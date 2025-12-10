VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Es muy claro”: Unión Española e Iquique buscan anular sus descensos tras insólita contradicción reglamentaria

    Hispanos y nortinos perdieron la categoría en la cancha. Sin embargo, a nivel jurídico trabajan en la ofensiva para mantenerse en Primera División. Un error en el reglamento que fue visado el 2024 despierta el reclamo de ambas escuadras.

    Por 
    Matías Parker
     
    Christian González
    Unión Española, después del descenso (Foto: Photosport)

    Unión Española y Deportes Iquique protagonizaron las escenas más dramáticas del término de la temporada. Primero los hispanos y luego los celestes, ambas escuadras pasaron por el peor momento posible: el descenso. En ambos casos, el producto de un sinnúmero de errores en una temporada en la que ambos se habían cifrado ambiciosas expectativas.

    En la cancha y en las tribunas hubo genuinas muestras de dolor. Los más afectados fueron los hinchas. En Santa Laura, el descargo fue contra la dirigencia que encabeza Jorge Segovia. En el norte se optó por la emotividad: los fanáticos entonaron con su mayor fuerza sus himnos más emblemáticos, en una auténtica demostración de fidelidad y apoyo en el momento más crudo.

    “Es muy claro”: Unión Española e Iquique buscan anular sus descensos tras insólita contradicción reglamentaria

    Las dirigencias, sin embargo, trabajan silenciosamente para evitar la catástrofe. La pérdida de categoría, además del descrédito deportivo, supone un fuerte deterioro en el plano económico. Por esa razón, tanto en Independencia como en el norte, en una tendencia que se ha repetido en todos los finales de torneo del último tiempo, exploran la fórmula para permanecer en Primera División.

    El Reglamento de la ANFP, al que se aferran hispanos y dragones celestes, contiene un artículo que, en la práctica, contradice a las Bases de la Liga de Primera 2025 y que -de forma insólita- quedó ‘olvidado’ desde la época del estallido social en el 2019. En aquella oportunidad, el certamen fue interrumpido por falta de garantía para el desarrollo de los partidos y se determinó finalizar el campeonato cuando aún restaban seis fechas por disputar. Ese año se congelaron los descensos y se optó por incluir una fórmula para determinar la pérdida de categoría.

    “El número de clubes de Primera División será de veinte (20) y el de Primera B. Anualmente, descenderán dos clubes de Primera División a Primera B y ascenderán dos clubes de Primera B a Primera División, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en dicha División. Los ascensos y descensos se harán efectivos a partir de la temporada siguiente a aquella en que se produjeron”, establece.

    Luego habla de las condiciones para la pérdida de categoría. “Finalizada una temporada se determinará el promedio de puntos obtenidos por todos los equipos en los campeonatos disputados en los tres años inmediatamente anteriores, descendiendo aquellos dos cuyos promedios de puntos fueron los menores”, consigna la letra a). La interpretación de hispanos e iquiqueños es que, en esa situación, quienes caerían a la segunda categoría en la temporada 2025 serían La Serena (0,9 de promedio) y Limache (1,03). Más adelante está Unión La Calera (1,11). Unión tiene 1,16 e Iquique 1,20.

    El artículo 91º puede ser otro elemento clave. “Las bases de las competencias no podrán contener disposiciones contrarias a este Reglamento”, consigna.

    Este último punto es contradictorio con las bases. En este documento, se aclara cómo debe ser el descenso. “El Campeonato considerará una tabla de posiciones, que contabilizará los puntos obtenidos en los partidos que se disputen durante el Campeonato Nacional Temporada 2025. Al término del Campeonato descenderán dos clubes en el siguiente orden: i) Primer descendido: el último lugar de la tabla de posiciones; ii) Segundo descendido: el penúltimo lugar de la tabla de posiciones”, establece.

    Los artículos del Reglamento que generan la polémica. Christian Andres Gonzalez Arancibia

    Lo más llamativo, sin embargo, es que el reglamento que hoy está vigente fue aprobado el 12 de junio del 2024 y mantuvo estos artículos que hoy ilusionan a hispanos y nortinos. Nadie se percató (o más bien leyó) los artículos a los que apelan las escuadras anteriormente mencionadas.

    En el intertanto, surge otra disyuntiva: si la controversia debe resolverse a nivel de los tribunales deportivos o debe zanjarla el directorio. En ese escenario, se abre espacio a las interpretaciones. En principio, las dos salas del Tribunal de Disciplina sancionan infracciones a bases y reglamentos. Sin embargo, la materia que involucra a hispanos e iquiqueños cae en el rango de la interpretación, lo que trasladaría su revisión al directorio o al Consejo de Presidentes. La posibilidad de que termine ventilándose en el TAS también es incierta: el máximo tribunal deportivo a nivel mundial suele referirse a dictámenes emitidos por órganos jurisdiccionales (los tribunales deportivos) y, en ese caso, no existe sentencia alguna al respecto.

    La reacción de Segovia

    A través de su cuenta en X, paradójicamente en un hilo en el que parte asumiendo la responsabilidad por el fracaso, y comprometiéndose a hacer todo lo que esté al alcance para volver a la categoría de honor, Segovia da cuenta de que los hispanos activaron la alerta. “Estamos estudiando el tema, pero el Reglamento parece que es muy claro”, contesta el propietario de los rojos a un hincha que le consulta respecto de una contradicción entre las bases del Campeonato y el reglamento, que les permitiría salvarse por secretaría.

    Si usted lee el artículo 90 y 91 del reglamento, es contrario a las bases del campeonato 2025, por lo que Unión no debiese descender”, plantea el fanático, quien dice estar realizando un estudio jurídico que está dispuesto a poner a disposición del club", sostiene. Es en ese contexto que Segovia refleja la convicción de que esa puede perfectamente ser la vía para la salvación de la segunda caída de los hispanos a Primera B en toda su historia.

    La desazón de Deportes Iquique después de caer ante la U y perder la categoría. (Foto: Photosport) JOHAN BERNA/PHOTOSPORT
    Más sobre:Unión EspañolaIquiqueDeportes IquiqueANFPPrimera DivisiónFútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Amarillos se reúne con Kast y reitera su respaldo para segunda vuelta: “Tenemos que unirnos porque tenemos grandes desafíos”

    En suspenso decisión de la Corte de Santiago ante querella de capítulos contra Ángela Vivanco por trama bielorrusa

    Debate por ley de 40 horas: Kast reitera que “ningún derecho adquirido se va a tocar” en su eventual gobierno

    Un Nobel al pueblo de Chile: exhibición inédita del premio original de Gabriela Mistral

    Universidad de Chile logra acreditación institucional en nivel de excelencia por 7 años

    La inversión por casi US$24 millones de Parque Arauco para volver a ampliar su mall en Quilicura

    Lo más leído

    1.
    Leonardo Padura: “Habrá un futuro mejor en Cuba cuando un médico pueda vivir dignamente de su salario”

    Leonardo Padura: “Habrá un futuro mejor en Cuba cuando un médico pueda vivir dignamente de su salario”

    2.
    Jara y Kast protagonizan reñido último debate a cinco días de elección presidencial

    Jara y Kast protagonizan reñido último debate a cinco días de elección presidencial

    3.
    Kast afirma que “sólo durante este gobierno han entrado 125 mil inmigrantes irregulares”: impreciso 🟡

    Kast afirma que “sólo durante este gobierno han entrado 125 mil inmigrantes irregulares”: impreciso 🟡

    4.
    Golpe a los jesuitas: Vaticano barre con las sanciones canónicas contra Felipe Berríos y revierte su expulsión de la Compañía de Jesús

    Golpe a los jesuitas: Vaticano barre con las sanciones canónicas contra Felipe Berríos y revierte su expulsión de la Compañía de Jesús

    5.
    Diputados en busca de su destino: privados con un pie en la política o aspirantes a ministerios

    Diputados en busca de su destino: privados con un pie en la política o aspirantes a ministerios

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Club Brujas vs. Arsenal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Brujas vs. Arsenal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Athletic Club vs. PSG en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Athletic Club vs. PSG en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Manchester City por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Manchester City por TV y streaming

    Amarillos se reúne con Kast y reitera su respaldo para segunda vuelta: “Tenemos que unirnos porque tenemos grandes desafíos”
    Chile

    Amarillos se reúne con Kast y reitera su respaldo para segunda vuelta: “Tenemos que unirnos porque tenemos grandes desafíos”

    En suspenso decisión de la Corte de Santiago ante querella de capítulos contra Ángela Vivanco por trama bielorrusa

    Dónde y a qué hora ver a Club Brujas vs. Arsenal en TV y streaming

    La inversión por casi US$24 millones de Parque Arauco para volver a ampliar su mall en Quilicura
    Negocios

    La inversión por casi US$24 millones de Parque Arauco para volver a ampliar su mall en Quilicura

    Controlador de Sartor AGF, Pedro Pablo Larraín, pide anular quiebra y critica a liquidador nombrado por CMF

    Sondeo USS: Percepción sobre la economía mejora, pero personas destinarán menos presupuesto a las fiestas de fin de año

    Cómo Rusia ha recurrido a agentes en México para espiar a Estados Unidos, según una investigación
    Tendencias

    Cómo Rusia ha recurrido a agentes en México para espiar a Estados Unidos, según una investigación

    “Rodeado de señales de actividad”: revelan nuevos y extraños detalles sobre el 3I/ATLAS

    Cómo es el sistema antimisiles Arrow 3 que desplegó Alemania y que fue desarrollado por Israel y EEUU

    “Nos impresionó profundamente”: Santiago, entre los tres finalistas para recibir los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030
    El Deportivo

    “Nos impresionó profundamente”: Santiago, entre los tres finalistas para recibir los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030

    En vivo: Flamengo de Erick Pulgar enfrenta a Cruz Azul en los cuartos de final de la Copa Intercontinental

    “Es muy claro”: Unión Española e Iquique buscan anular sus descensos tras insólita contradicción reglamentaria

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión
    Finde

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Un Nobel al pueblo de Chile: exhibición inédita del premio original de Gabriela Mistral
    Cultura y entretención

    Un Nobel al pueblo de Chile: exhibición inédita del premio original de Gabriela Mistral

    Eduardo Parra de Los Jaivas: “No estuve en el Estadio Nacional por decisión mía, mi movilidad se ha limitado bastante”

    “Es un grito el recobrar”: cómo la Biblioteca Nacional resguarda hoy el vasto legado de Gabriela Mistral

    Retienen pasaporte del cardenal venezolano Porras y Petro hace llamado a Maduro
    Mundo

    Retienen pasaporte del cardenal venezolano Porras y Petro hace llamado a Maduro

    La odisea de Machado para salir de Venezuela y llegar a Oslo, donde su hija recibió en su nombre el Nobel de la Paz

    Corea del Norte lanza proyectiles hacia el mar Amarillo durante una serie de maniobras militares

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan
    Paula

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan

    Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística

    Ser delgada no me protegió del escrutinio