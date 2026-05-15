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    Las estrictas condiciones de Irán a la FIFA para asistir al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá

    El presidente de la federación de ese país, Mehdi Taj, aseguró que "participaremos sin renunciar a nuestras creencias, cultura y convicciones".

     
    Irán va al Mundial, pero con ciertas condiciones.

    Tras semanas de incertidumbre, finalmente Irán confirmó su presencia en el Mundial de Fútbol que se desarrollará en Norteamérica desde el próximo mes. “Sin duda participaremos, pero los anfitriones deben tener en cuenta nuestras preocupaciones”, anunció la federación iraní en su página web oficial.

    Pero para que la promesa del equipo de Medio Oriente se transforme en realidad, le han puesto una serie de condiciones a la FIFA. “Le hemos comunicado al ente rector que si nuestra selección va al Mundial, debe aceptar nuestras 10 condiciones”, aseguró el presidente de la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán (FFIRI), Mehdi Taj, en la televisión estatal de su nación.

    Entre los puntos centrales de su petitorio está que se le conceda visa a “a todos los jugadores y al cuerpo técnico, incluyendo aquellos que hayan realizado el servicio militar obligatorio en la Guardia Revolucionaria Islámica”. Un problema no menor, pues dicha entidad es considerada como una organización terrorista por dos de los países anfitriones: Estados Unidos y Canadá.

    También se pidió que toda la delegación quede exenta de interrogatorios por las autoridades migratorias y medidas de seguridad reforzadas en aeropuertos, hoteles y rutas hacia los estadios donde juegue la mencionada selección. La idea de la FFIRI es que sus representantes no se encuentren con protestas de la disidencia iraní que vive en Estados Unidos.

    Por lo mismo, también se exigió que no haya críticas políticas hacia la oncena, que se respete a los militares que estarán custodiando a la delegación y que se haga reconocimiento oficial de los símbolos de la República Islámica.

    Para ello, se exigieron garantías explícitas de que sólo se hará uso de la bandera oficial de Irán dentro de los estadios y habrá una correcta interpretación de su himno nacional durante los partidos. Tampoco se podrá ingresar a los estadios con otro pabellón que no sea el oficial de dicho territorio.

    Finalmente, se pidió que las conferencias de prensa se limiten a cuestiones futbolísticas y no se permitan preguntas sobre política ni sobre el conflicto bélico que mantienen con Estados Unidos desde febrero pasado. Algo que será un poco más difícil pues Irán jugará todos sus partidos de la fase de grupos en las tierras de Donald Trump y su concentración la hará en Arizona.

    Por ahora no se ha recibido una respuesta oficial a este petitorio, pero hace algunas semanas el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró que los deportistas no tendrán problemas para ingresar al territorio norteamericano, pero -aclaró- que otras personas pueden ser “vetadas” si identifican vínculos con la Guardia Revolucionaria.

    ¿Cuándo juega Irán?

    El 15 de junio enfrenta a Nueva Zelanda en Los Ángeles, luego el 21 de ese mes se mide ante Bélgica en la misma ciudad y termina su participación en la fase de grupos ante Egipto el 26 de junio en Seattle.

    Más sobre:IránMundialFútbolFútbol InternacionalMundial 2026FIFA

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