Mundial, debe aceptar nuestras 10 condiciones”, aseguró.

    Entre los puntos centrales de su petitorio está que se le conceda visa a “a todos los jugadores y al cuerpo técnico, incluyendo aquellos que hayan realizado el servicio militar obligatorio en la Guardia Revolucionaria Islámica”. Un problema no menor, pues dicha entidad es considerada como una organización terrorista por dos de los países anfitriones: Estados Unidos y Canadá.

    También se pidió que toda la delegación quede exenta de interrogatorios por las autoridades migratorias y medidas de seguridad reforzadas en aeropuertos, hoteles y rutas hacia los estadios donde juegue la mencionada selección. La idea de la FFIRI es que sus representantes no se encuentren con protestas de la disidencia iraní que vive en Estados Unidos.

    Por lo mismo, también se exigió que no haya críticas políticas hacia la oncena, que se respete a los militares que estarán custodiando a la delegación y que se haga reconocimiento oficial de los símbolos de la República Islámica.

    Para ello, se exigieron garantías explícitas de que sólo se hará uso de la bandera oficial de Irán dentro de los estadios y habrá una correcta interpretación de su himno nacional durante los partidos. Tampoco se podrá ingresar a los estadios con otro pabellón que no sea el oficial de dicho territorio.

    Finalmente, se pidió que las conferencias de prensa se limiten a cuestiones futbolísticas y no se permitan preguntas sobre política ni sobre el conflicto bélico que mantienen con Estados Unidos desde febrero pasado.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026Fútbol InternacionalFútbolIránFIFASelección de IránMéxico

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Zelenski estima que la guerra con Rusia continuará al menos hasta noviembre

    Petróleo sufre otra dura caída y el barril WTI rompe la barrera de los US$ 90

    Hamas confirma la muerte del líder de su brazo militar en un bombardeo de Israel contra Gaza

    Carabineros realiza masivo despliegue en paraderos y estaciones de Metro: operativo contempla cerca de 100 funcionarios en la RM

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Más de 400 sismos en el volcán Longaví: qué significa y qué riesgos tiene, según un geofísico

    Lo más leído

    1.
    El mejor Colo Colo del siglo XXI: la insospechada marca que consigue el equipo de Fernando Ortiz tras vencer a la UC

    El mejor Colo Colo del siglo XXI: la insospechada marca que consigue el equipo de Fernando Ortiz tras vencer a la UC

    2.
    O’Higgins consigue histórico triunfo en Colombia ante Millonarios y avanza a los playoffs de la Copa Sudamericana

    O’Higgins consigue histórico triunfo en Colombia ante Millonarios y avanza a los playoffs de la Copa Sudamericana

    3.
    Remezón en la B: el motivo que gatilló la renuncia de Emiliano Astorga de la banca de Puerto Montt

    Remezón en la B: el motivo que gatilló la renuncia de Emiliano Astorga de la banca de Puerto Montt

    4.
    “Utilizó todas las armas que le dejó usar el árbitro”: las quejas en Colombia tras el triunfo de O’Higgins sobre Millonarios

    “Utilizó todas las armas que le dejó usar el árbitro”: las quejas en Colombia tras el triunfo de O’Higgins sobre Millonarios

    5.
    “Se llevaron el premio de consuelo”: la reacción de la prensa uruguaya al triunfo de Nacional sobre Coquimbo Unido

    “Se llevaron el premio de consuelo”: la reacción de la prensa uruguaya al triunfo de Nacional sobre Coquimbo Unido

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio

    Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio

    Review Dreame X60 Ultra Complete: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado

    Review Dreame X60 Ultra Complete: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Temblor hoy, miércoles 27 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 27 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Réplica sísmica de mediana intensidad se percibe en cercanías de Calama

    Réplica sísmica de mediana intensidad se percibe en cercanías de Calama

    Carabineros realiza masivo despliegue en paraderos y estaciones de Metro: operativo contempla cerca de 100 funcionarios en la RM
    Chile

    Carabineros realiza masivo despliegue en paraderos y estaciones de Metro: operativo contempla cerca de 100 funcionarios en la RM

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Temblor hoy, miércoles 27 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Petróleo sufre otra dura caída y el barril WTI rompe la barrera de los US$ 90
    Negocios

    Petróleo sufre otra dura caída y el barril WTI rompe la barrera de los US$ 90

    Hacienda recorta proyección de ingresos 2026, pero alza del precio del cobre contiene una caída mayor

    Expertos toman distancia de la acusación de Quiroz sobre el “error” en el cálculo de deuda pública

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio
    Tendencias

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Más de 400 sismos en el volcán Longaví: qué significa y qué riesgos tiene, según un geofísico

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    Tras rechazar el llamado de Córdova a la Roja: Erick Pulgar reaperece en triunfo de Flamengo en la Copa Libertadores
    El Deportivo

    Tras rechazar el llamado de Córdova a la Roja: Erick Pulgar reaperece en triunfo de Flamengo en la Copa Libertadores

    “Utilizó todas las armas que le dejó usar el árbitro”: las quejas en Colombia tras el triunfo de O’Higgins sobre Millonarios

    “Se llevaron el premio de consuelo”: la reacción de la prensa uruguaya al triunfo de Nacional sobre Coquimbo Unido

    Review Dreame X60 Ultra Complete: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado
    Tecnología

    Review Dreame X60 Ultra Complete: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado

    Roku lanza en Chile nuevos televisores Aiwa con Roku integrado

    Review del Motorola Edge 70 Fusion edición FIFA World Cup 2026: más allá de la pelotita

    Anatomía de una caída: el día en que un accidente de moto cambió la historia de Bob Dylan
    Cultura y entretención

    Anatomía de una caída: el día en que un accidente de moto cambió la historia de Bob Dylan

    Valentín Trujillo y el Golpe de 1973: “Cuando me llegó la noticia de la muerte de Víctor Jara, estuve escondido 17 días”

    Diego Muzzio, escritor argentino: “Me interesaba explorar cuánto es capaz de aguantar una persona en una guerra”

    Zelenski estima que la guerra con Rusia continuará al menos hasta noviembre
    Mundo

    Zelenski estima que la guerra con Rusia continuará al menos hasta noviembre

    Hamas confirma la muerte del líder de su brazo militar en un bombardeo de Israel contra Gaza

    Corea del Norte confirma un ensayo con un nuevo lanzacohetes múltiple bajo supervisión de Kim Jong Un

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales
    Paula

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales

    Valentina Barna y su marca BWild: en búsqueda de una belleza más consciente en Chile

    El derecho a ver a un hijo no puede estar por sobre su cuidado