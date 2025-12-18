Será antes del Mundial: confirman la fecha para la Finalissima entre Argentina y España

Las versiones eran muchas, hasta que se hizo oficial. Este jueves, se confirmó la fecha para la disputa de la Finalissima, entre Argentina (campeón de la Copa América 2024) y España (ganador de la Eurocopa 2024). Tanto la Conmebol como la UEFA comunicaron la programación del duelo entre los monarcas continentales, que servirá como preámbulo para el Mundial de Norteamérica 2026. Ambos elencos asoman como grandes candidatos al cetro.

El 27 de marzo del próximo año, a las 15 horas, se enfrentará la Albiceleste y la Roja europea, en el estadio Lusail de Doha, misma sede de la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, en la cual se consagraron los transandinos en tanda de penales, sobre Francia.

Será la primera vez que la selección española dispute esta corona entre los monarcas de Conmebol y UEFA, mientras que los argentinos fueron los últimos ganadores. Oficialmente, se ha jugado en tres oportunidades. Las dos primeras fueron bajo la denominación Copa Artemio Franchi. En 1985, Francia venció 2-0 a Uruguay, en París. Luego, en 1993, Argentina superó en penales a Dinamarca, en Mar del Plata.

Para 2018 estaba el plan de retomarla, con otro formato, que tenía contemplada la presencia de Chile (bicampeón en 2015 y 2016), sin embargo la idea fue abortada luego de la explosión del FIFAGate.

En definitiva, esta Copa de Campeones volvió en 2022, bajo el concepto de Finalissima. En Wembley, Argentina derrotó por 3-0 a Italia. Meses más tarde, el equipo de Lionel Scaloni se convertiría en campeón del mundo.

Ambos están gobernando el ranking FIFA. España llegará a este partido en la primera posición de la clasificación mundial, dejando en la segunda posición a los sudamericanos. El último duelo entre ambos fue en marzo de 2018, cuando se enfrentaron en un amistoso en Madrid, con victoria para España por 6-1. En ese entonces, Argentina era dirigida por Jorge Sampaoli.

Para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, los dos seleccionados ya conocen sus respectivos grupos (completos). España estará en la zona H con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Mientras que Argentina cayó en el J con Argelia, Austria y Jordania.