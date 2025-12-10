Los chilenos toman nota: Conmebol da la fecha para los sorteos preliminares de Copa Libertadores y Sudamericana

Con la temporada finalizada, los equipos ya proyectan lo que será la campaña 2026. Sobre todo, los que tendrán competencia internacional. En ese sentido, lo que pasará la próxima semana será importante para los clasificados a los torneos Conmebol. El ente afincado en Luque confirmó este miércoles que los respectivos sorteos de las fases preliminares de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana se realizarán el jueves 18 de diciembre, a las 12.00 horas de Paraguay (Chile tiene el mismo horario).

En el caso de la Libertadores, la nueva edición del torneo comenzará en la semana del 3 al 5 de febrero con la fase 1. Los elencos nacionales ingresan en la fase 2, a disputarse en febrero. Ahí entra O’Higgins, siendo Chile 3, y el campeón de la Copa Chile (Huachipato o Limache), como Chile 4. Si los tomateros hubiesen descendido, no podrían haber participado de la Copa aunque ganaran el torneo federativo, toda vez que es una exigencia pertenecer a la primera división.

De ganar las respectivas llaves en la fase 2, se accede a la fase 3, que se desarrollará en las primeras semanas de marzo. Estar en la tercera ronda preliminar asegura presencia internacional. Porque si no se alcanza la fase grupal de la Copa Libertadores, se pasa a la Copa Sudamericana (como le sucedió a Iquique este año).

En lo que respecta a la Sudamericana, son cuatro los equipos chilenos que arrancarán la competencia y que estarán inmersos en el sorteo del 18 de diciembre: Universidad de Chile, Audax Italiano, Palestino y Cobresal. Se mantiene el formato, por lo tanto se emparejarán los clubes para disputar llaves locales, a partido único. Los dos ganadores accederán a la fase grupal, tal como en el resto de los países, salvo Argentina y Brasil. Los elencos de esas naciones van directo a los grupos (seis de cada federación).

A inicios de marzo se jugarán los partidos de las llaves nacionales, mientras que en abril comienza la ronda grupal. En el caso de la Libertadores, ya están Coquimbo Unido y la UC.

Respecto a los sorteos de las fases de grupo de las competencias Conmebol, eso se prevé para marzo de 2026. Lo que sí se sabe son las sedes de las finales de las próximas ediciones. La definición de la Libertadores del próximo año será en Montevideo, mientras que la Sudamericana tendrá su desenlace en Barranquilla.