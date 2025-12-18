SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Fase previa de Libertadores y Sudamericana: dispar sorteo para Huachipato y O’Higgins, mientras la U jugará con Palestino

    Acereros y celestes se medirán ante un equipo venezolano y brasileño, respectivamente. En tanto, Cobresal y Audax Italiano se enfrentarán entre sí por un cupo a la fase de grupos del segundo torneo en relevancia continental.

    Julián Concha 
    Julián Concha
    Se realizó el sorteo de la fase preliminar tanto de la Copa Libertadores como de la Sudamericana. Foto: @SudamericanaBR (X).

    Ya se empieza a jugar tanto la Copa Libertadores como la Sudamericana. Los dos torneos continentales sortearon sus fases preliminares, con diferente suerte para los representantes chilenos, tras una ceremonia realizada en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay.

    Mientras O’Higgins y Huachipato esperaban sus rivales para buscar acceder a la fase de grupos de la Libertadores; Universidad de Chile, Audax Italiano, Palestino y Cobresal pretendían conocer el enfrentamiento a partido único entre sí para clasificar a la fase de grupos de la Sudamericana.

    Estos últimos duelos fueron los primeros sorteados, con la suerte de jugar de local para el primero que saliera en los bolilleros. De esta forma, la tómbola arrojó que la U recibirá a Palestino y Cobresal hará lo propio con Audax Italiano. El vencedor de cada partido se meterá en los grupos del torneo.

    Se espera que los azules sean locales en el Estadio Nacional, en un partido que se disputará en marzo de 2026. No obstante, se disputará a estadio vacío tras la dura sanción de la Conmebol por los incidentes en Avellaneda. Será recién el tercero en casa y el quinto de un total de 14 aplicados en el castigo (siete de local y siete de visita).

    Las llaves de Libertadores

    Tras definir las llaves eliminatorias de Sudamericana de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (Argentina y Brasil acceden a fase de grupos directamente); el sorteo continuó con la Libertadores, con un camino hacia la Gloria Eterna más complejo por delante.

    Seis clubes comenzarán el torneo en la fase 1 (Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela). Sin embargo, los representantes nacionales ingresan en la fase 2. Ahí jugarán los tres ganadores de la ronda 1, más los clasificados de Brasil (2), Colombia (2) y uno del resto de asociaciones. Serán ocho llaves, con duelos de ida y vuelta.

    En la fase 2, hubo suerte dispar para los chilenos. Huachipato (71° del ranking Conmebol) formó parte del pote 1, siendo cabeza de serie, mientras que O’Higgins (166°) lo hizo en el bombo 2, tras estar peor ubicado en el escalafón del ente rector del fútbol sudamericano. Es por ello que los acereros, por criterio del listado, definirán como locales, a diferencia de los rancagüinos.

    El sorteo, a priori, fue más benévolo para Huachipato. El conjunto de Talcahuano viajará a Venezuela para enfrentarse ante el Carabobo, en el Polideportivo Misael Delgado de la ciudad de Valencia. La vuelta se jugará en el CAP.

    Mientras que los celestes recibirán en el Teniente de Rancagua a Bahía, pero tendrán que definir la vuelta en Brasil en la Arena Fonte Nova.

    Eso sí, en caso de ganar la llave, no tienen su boleto a asegurado. En detalle, los ocho ganadores de la fase 2 pasarán a la fase 3. Ahí, los cuatro vencedores pasarán a la fase de grupos, mientras que los cuatro perdedores se irán a la Copa Sudamericana.

    Entonces, en caso de superar a Carabobo, Huachipato se deberá medir con el vencedor de la serie entre 2 de Mayo/Alianza Lima o Sporting Cristal.

    En tanto, si O’Higgins supera a Bahía deberá jugar con el ganador de la llave entre el representante de Bolivia/Deportivo Táchira o Deportes Tolima.

