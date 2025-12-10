Unión Española y Deportes Iquique protagonizaron las escenas más dramáticas del término de la temporada. Primero los hispanos y luego los celestes, ambas escuadras pasaron por el peor momento posible: el descenso. En ambos casos, el producto de un sinnúmero de errores en una temporada en la que ambos se habían cifrado ambiciosas expectativas.

En la cancha y en las tribunas hubo genuinas muestras de dolor. Los más afectados fueron los hinchas. En Santa Laura, el descargo fue contra la dirigencia que encabeza Jorge Segovia. En el norte se optó por la emotividad: los fanáticos entonaron con su mayor fuerza sus himnos más emblemáticos, en una auténtica demostración de fidelidad y apoyo en el momento más crudo.

“Es muy claro”: Unión Española e Iquique buscan anular sus descensos tras insólita contradicción reglamentaria

Las dirigencias, sin embargo, trabajan silenciosamente para evitar la catástrofe. La pérdida de categoría, además del descrédito deportivo, supone un fuerte deterioro en el plano económico. Por esa razón, tanto en Independencia como en el norte, en una tendencia que se ha repetido en todos los finales de torneo del último tiempo, exploran la fórmula para permanecer en Primera División.

El Reglamento de la ANFP, al que se aferran hispanos y dragones celestes, contiene un artículo que, en la práctica, contradice a las Bases de la Liga de Primera 2025 y que -de forma insólita- quedó ‘olvidado’ desde la época del estallido social en el 2019. En aquella oportunidad, el certamen fue interrumpido por falta de garantía para el desarrollo de los partidos y se determinó finalizar el campeonato cuando aún restaban seis fechas por disputar. Ese año se congelaron los descensos y se optó por incluir una fórmula para determinar la pérdida de categoría.

“El número de clubes de Primera División será de veinte (20) y el de Primera B. Anualmente, descenderán dos clubes de Primera División a Primera B y ascenderán dos clubes de Primera B a Primera División, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en dicha División. Los ascensos y descensos se harán efectivos a partir de la temporada siguiente a aquella en que se produjeron”, establece.

Luego habla de las condiciones para la pérdida de categoría. “Finalizada una temporada se determinará el promedio de puntos obtenidos por todos los equipos en los campeonatos disputados en los tres años inmediatamente anteriores, descendiendo aquellos dos cuyos promedios de puntos fueron los menores”, consigna la letra a). La interpretación de hispanos e iquiqueños es que, en esa situación, quienes caerían a la segunda categoría en la temporada 2025 serían La Serena (0,9 de promedio) y Limache (1,03). Más adelante está Unión La Calera (1,11). Unión tiene 1,16 e Iquique 1,20.

El artículo 91º puede ser otro elemento clave. “Las bases de las competencias no podrán contener disposiciones contrarias a este Reglamento”, consigna.

Este último punto es contradictorio con las bases. En este documento, se aclara cómo debe ser el descenso. “El Campeonato considerará una tabla de posiciones, que contabilizará los puntos obtenidos en los partidos que se disputen durante el Campeonato Nacional Temporada 2025. Al término del Campeonato descenderán dos clubes en el siguiente orden: i) Primer descendido: el último lugar de la tabla de posiciones; ii) Segundo descendido: el penúltimo lugar de la tabla de posiciones”, establece.

Los artículos del Reglamento que generan la polémica. Christian Andres Gonzalez Arancibia

Lo más llamativo, sin embargo, es que el reglamento que hoy está vigente fue aprobado el 12 de junio del 2024 y mantuvo estos artículos que hoy ilusionan a hispanos y nortinos. Nadie se percató (o más bien leyó) los artículos a los que apelan las escuadras anteriormente mencionadas.

En el intertanto, surge otra disyuntiva: si la controversia debe resolverse a nivel de los tribunales deportivos o debe zanjarla el directorio. En ese escenario, se abre espacio a las interpretaciones. En principio, las dos salas del Tribunal de Disciplina sancionan infracciones a bases y reglamentos. Sin embargo, la materia que involucra a hispanos e iquiqueños cae en el rango de la interpretación, lo que trasladaría su revisión al directorio o al Consejo de Presidentes. La posibilidad de que termine ventilándose en el TAS también es incierta: el máximo tribunal deportivo a nivel mundial suele referirse a dictámenes emitidos por órganos jurisdiccionales (los tribunales deportivos) y, en ese caso, no existe sentencia alguna al respecto.

La reacción de Segovia

A través de su cuenta en X, paradójicamente en un hilo en el que parte asumiendo la responsabilidad por el fracaso, y comprometiéndose a hacer todo lo que esté al alcance para volver a la categoría de honor, Segovia da cuenta de que los hispanos activaron la alerta. “Estamos estudiando el tema, pero el Reglamento parece que es muy claro”, contesta el propietario de los rojos a un hincha que le consulta respecto de una contradicción entre las bases del Campeonato y el reglamento, que les permitiría salvarse por secretaría.

“Si usted lee el artículo 90 y 91 del reglamento, es contrario a las bases del campeonato 2025, por lo que Unión no debiese descender”, plantea el fanático, quien dice estar realizando un estudio jurídico que está dispuesto a poner a disposición del club", sostiene. Es en ese contexto que Segovia refleja la convicción de que esa puede perfectamente ser la vía para la salvación de la segunda caída de los hispanos a Primera B en toda su historia.