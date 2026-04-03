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    Pese a las advertencias de Trump: Infantino se reúne con la selección de Irán y confirma su presencia en el Mundial

    El presidente de la FIFA llegó hasta Turquía, donde los persas golearon a Costa Rica en un amistoso, para congregarse con la delegación asiática. El timonel ratificó su asistencia en Norteamérica 2026.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Gianni Infantino, presidente de la FIFA, junto a Mehdi Mohammed Nabi, vicepresidente de la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán.

    A poco más de dos meses para el Mundial 2026, ya se definieron todos los clasificados para el certamen que se disputará en Norteamérica. Sin embargo, aún existe incertidumbre en torno a la presencia de Irán.

    El conflicto bélico en Medio Oriente, entre los persas y Estados Unidos con Israel, salpica directamente a la cita planetaria. Las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, tampoco ayudaron a disipar las dudas.

    La selección nacional de Irán es bienvenida en el Mundial, pero no creo que sea apropiado para ellos, por sus vidas y su seguridad estar ahí”, aseguró hace un tiempo.

    Sin embargo, pese a los dichos de Trump, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, confirmó la presencia de los persas en el Mundial: “Vivimos en el mundo real y sabemos cuál es la situación. Es muy complicada, pero trabajamos y vamos a hacer que Irán juegue este Mundial en las mejores condiciones”, aseguró el mandatario de la FIFA, a Univisión.

    En ese sentido, el timonel de la FIFA reforzó la posición del organismo, asegurando que la presencia de Irán no está en duda: “Vamos a hacer que Irán juegue. Irán representa a su gente, a los que viven en el páis y a los que están en el extranjero. Se clasificaron deportivamanete para este Mundial. Es una selección que se clasificó muy pronto, es un país de fútbol. Queremos que juegue, va a jugar el Mundial”, indicó.

    “No hay planes B o C o D. Es el plan A. Vamos juntos, unidos en armonía y felicidad. Eso es lo que tenemos que hacer y vamos a hacer”, añadió.

    Por otra parte, también confirmó que Irán sí jugará sus duelos en territorio estadounidense, válidos por el Grupo G. Los primeros dos serán en el SoFI Stadium de Los Ángeles, contra Bélgica y Nueva Zelanda. Y cerrarán su zona en el Lumen Field de Seattle, contra Egipto.

    Irán jugará en territorio estadounidense

    El presidente del ente rector del fútbol mundial estuvo presente en el último amistoso de Irán. Los persas golearon a Costa Rica, por 5-0, en Turquía. Si el escenario ya era particular, la logística del partido lo fue aún más.

    Infantino compartió con los máximos jefes de las delegaciones, en un duelo que se disputó bajo estrictas medidas de seguridad. De hecho, el cotejo no se jugó en el estadio principal del complejo del Antalya, sino que se llevó a cabo en una cancha alterna del mismo recinto.

    El timonel realizó una publicación en sus redes sociales, en la que debió limitar los comentarios: “Fue un placer conocer a los jugadores de la selección nacional de fútbol de Irán antes de su partido amistoso contra Costa Rica en Antalya. Tuve la oportunidad de pasar tiempo con los jugadores, así como con Mehdi Mohammed Nabi, primer vicepresidente de la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán; Omid Jamali, jefe de Relaciones Internacionales de la Federación de Fútbol de Irán y al entrenador en jefe, Amir Ghalenoei”, escribió.

    “Felicité una vez más a la selección iraní por su clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y por enorgullecer a millones de personas en Irán y en todo el mundo. Representar a una nación conlleva una gran responsabilidad, y animé a los jugadores a seguir inspirando a sus aficionados y haciendo soñar a su pueblo en el escenario mundial. El fútbol trae unidad y esperanza, incluso en las circunstancias más difíciles, y la FIFA seguirá apoyando al equipo para garantizar las mejores condiciones posibles mientras se preparan para la Copa Mundial de la FIFA. Espero verlos transmitir un mensaje positivo de humanidad y unidad al mundo“, cerró.

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