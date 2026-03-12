SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    El Deportivo

    Nueva sede: desde España afirman que la Finalissima se jugará en el estadio Santiago Bernabéu

    El conflicto bélico en Medio Oriente obliga a mudar la final entre campeones continentales a otro país. Entre las opciones, la casa del Real Madrid tomó fuerza en las últimas horas.

    Por 
    Diego Donoso
    El trofeo del partido que está programado para el 27 de marzo.

    La Finalissima entre Argentina y España está programada para el 27 de marzo en la próxima fecha de selecciones. El duelo entre los campeones continentales de Europa y Sudamérica genera alta expectación al enfrentar a dos posibles candidatos a quedarse con el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. El encuentro tendrá a varias figuras del fútbol como: Lionel Messi, Lamine Yamal, Julián Álvarez, Pedri, entre otros.

    La FIFA dictaminó que se jugara en el Estadio Lusail, en Qatar, el cual también albergó la final de la Copa del Mundo de 2022. Sin embargo, el conflicto bélico en Medio Oriente cambió los planes.

    Qatar cerró temporalmente su espacio aéreo debido a los bombardeos y la Asociación de Fútbol de Qatar (QFA, por sus siglas en inglés) suspendió las competencias de balompié en la nación. Estas acciones provocaron más dudas sobre sí el país podrá realizar el evento.

    El ente del fútbol en el mundo postergó la decisión hasta la segunda semana de marzo. Aún no se oficializa el veredicto, pero ya asoman otras opciones que tienen la capacidad de recibir la Finalissima. Medios españoles informaron este jueves que el estadio Santiago Bernabéu toma fuerza para quedarse con el trofeo.

    ¿La Finalissima se muda a España?

    El estadio Santiago Bernabéu.

    Desde la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) le comentaron a la Cadena Ser que se ofrecieron para celebrar el evento. Además, propusieron el Bernabéu para hacer el duelo en la misma fecha.

    Otros medios de la península ibérica ya confirman que la Finalissima se jugará en la casa del Real Madrid, pero aún no es oficial. La selección española quedaría como local, situación que no beneficia a los dirigidos por Lionel Scaloni. No obstante, restan dos semanas para que se dispute el enfrentamiento.

    Con el reloj en contra, la FIFA debe elegir qué pasará con el partido entre españoles y argentinos. Según el plazo que estimó la organización, esta semana deberían anunciar dónde saltarán los equipos que levantaron la Copa América y la Eurocopa.

