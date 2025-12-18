SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Seis equipos chilenos ponen foco en Luque: el detalle del sorteo de las fases preliminares de Libertadores y Sudamericana

    Este jueves, se determinarán las llaves de las primeras etapas de los torneos continentales. En el caso de la Libertadores, Huachipato y O'Higgins quedaron en bombos distintos para la fase 2. Respecto a la Sudamericana, se conocerán los duelos que integrarán la U, Audax, Palestino y Cobresal.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    En Luque se realizará el sorteo de las fases preliminares de la Copa Libertadores y Sudamericana. FOTO: CONMEBOL

    Los torneos continentales del próximo año empiezan a tomar forma. Este jueves, en Luque, se realizará el sorteo de las fases preliminares de la Copa Libertadores y de la primera ronda de la Copa Sudamericana, en un evento que arrancará a las 12.00 horas de Paraguay (Chile tiene el mismo horario). En el caso del primer torneo, O’Higgins y Huachipato conocerán su suerte. En la segunda competencia, son cuatro los elencos nacionales: Universidad de Chile, Audax Italiano, Palestino y Cobresal.

    Las fases grupales no se sortearán. Aquello está programado para el mes de marzo. Solo está contemplado definir los enfrentamientos de las etapas iniciales. Por lo tanto, Coquimbo Unido y Universidad Católica, Chile 1 y Chile 2 en la Libertadores, respectivamente, tendrán que esperar para conocer sus respectivos grupos.

    Copa Libertadores

    El principal torneo de la región comenzará con seis clubes en la fase 1 (provenientes de Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela), que disputarán tres cupos para la siguiente etapa. En la fase 2 ingresan los representantes chilenos. Acá jugarán los tres ganadores de la ronda 1, más los clasificados de Brasil (2), Colombia (2) y uno del resto de las asociaciones. No hay cambios respecto al formato. Serán ocho llaves, con duelos de ida y vuelta.

    Las ubicaciones en los bombos para el sorteo se definieron en base al criterio del ranking Conmebol al pasado 15 de diciembre. Por ello, Huachipato estará en el pote 1, siendo cabeza de serie (71º del ranking). Así, evitará cruzarse con elencos como Botafogo, Sporting Cristal, Guaraní, Independiente Medellín, Argentinos Juniors, Deportes Tolima y Bahía.

    O’Higgins de Rancagua estará en el bombo 2, por su mala posición en el escalafón respecto a los otros (166º). Los celestes sí se exponen a jugar ante un rival de más peso. Junto al denominado Capo de Provincia están Liverpool de Uruguay, Carabobo, representantes de Bolivia y Ecuador a definir, y los tres que ganen en la fase 1.

    Equipos de la fase 2 de la Copa Libertadores.

    Serán locales en el primer partido los clubes con menor ubicación en el ranking. Entonces, O’Higgins comenzará jugando en casa, mientras que los acereros abrirán su serie como visitante. Aunque estén en bombos distintos, no pueden encontrarse. Hay restricciones para elencos de la misma asociación.

    Los ocho ganadores de la fase 2 pasarán a la fase 3. Los cuatro vencedores pasarán a la fase de grupos, mientras que los cuatro perdedores se irán a la Copa Sudamericana.

    Copa Sudamericana

    La primera fase será tal como viene ocurriendo en los últimos años. Todo arranca con llaves eliminatorias para elencos del mismo país, a partido único, programadas para marzo. Esto sucederá para los representantes de Chile (la U, Audax, Palestino y Cobresal), así como los de Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. La localía se definirá por sorteo y corresponderá al primer club sorteado para cada cruce.

    La posición en la tabla de posiciones de la liga local no influye para el armado de las parejas. Por lo tanto, el primer sorteado de cada país será el local, mientras que el segundo sorteado será el visitante. Los ganadores de cada una de las llaves se meterán en la fase grupal de la Sudamericana.

    Primera fase de la Copa Sudamericana.

    Más sobre:FútbolCopa LibertadoresCopa SudamericanaConmebolHuachipatoO'HigginsUniversidad de ChileAudax ItalianoPalestinoCobresal

