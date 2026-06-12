Alvarado pone paños fríos a tensión con Boric por embargos del CAE y apunta a “legítimas diferencias de opinión”

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, minimizó el enfrentamiento que se produjo esta semana entre el Ejecutivo y el expresidente Gabriel Boric por los cobros a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Esto, luego que el frenteamplista rompió la tregua con el Presidente José Antonio Kast al emplazar en duros términos al gobierno por los embargos realizados por la Tesorería General de la República (TGR).

En una declaración pública, el ex jefe de Estado sostuvo que existe una “contradicción” entre la dureza aplicada a quienes mantienen deudas por estudios superiores y la negativa del oficialismo a ampliar las herramientas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del crimen organizado.

“Pese a que teníamos consenso técnico, durante nuestro gobierno la derecha se negó a legislar para tener un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y aliviar significativamente la deuda del CAE a miles de personas que han pagado por años montos mucho mayores que el valor de sus carreras”, afirmó Boric.

Fuel propio Alvarado el que retrucó los dichos del frenteamplista, al señalar que “son dos cosas totalmente distintas. Y yo le pediría al expresidente Boric que se refiera como corresponde a cada tema y no mezcle situaciones. Primero, él hizo un llamado permanente durante su gobierno a que iba a condonar el CAE, si no lo cumplió, no es problema de este gobierno que las personas hayan dejado de pagar”.

El biministro cuestionó que “cuando a cientos, a miles de personas se les dice que una deuda se va a condonar, el sentido común dice, dejo de pagar. En consecuencia, hoy día gran parte del problema también está motivada por esa promesa”.

A dos días de emitir esas palabras, este viernes el secretario de Estado bajó el tono y optó por hablar de simples diferencias de opinión.

“Yo primero no hablaría de conflictos. Hablaría simplemente de legítimas diferencias de opinión”, dijo en una vocería en La Moneda.

A eso agregó que el Ejecutivo tiene su “parecer respecto a los temas de la contingencia en los últimos días. Y obviamente el gobierno anterior trata de defender sus posiciones y nosotros marcamos las nuestras”.