SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Será antes del Mundial: confirman la fecha para la Finalissima entre Argentina y España

    En marzo del próximo año se jugará el gran duelo entre los campeones de América y Europa, como previa a la Copa del Mundo de Norteamérica.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    En marzo de 2026 se disputará la Finalissima entre Argentina y España.

    Las versiones eran muchas, hasta que se hizo oficial. Este jueves, se confirmó la fecha para la disputa de la Finalissima, entre Argentina (campeón de la Copa América 2024) y España (ganador de la Eurocopa 2024). Tanto la Conmebol como la UEFA comunicaron la programación del duelo entre los monarcas continentales, que servirá como preámbulo para el Mundial de Norteamérica 2026. Ambos elencos asoman como grandes candidatos al cetro.

    El 27 de marzo del próximo año, a las 15 horas, se enfrentará la Albiceleste y la Roja europea, en el estadio Lusail de Doha, misma sede de la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, en la cual se consagraron los transandinos en tanda de penales, sobre Francia.

    Será la primera vez que la selección española dispute esta corona entre los monarcas de Conmebol y UEFA, mientras que los argentinos fueron los últimos ganadores. Oficialmente, se ha jugado en tres oportunidades. Las dos primeras fueron bajo la denominación Copa Artemio Franchi. En 1985, Francia venció 2-0 a Uruguay, en París. Luego, en 1993, Argentina superó en penales a Dinamarca, en Mar del Plata.

    Para 2018 estaba el plan de retomarla, con otro formato, que tenía contemplada la presencia de Chile (bicampeón en 2015 y 2016), sin embargo la idea fue abortada luego de la explosión del FIFAGate.

    En definitiva, esta Copa de Campeones volvió en 2022, bajo el concepto de Finalissima. En Wembley, Argentina derrotó por 3-0 a Italia. Meses más tarde, el equipo de Lionel Scaloni se convertiría en campeón del mundo.

    Ambos están gobernando el ranking FIFA. España llegará a este partido en la primera posición de la clasificación mundial, dejando en la segunda posición a los sudamericanos. El último duelo entre ambos fue en marzo de 2018, cuando se enfrentaron en un amistoso en Madrid, con victoria para España por 6-1. En ese entonces, Argentina era dirigida por Jorge Sampaoli.

    Para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, los dos seleccionados ya conocen sus respectivos grupos (completos). España estará en la zona H con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Mientras que Argentina cayó en el J con Argelia, Austria y Jordania.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol internacionalFinalissimaArgentinaEspañaQatarMundial 2026Argentina vs España

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Von der Leyen comunica que la firma del acuerdo de la UE con Mercosur se pospone para enero

    Carabineros y Aduanas incautan cerca de 5 mil artículos por infracción a la ley propiedad intelectual en Temuco

    Los osos polares están evolucionando para sobrevivir en un mundo más caluroso, según un reciente estudio

    Rosanna Costa destaca el giro favorable de la inflación en el Ipom de diciembre y analiza el precio del cobre

    Por la Cruz y la Bandera: la osada performance de Vicente Ruiz y Patricia Rivadeneira que sacudió a Chile

    Tribunal desestima prisión preventiva para trabajadores formalizados por incendio forestal en Chillán Viejo

    Lo más leído

    1.
    Con Cristián Zavala en el paquete: Colo Colo avanza decididamente para quitarle una figura a Coquimbo Unido

    Con Cristián Zavala en el paquete: Colo Colo avanza decididamente para quitarle una figura a Coquimbo Unido

    2.
    La UC de Daniel Garnero va con todo: los cruzados firman a Matías Palavecino y Jimmy Martínez como refuerzos para 2026

    La UC de Daniel Garnero va con todo: los cruzados firman a Matías Palavecino y Jimmy Martínez como refuerzos para 2026

    3.
    Con multas de hasta 1.000 UF: las sanciones que transforman a TNT Sports en el gran fiscalizador del fútbol chileno

    Con multas de hasta 1.000 UF: las sanciones que transforman a TNT Sports en el gran fiscalizador del fútbol chileno

    4.
    En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini visita al Murcia por un pasaje a los octavos de final de la Copa del Rey

    En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini visita al Murcia por un pasaje a los octavos de final de la Copa del Rey

    5.
    Más alegrías para Daniel Garnero: la UC asegura a una de las figuras clave y extiende aún más su contrato

    Más alegrías para Daniel Garnero: la UC asegura a una de las figuras clave y extiende aún más su contrato

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Servicios

    ¿Cuándo es el regreso a clases? Revisa el calendario escolar 2026 por región

    ¿Cuándo es el regreso a clases? Revisa el calendario escolar 2026 por región

    Estos son todos los feriados de 2026 en Chile: revisa cuáles son irrenunciables y los fines de semana largos

    Estos son todos los feriados de 2026 en Chile: revisa cuáles son irrenunciables y los fines de semana largos

    Comienza venta de entradas para la fecha de Cris MJ en el Estadio Nacional: revisa los precios

    Comienza venta de entradas para la fecha de Cris MJ en el Estadio Nacional: revisa los precios

    Carabineros y Aduanas incautan cerca de 5 mil artículos por infracción a la ley propiedad intelectual en Temuco
    Chile

    Carabineros y Aduanas incautan cerca de 5 mil artículos por infracción a la ley propiedad intelectual en Temuco

    ¿Cuándo es el regreso a clases? Revisa el calendario escolar 2026 por región

    Tribunal desestima prisión preventiva para trabajadores formalizados por incendio forestal en Chillán Viejo

    Rosanna Costa destaca el giro favorable de la inflación en el Ipom de diciembre y analiza el precio del cobre
    Negocios

    Rosanna Costa destaca el giro favorable de la inflación en el Ipom de diciembre y analiza el precio del cobre

    Wall Street rebota impulsado por menor inflación en EEUU y en Chile la bolsa sube luego de tres bajas consecutivas

    Tribunal Constitucional paraliza quiebra de sociedad dueña de histórico Club de la Unión

    Los osos polares están evolucionando para sobrevivir en un mundo más caluroso, según un reciente estudio
    Tendencias

    Los osos polares están evolucionando para sobrevivir en un mundo más caluroso, según un reciente estudio

    Guía de compras de tecnología para Navidad de WOM

    Cómo es la alianza entre Movistar Chile y Freepik que da acceso a sus modelos de IA

    Será antes del Mundial: confirman la fecha para la Finalissima entre Argentina y España
    El Deportivo

    Será antes del Mundial: confirman la fecha para la Finalissima entre Argentina y España

    En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini visita al Murcia por un pasaje a los octavos de final de la Copa del Rey

    Aníbal Mosa fija la prioridad de Colo Colo para reforzarle el plantel a Fernando Ortiz

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones
    Finde

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Por la Cruz y la Bandera: la osada performance de Vicente Ruiz y Patricia Rivadeneira que sacudió a Chile
    Cultura y entretención

    Por la Cruz y la Bandera: la osada performance de Vicente Ruiz y Patricia Rivadeneira que sacudió a Chile

    Muere Vicente Ruiz, ícono de la contracultura en los años 80 y destacado artista multidisciplinario

    Los problemas de salud de Keith Richards que golpearon la gira 2026 de The Rolling Stones

    Von der Leyen comunica que la firma del acuerdo de la UE con Mercosur se pospone para enero
    Mundo

    Von der Leyen comunica que la firma del acuerdo de la UE con Mercosur se pospone para enero

    Oscar Stenström, exembajador sueco: “Los ucranianos están pagando el último costo con una guerra terrible”

    Venezuela: Rusia ve una situación “potencialmente muy peligrosa” y espera que Trump no cometa un “error fatal”

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad
    Paula

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta

    Suplementos: encapsular el bienestar