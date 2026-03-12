SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    “Por su propia vida y seguridad”: Donald Trump valida que la selección de Irán no asista al Mundial 2026

    El presidente de Estados Unidos, una de las sedes de Norteamérica 2016, publicó un mensaje en la red Truth Social su postura tras el inicio de la guerra en Medio Oriente.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @teammellifootball / Instagram.

    Donald Trump golpeó la mesa. El presidente de Estados Unidos, una de las sedes del Mundial de Norteamérica 2026, tomó la palabra para referirse a la situación de la selección de Irán después de que el país norteamericano junto a Israel iniciaran un conflicto bélico en Medio Oriente.

    Lo hizo a través de la red Truth Social, indicando que “la selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad”.

    Estas palabras llegan justo un día después de que Ahmad Doyanmali, ministro de Deportes iraní, señalara que no están las condiciones para que el conjunto persa esté presente en la Copa del Mundo.

    “Dado que este gobierno (Estados Unidos) corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar en la Copa del Mundo”, comentó en diálogo con la agencia DPA.

    “Se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera”, complementó Doyanmali.

    Palabras que coincidieron con lo que el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, indicó pocos días después del inicio del conflicto. “Con lo que ocurrió hoy y con ese ataque de Estados Unidos, es improbable que podamos mirar con esperanza al Mundial, pero los jefes del deporte son los que deben decidir sobre eso”, aseguró en su momento.

    La premisa de Infantino

    La decisión informada por el ministro iraní se dio justo después de que el presidente de la FIFA Gianni Infantino asegurara en sus redes sociales que Trump le había confirmado que no tenía problema con la presencia de iraníes en el país durante el torneo en medio de conversaciones sobre el estado de los preparativos.

    “Hablamos sobre la situación actual en Irán y el hecho de que el equipo iraní se ha clasificado para participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026”, dio a conocer en Instagram.

    Durante las conversaciones, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní, por supuesto, es bienvenido a competir en el torneo en Estados Unidos”, añadió.

    “Todos necesitamos un evento como la Copa Mundial de la FIFA para unir a la gente ahora más que nunca”, remarcó Infantino.

    Cabe recordar que Irán había quedado instalado en el Grupo G de la cita planetaria. Allí debía jugar contra Nueva Zelanda el 15 de junio en Los Ángeles; contra Bélgica el 21, en la misma ciudad; y, por último, el 26 contra Egipto en Seattle. Además, en caso de avanzar de ronda como segundo clasificado, tenía probabilidades de chocar frente a Estados Unidos en los dieciseisavos de final.

    La Finalissima cambia de sede

    Una de las medidas de emergencia que se han tomado tras el conflicto en el Golfo Pérsico ha sido el cambio de sede de la Finalissima que animarán España y Argentina, la cual estaba programada para el 27 de marzo en el Estadio Lusail, en Qatar, el mismo escenario que vio a la Albiceleste ganar el Mundial de 2022.

    Según ha informado la prensa española, desde la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) le comentaron a la Cadena Ser que se ofrecieron para celebrar el evento en el estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid.

    Con el reloj en contra, la FIFA debe elegir qué pasará con el partido entre españoles y argentinos. Según el plazo que estimó la organización, esta semana deberían anunciar dónde saltarán los equipos que levantaron la Copa América y la Eurocopa.

    Más sobre:FútbolEstados UnidosDonald TrumpIránMundialNorteamérica 2026

